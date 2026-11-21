היעדר ממשלה מתפקדת ותקציב מדינה מאושר עלול להעמיק את המשברים במערכת החינוך, שגם כך כבר מתמודדת עם מחסור חמור במורים, קשיים ביישום רפורמת החינוך המיוחד ותוכניות שיקום לתלמידים שנפגעו מהמלחמה. בסוף השנה צפוי להסתיים הסכם השכר עם הסתדרות המורים, והמשא ומתן על הסכם חדש עשוי להפוך לזירת עימות נוספת.

היעדר ממשלה מתפקדת ותקציב מדינה מאושר עלול להעמיק את המשברים במערכת החינוך, שגם כך כבר מתמודדת עם מחסור חמור במורים, קשיים ביישום רפורמת החינוך המיוחד ותוכניות שיקום לתלמידים שנפגעו מהמלחמה. בסוף השנה צפוי להסתיים הסכם השכר עם הסתדרות המורים, והמשא ומתן על הסכם חדש עשוי להפוך לזירת עימות נוספת.

היעדר ממשלה מתפקדת ותקציב מדינה מאושר עלול להעמיק את המשברים במערכת החינוך, שגם כך כבר מתמודדת עם מחסור חמור במורים, קשיים ביישום רפורמת החינוך המיוחד ותוכניות שיקום לתלמידים שנפגעו מהמלחמה. בסוף השנה צפוי להסתיים הסכם השכר עם הסתדרות המורים, והמשא ומתן על הסכם חדש עשוי להפוך לזירת עימות נוספת.

והקושי של כל הצדדים להקים ממשלה, כזאת שתוכל לקדם רפורמות ושינויים, החשש הוא שסוגיות מהותיות בתחום החינוך יידחו שוב. בנוסף, עם סיום הסכם השכר מסתיימת גם תקופת השקט בין הצדדים, וייתכן שבהיעדר מגעים מסודרים, הסתדרות המורים בראשות יפה בן דויד תוכל לנקוט צעדים ארגוניים ואף להכריז על שביתה, ברקע דרישות השכר של המורים.

והקושי של כל הצדדים להקים ממשלה, כזאת שתוכל לקדם רפורמות ושינויים, החשש הוא שסוגיות מהותיות בתחום החינוך יידחו שוב. בנוסף, עם סיום הסכם השכר מסתיימת גם תקופת השקט בין הצדדים, וייתכן שבהיעדר מגעים מסודרים, הסתדרות המורים בראשות יפה בן דויד תוכל לנקוט צעדים ארגוניים ואף להכריז על שביתה, ברקע דרישות השכר של המורים.

לפי גורמים במערכת החינוך, המשא ומתן לעדכון הסכם השכר אמור לכלול בתוכו גם דיונים על נושאים מהותיים ותיקונים שנדרשים. אלא שהיעדר ממשלה ושרים פעילים עלול להקשות על משרד האוצר להוביל את השינויים, מה שיגרום לכך שהמו"מ יתמקד בעיקר בתוספות שכר ומניעת שביתה, ומערכת החינוך תישאר מאחור.

לפי גורמים במערכת החינוך, המשא ומתן לעדכון הסכם השכר אמור לכלול בתוכו גם דיונים על נושאים מהותיים ותיקונים שנדרשים. אלא שהיעדר ממשלה ושרים פעילים עלול להקשות על משרד האוצר להוביל את השינויים, מה שיגרום לכך שהמו"מ יתמקד בעיקר בתוספות שכר ומניעת שביתה, ומערכת החינוך תישאר מאחור.

לפי גורמים במערכת החינוך, המשא ומתן לעדכון הסכם השכר אמור לכלול בתוכו גם דיונים על נושאים מהותיים ותיקונים שנדרשים. אלא שהיעדר ממשלה ושרים פעילים עלול להקשות על משרד האוצר להוביל את השינויים, מה שיגרום לכך שהמו"מ יתמקד בעיקר בתוספות שכר ומניעת שביתה, ומערכת החינוך תישאר מאחור.

בין הנושאים הרלוונטיים ישנם גם שינויים מערכתיים נרחבים, כמו מעבר לשבוע לימודים של חמישה ימים, חיזוק מעמד המורה ותוכניות מעשיות לפתרון המחסור במורים. סוגיה מרכזית נוספת שצפויה לעמוד במרכז המשא ומתן היא הקריאה להעברת סמכויות ממשרד החינוך לשלטון המקומי, כשבהסתדרות המורים מתנגדים לכך נחרצות.

בין הנושאים הרלוונטיים ישנם גם שינויים מערכתיים נרחבים, כמו מעבר לשבוע לימודים של חמישה ימים, חיזוק מעמד המורה ותוכניות מעשיות לפתרון המחסור במורים. סוגיה מרכזית נוספת שצפויה לעמוד במרכז המשא ומתן היא הקריאה להעברת סמכויות ממשרד החינוך לשלטון המקומי, כשבהסתדרות המורים מתנגדים לכך נחרצות.

בין הנושאים הרלוונטיים ישנם גם שינויים מערכתיים נרחבים, כמו מעבר לשבוע לימודים של חמישה ימים, חיזוק מעמד המורה ותוכניות מעשיות לפתרון המחסור במורים. סוגיה מרכזית נוספת שצפויה לעמוד במרכז המשא ומתן היא הקריאה להעברת סמכויות ממשרד החינוך לשלטון המקומי, כשבהסתדרות המורים מתנגדים לכך נחרצות.