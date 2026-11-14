הפלסטינים דיווחו הלילה (בין שבת לראשון) כי סמיר אבו יונס, מח"ט רפיח בגדודי עז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפה ישראלית באזור ההומניטרי אל-מואסי שבחאן יונס.
אבו יונס חוסל בתקיפת כטב"ם בזמן ששהה ברכב, וככל הנראה היה לצידו אדם נוסף. לפי הדיווחים, אבו יונס, המכונה "אבו מחמוד", החליף בתפקיד את המח"ט הקודם נאיל אבו עביד, שחוסל בחודש ספטמבר האחרון.
זמן לא רב אחרי שפורסמו הדיווחים הודיעו צה"ל ושב"כ כי תקפו "מחבל בכיר" בזרוע הצבאית של חמאס, וציינו כי פרטים נוספים על התקיפה יהיו בהמשך. שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "לא ינום ולא יישן שומר ישראל. צה"ל ממשיך לסכל את ראשי החמאס בעזה, ועוד אחד מצטרף לקודמיו במעמקי הגיהינום. המדיניות ההתקפית שאותה אני מוביל יחד עם ראש הממשלה וצה"ל בעזה תימשך - עד שעזה תפורז ולא יהיה חמאס".
בחודש ספטמבר כאמור חיסלו צה"ל ושב"כ את אבו עביד, מפקד חטיבת רפיח הקודם, בתקיפת כטב"ם. אבו עביד החליף במאי 2025 שעברה את קודמו מוחמד שבאנה, שחוסל בחאן יונס לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס דאז מוחמד סינוואר.
ביום חמישי דיווחו בעזה על תקיפה חריגה של צה"ל שכוונה לבניין בבית החולים נאסר שבחאן יונס. יעד התקיפה היה מח"ט חאן יונס מוחמד אבו איסמעיל. בדיווחים הפלסטיניים נטען שהוא בין ההרוגים, ובצה"ל בודקים האם התקיפה הצליחה. בעזה טענו עוד כי לפחות שישה בני אדם נהרגו - בהם רופא מנתח ונער - ויותר מ-20 נוספים נפצעו. על פי הפלסטינים, אחד ההרוגים, מוראד אבו זריפה, הוא זה שחטף עדינה משה מקיבוץ ניר עוז.
מאחורי התקיפה בבית החולים נאסר עומד ניסיון של חמאס לשקם מחדש את חטיבת חאן יונס, ולהחזיר לה יכולת מבצעית. במערכת הביטחון זיהו כי אבו איסמעיל, שמונה למח"ט חאן יונס, פעל בתקופה האחרונה לבניית המסגרת הצבאית של החטיבה מחדש. הוא גיבש צוות מפקדים, הקים שדרת פיקוד חדשה ויצר תשתית ארגונית, שתאפשר לחמאס להוציא לפועל פעולות טרור נגד ישראל.