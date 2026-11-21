היעדר ממשלה מתפקדת ותקציב מדינה מאושר עלול להעמיק את המשברים במערכת החינוך, שגם כך כבר מתמודדת עם מחסור חמור במורים, קשיים ביישום רפורמת החינוך המיוחד ותוכניות שיקום לתלמידים שנפגעו מהמלחמה. בסוף השנה צפוי להסתיים הסכם השכר עם הסתדרות המורים, והמשא ומתן על הסכם חדש עשוי להפוך לזירת עימות נוספת.
כשברקע הפלונטר הפוליטי והקושי של כל הצדדים להקים ממשלה, כזאת שתוכל לקדם רפורמות ושינויים, החשש הוא שסוגיות מהותיות בתחום החינוך יידחו שוב. בנוסף, עם סיום הסכם השכר מסתיימת גם תקופת השקט בין הצדדים, וייתכן שבהיעדר מגעים מסודרים, הסתדרות המורים בראשות יפה בן דויד תוכל לנקוט צעדים ארגוניים ואף להכריז על שביתה, ברקע דרישות השכר של המורים.
לפי גורמים במערכת החינוך, המשא ומתן לעדכון הסכם השכר אמור לכלול בתוכו גם דיונים על נושאים מהותיים ותיקונים שנדרשים. אלא שהיעדר ממשלה ושרים פעילים עלול להקשות על משרד האוצר להוביל את השינויים, מה שיגרום לכך שהמו"מ יתמקד בעיקר בתוספות שכר ומניעת שביתה, ומערכת החינוך תישאר מאחור.
בין הנושאים הרלוונטיים ישנם גם שינויים מערכתיים נרחבים, כמו מעבר לשבוע לימודים של חמישה ימים, חיזוק מעמד המורה ותוכניות מעשיות לפתרון המחסור במורים. סוגיה מרכזית נוספת שצפויה לעמוד במרכז המשא ומתן היא הקריאה להעברת סמכויות ממשרד החינוך לשלטון המקומי, כשבהסתדרות המורים מתנגדים לכך נחרצות.
הקושי שמהווה את הבעיה החמורה ביותר הוא המחסור במורים. זה כשני עשורים בתי הספר ברחבי הארץ מתמודדים עם כוח אדם נמוך מהנדרש. המצב הוביל לכך שבעשור האחרון נקלטו מורים רבים שלא הוכשרו ללמד, ללא תעודת הוראה או תואר אקדמי תואם. מנהלי בתי ספר נאלצים לפתור את המחסור ולשבץ מורים שאינם מתאימים. גם עם הפתרונות הנוכחיים, אחד מכל שלושה מורים מעיד על שחיקה, כאשר מי שנפגעים הם התלמידים.
היעדר ממשלה ותקציב מדינה מאושר עלול להשפיע גם על פעילותו השוטפת של משרד החינוך ועל עתידן של תוכניות חינוכיות שונות שכבר קיימות. החשש נוגע, בין היתר, לתוכניות חינוכיות שמיועדות לתלמידים ביישובי הצפון והדרום, לתוכניות שיקום וחיזוק רגשי וליוזמות לצמצום פערים לימודיים.
מלבד ילדי החינוך הממלכתי, מי שייפגעו במיוחד הם ילדי החינוך המיוחד. התיקון לחוק החינוך המיוחד הוא אחד הנושאים שבהם נדרש שינוי משמעותי. התיקון שנעשה בחיפזון, בלי הכנות והתאמות נדרשות, חרף התנגדות ואזהרות של הסתדרות המורים ואיגוד מנהלי מחלקות חינוך - גרם בעיקר לכאוס במערכת.
התוצאה - לטענת הסתדרות המורים, מורים ומנהלים - אכן באה לידי ביטוי בכאוס שמקשה על המערכת לתפקד, ומקשה על תלמידי החינוך המיוחד להשתלב כראוי. במקום זאת, מורים במערכת מעידים על אלימות מוגברת, שחיקה, תסכול וכעס. שר החינוך יואב קיש כבר מינה ועדה לבחינה מחודשת של התיקון לחוק. הוועדה הגישה את המלצותיה, אולם בשל הצורך להתמודד עם השלכות המלחמה ולתת מענה לעשרות אלפי התלמידים המפונים מעוטף עזה ומיישובי מהצפון, היישום המורכב נדחה, ובלי התאמות בהסכם השכר הדבר ימשיך להידחות.
מערכת החינוך סובלת מבעיות רבות ומורכבות, ונדרשות פעולות מהירות. שר חינוך טוב ככל שיהיה יתקשה לבצע את התיקונים הנדרשים אם הסכם השכר הבא ייחתם בלעדיו, ודור העתיד ייפגע.