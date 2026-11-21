גוש השינוי מיישר קו ומצהיר - לא נקים שום ממשלה שבה בנימין נתניהו לא יוצא מיידית מלשכת ראש הממשלה . "זה תנאי סף ראשוני לכל אירוע שיקרה בימים הקרובים", אומר בכיר בגוש השינוי על רקע הפוסט שפרסם הערב (מוצאי שבת) יו"ר ביחד נפתלי בנט, שבו התחייב לפעול לכך שנתניהו "לא יהיה ראש הממשלה הבא של ישראל", וזאת לאחר הפגישה בין השניים - ש עוררה סערה .

מנגד, קשיים נוספים עדיין עומדים בדרך. יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ממשיך להתנגד לממשלת מיעוט , מפציר להקים ממשלה עם המפלגות החרדיות גם במחיר פוליטי, וההערכה היא שגם בנט לא ייתן את ידו ויצביע נגד ממשלת מיעוט. גורמים פוליטיים מעריכים שאם יו"ר ישר גדי איזנקוט ילך לממשלת מיעוט, גם חלק מסיעתו לא ייקח חלק במהלך - ויהיו חברי כנסת שיעדיפו להתפטר. "זה אירוע מסובך לא רק פנים גושית, אלא גם מפלגתית", מעריך בכיר בגוש.

גלריה מיישרים קו נגד נתניהו, אבל פועלים בצירים שונים. ראשי הגוש בפגישה השבוע

למרות החשש מהתנגדות פנים-גושית לממשלת מיעוט, ומששעון החול הולך ואוזל ובהיעדר ממשלה אחרת, במפלגת ישר! של איזנקוט מתחילים לסמן תאריך יעד שבו יביאו ממשלה בכל מקרה, ויעמידו למבחן את אנשי גוש השינוי. בינתיים, ממשיכים שחקני הגוש לעבוד בשלושה צירים מרכזיים: ליברמן שמעדיף את החרדים, בנט שמעדיף את האחדות ואיזנקוט שבונה את התשתית להביא ממשלת מיעוט, אם אף אחת מהאופציות האחרות לא תבשיל.

אצל איזנקוט משדרים כרגע לחברי הגוש שהם פתוחים לכל אחת מהאפשרויות הללו, ומנסים למזער ויכוחים ועימותים מתוך תקווה שאם אף ממשלה אחרת לא תקום - אפשר יהיה להביא ולאשר את ממשלת המיעוט במקום להחזיר את המנדט. הערב ולאחר כמה שיחות בין איזנקוט לבין בנט, יצאה כאמור הודעה מטעם בנט שמחדדת את הקו אחרי הסערה של השבוע החולף.

מצד אחד, בנט רוצה למצות את האפשרות להגיע עם נתניהו לממשלת אחדות, ואיזנקוט מתכוון לסייע לו לעשות את זה. מצד שני, השניים מצהירים: ממשלת אחדות תתאפשר רק אם איזנקוט יכהן ראשון ברוטציה.

בסביבתו של נתניהו, שמכהן כעת כראש ממשלת מעבר, מנסים למצוא פתרונות וערבויות לשנתיים הראשונות לכהונה, אולם ככל שחולפים הימים בגוש השינוי מתבצרים בעמדה לפיה כל שיתוף פעולה עם נתניהו יכלול את יציאתו המיידית מהלשכה. כך או אחרת, מחר צפויה להתקיים שוב פגישה בין צוות המו"מ של ישר! לבין צוות המו״מ של הליכוד, בהובלת עו״ד מיכאל רבליו וח״כ אופיר כץ. איזנקוט התייחס לכך הערב וכתב כי הוא מזמין את הליכוד ל"מרתון שיחות".

מתעקש להיות ראשון ברוטציה. נתניהו משוחח עם עו"ד ראבילו, כפי שתפס השבוע צלם ynet ( צילום: אלכס קולומויסקי )

בליכוד, עם זאת, לא מוכנים להתגמש ולא מוכנים לוותר על ראשית הכהונה, והערב פרסמו את תגובתם להזמנת איזנקוט, במה שנראה כהקשחת עמדות משמעותית - והתעקשות על הכללת כל מפלגות הקואליציה, בכלל זה עוצמה יהודית של איתמר בן גביר והציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', בממשלת אחדות.

למעשה, נתניהו מתבצר בעמדתו ככל שהזמן חולף, וסבור שלאיזנקוט אין ממשלה. לתפיסתו, אם ליו"ר ישר! הייתה ממשלה ביד, הוא כבר היה מביא אותה לאישור הכנסת, ללא שיחות איתו וללא ניסיון למצות את המו״מ.

בהקשר הזה, בכירים בליכוד אומרים כי הסיכוי שנתניהו יוותר לאיזנקוט הוא "קלוש עד לא קיים", ואם התנאים האלה אכן נכונים, אזי שרוב השיחות סביב האחדות מועדות מראש לכישלון. זאת לפני שעלו סוגיות נפיצות אחרות כמו הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר והחלטה על זהות שר המשפטים הבא.