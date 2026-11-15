העין של הציבור הישראלי, כך נדמה, התמקדה בחודשים האחרונים ב"שטן הגדול" ממזרח - איראן. הדבר כמובן מובן: שתי מלחמות בשנתיים ושיח הולך וגובר על אפשרות של מלחמה שלישית מטרידים מאוד את תושבי המדינה. אלא שבינתיים, בתוך כך, גם קרוב לגבול ישנם מהלכים שחשוב לשים לב אליהם.

חיסול מפקד חטיבת רפיח של חמאס ( צילום: דובר צה"ל )





חמאס ממשיך בתקופה האחרונה את מאמציו לשקם את כוחו ברצועת עזה, ובמערכת הביטחון מזהים שני מאמצים מרכזיים של הארגון: הראשון שבהם, הגברת השימוש בבתי החולים ובמתחמים הרפואיים לצרכים צבאיים, מודיעיניים ושלטוניים. השני, שיקום התשתיות בתת-הקרקע שנפגעו במהלך המלחמה. לצד ניסיונות לשמר מקורות הכנסה ולהחזיר לעצמו יכולות שלטוניות, הארגון שב לפרקטיקה שהייתה מוכרת היטב במהלך המלחמה - ניצול בתי חולים והמרחב שסביבם לפעילות של פעיליו ומפקדיו.

הנשים כאמצעי הסחה

על פי גורמי ביטחון, הפעילות מתרחבת סביב כמה מהמתחמים הרפואיים המרכזיים ברצועה, ובהם בתי החולים שיפא, כמאל עדואן, נאסר בחאן יונס ובית החולים אל-שהדאא' בדיר אל בלח. לפי המידע שבידי מערכת הביטחון, חמאס משתמש בחלק מהמתחמים לצורך פגישות ועדכון בין פעילים, הפעלת מסגרות ארגוניות ושימור קשר בין מפקדים ופעילים בשטח. בחלק מהמקרים, כך לפי גורמי הביטחון, נצפים במתחמים מחבלים חמושים משוטטים בין המחלקות.

גלריה ההרס אחרי התקיפה בבית החולים בחאן יונס ( EYAD BABA, AFP )

עוד עולה כי בכירים בארגון מנצלים את המעמד הרגיש של בתי החולים ואת המגבלות על פעילות צבאית בסביבתם כדי לצמצם את החשיפה שלהם ולשמר מרחב פעולה. בחלק מהמקרים פעילי חמאס משתמשים במתחמים גם לצורכי שהייה ממושכת, ואף בכירים בארגון מביאים אליהם את בני משפחותיהם, לרבות נשותיהם ללינה בשעות הלילה. המטרה: להקשות על צה"ל להפריד בין הפעילות הרפואית לבין השימוש שעושים פעילי הארגון במתחם.

אחד הקשיים המרכזיים מבחינת צה"ל הוא הרגישות המבצעית והמדינית של פעילות צבאית בסביבת בתי חולים. גם כאשר מזוהה פעילות של פעילי חמאס, נוכחותם של האזרחים והחולים במתחמים מחייבת הגבלות משמעותיות. בצה"ל עורכים דיונים על אופן ההתמודדות עם התופעה, כאשר ישנם גורמים בצמרת הצבאית הסבורים כי נדרשת פעילות נחושה יותר נגד התשתיות והפעילים של הארגון במרחבים הללו.

אחת הדוגמאות לפעילות כזו היא חיסול בכירים - כמו למשל סמיר אבו יונס, מח"ט רפיח בגדודי עז א-דין אל-קסאם, ש חוסל בלילה שבין שבת לראשון באמצעות כטב"ם. צה"ל אישר שהוא נהרג, ופירסם תיעוד שבו הוא נראה הולך ברחוב ומחוסל מהאוויר.

מתקן חקירה במרפאה

העדויות לשימוש במבנים רפואיים בידי חמאס הן רבות ומגוונות. אחת המרכזיות שבהן נגעה לבית החולים נאסר בחאן יונס. באוגוסט פירסמו צה"ל ושב"כ כי חמאס משתמש במבנה יאסין שנמצא בקומה השנייה של מרפאות החוץ, להפעלת המנגנונים של ביטחון הפנים והמודיעין הצבאי. לפי הפרסום, במקום התנהלו חקירות של חשודים, ובחלקים נוספים במתחם נערכה פעילות של גורמי שלטון וביטחון מטעם הארגון.

בנובמבר פירסם צה"ל פרטים נוספים על אודות השימוש בבית החולים נאסר, ולפיהם הקומה השנייה במתחם שימשה מפקדה צבאית של חמאס. לפי הודעת הצבא, במקום פעלו מפקדים ופעילים בכירים, אוחסנו אמצעי לחימה והופעלו חדרים של פיקוד ושליטה. עוד נמסר כי במתחם הוחזקו חטופים ישראלים במהלך המלחמה, וכי הגישה לאותה קומה הוגבלה ונשמרה באופן הדוק. גם בצפון הרצועה הצביע צה"ל על המשך פעילות של חמאס מתוך מתחמים רפואיים.

הצבא פירסם באוקטובר תיעודים של מחבלים חמושים בבית החולים כמאל עדואן, וטען כי המתחם משמש מוקד פעילות של הארגון. לפי גורמי הביטחון, פעילי חמאס ניצלו את בית החולים וסביבתו לקידום מתווי טרור ובניסיון לשקם את התשתית הצבאית של הארגון בצפון הרצועה.

ההערכה: חמאס יגביר את "קמפיין החורף" ( צילום: Omar AL-QATTAA / AFP )

תנועה חשאית במחשכים

לצד הפעילות במרחב הרפואי, במערכת הביטחון מזהים מאמצים של חמאס לשקם את תשתיות התת-קרקע שלו. על פי שלושה גורמים ביטחוניים שונים, הארגון עוסק בפתיחה מחודשת של פירים ובשיקום מקטעי מנהור שנפגעו במהלך המלחמה. תשתית המנהרות הייתה אחד היתרונות הצבאיים המשמעותיים ביותר של חמאס ערב 7 באוקטובר, ואיפשרה לו לנהל פעילות מתחת לפני הקרקע, להסתיר פעילים ואמצעי לחימה וליצור מרחב פעולה שאינו חשוף באופן מלא לכוחות צה"ל.

גם במציאות הנוכחית, לאחר הפגיעה הנרחבת בתשתיות הארגון, השימוש בתת-קרקע עלול להעניק לחמאס יכולת תנועה חשאית יחסית בין אזורים ולשמר חלק מיכולותיו. כפי שנחשף לאורך המלחמה, סביב בתי חולים ברצועה אותרו תשתיות תת-קרקע, לרבות פירים ומנהרות, שלפי צה"ל שימשו את פעילי חמאס לתנועה אל המתחמים הרפואיים ומהם וגם כמובן לשינוע חטופים. כעת, לפי גורמי הביטחון, המאמצים לשקם את התשתיות הללו הם חלק מהניסיון הרחב יותר של הארגון לבנות מחדש את יכולותיו.

החשש: קמפיין חורף

לצד המאמץ הצבאי, בישראל עוקבים גם אחר המערכה התודעתית שמנהל חמאס סביב תנאי החורף ברצועה. במערכת הביטחון מעריכים כי חמאס יגביר בימים הקרובים את הקמפיין העוסק בפגיעה באוכלוסייה האזרחית כתוצאה מהתנאי מזג האוויר. לקראת השבוע הבא, שבו צפוי מזג אוויר גשום ברצועה, נערכים בצה"ל דיונים וגיבוש מענים לטענות הצפויות מצד הארגון.