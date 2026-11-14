הפלסטינים דיווחו הלילה (בין שבת לראשון) כי סמיר אבו יונס, מח"ט רפיח בגדודי עז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפה ישראלית באזור ההומניטרי אל-מואסי שבחאן יונס.

הפלסטינים דיווחו הלילה (בין שבת לראשון) כי סמיר אבו יונס, מח"ט רפיח בגדודי עז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפה ישראלית באזור ההומניטרי אל-מואסי שבחאן יונס.

הפלסטינים דיווחו הלילה (בין שבת לראשון) כי סמיר אבו יונס, מח"ט רפיח בגדודי עז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפה ישראלית באזור ההומניטרי אל-מואסי שבחאן יונס.