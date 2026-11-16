הילדים ובני הנוער מתמודדים בשנים האחרונות עם אתגרים ומשברים שהשלכותיהם באו לידי ביטוי בלחצים, חרדות וקשיים ברמות שונות. בהתאם לחוסן האישי, ליכולת ההתמודדות ולסיוע ולמעטפת שקיבלו.
על רקע נסיבות אלו מקבלים משמעות מיוחדת ממצאי שלושה מחקרים בינלאומיים, לפיהם רוב הילדים ובני הנוער בישראל מאושרים ומרגישים שחייהם טובים. שלושת המחקרים: "עולמות ילדות", שנערך בישראל בידי חוקרים מהאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטת תל חי; מחקר של ארגון הבריאות העולמי, שנערך בישראל בידי חוקרים מאוניברסיטת בר אילן; ומחקר "פיזה" של ארגון OECD.
מחקר "עולמות ילדות" נערך בהובלת פרופסור חניתה קושר, פרופסור דפנה גרוס מנור, ד"ר שירין סוכר ופרופסור אשר בן אריה מהאוניברסיטה העברית, בהשתתפות 2,469 תלמידים בכיתות א', ד' ו-ו' מכל הארץ. על פי הממצאים, 89.9% מרוצים מהחיים שלהם; 88.7% מהילדים הערבים מרוצים מחייהם ו-90.2% מהילדים היהודים; ילדי כיתה ד' דיווחו על שביעות רצון גבוהה יותר מהחיים בהשוואה לילדים בכיתה ו' .
המחקר הבינלאומי של ארגון הבריאות העולמי על רווחתם ובריאותם של בני נוער נערך באוניברסיטת בר אילן בהשתתפות 7,424 תלמידים בכיתות ז'-י"ב. רוב תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים (72.3%), ובהם 75.5% מהבנים ו-69.2% מהבנות, מרוצים מחייהם ומרגישים שחייהם טובים. זהו שיפור לעומת שנת 2023, אז חשו כך 63.3% מהבנים ו-45.2% מהבנות.
בין הארצות הכי מרוצות
לפי מחקר פיזה, שנערך בקרב 7,330 תלמידים בני 15, 30% מהתלמידים מרוצים לחלוטין, לעומת ממוצע של 16% במדינות ה-OECD. בהשוואה בינלאומית בין 37 מדינות OECD, תלמידי ישראל במקום השלישי. התלמידים התבקשו לדרג בסולם 10-0 עד כמה הם מרוצים מחייהם, ותלמידי ישראל דירגו 7.82, לעומת ממוצע OECD של 7.22.
פרופסור חניתה קושר מבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית אמרה כי ההסבר טמון בחוויה הפנימית של הילד. "הנתונים מוכיחים כי רווחתו של הילד נשענת בראש ובראשונה על החוויות שלו בסביבתו המידית – משפחה, חברים ובית ספר – ולא רק על תנאי מאקרו חיצוניים. מודל המחקר מצביע על כך שהתפיסה החיובית של הילד את חיי המשפחה שלו היא המנבא החזק והמשמעותי ביותר לשביעות רצונו מהחיים, הרבה מעבר לגורמים אחרים".
לדבריה, אפילו ילדים שחוו שיבוש ניכר בשגרת חייהם – כמו ילדים שהוריהם נעדרו מהבית חודשים עקב שירות צבאי, או ילדים שפונו וטרם חזרו לביתם ומתגוררים בדירה שכורה – דיווחו על רמות גבוהות של שביעות רצון ורגשות חיוביים. ככל שהילדים מרגישים שיש להם יחסים טובים יותר עם בני משפחתם, חברים, אנשי חינוך ושכנים, שהם בטוחים יותר בסביבות חייהם ושמקשיבים להם – כך הם מאושרים ושבעי רצון יותר. הגעה רציפה וקבועה לבית הספר בתקופת המלחמה קשורה לשיעורי שביעות הרצון הגבוהים ביותר ולרמות הנמוכות ביותר של רגשות שליליים.
רואים את הצד היפה
פרופסור יוסי הראל-פיש, ראש התוכנית הבינלאומית לחקר רווחתם ובריאותם של בני נוער באוניברסיטת בר-אילן והחוקר הראשי של מחקר HBSC בישראל, אמר כי הממצאים מראים שיש גורמים המנבאים התמודדות מיטבית, המתבטאת במצב נפשי ותפקודי טוב יותר: "גורמים אלו כוללים תמיכה של הורים ומורים, תרבות משפחתית מלוכדת ופעילה, מעורבות והתנדבות בקהילה וקשרים חברתיים בריאים עם חברים".
עינב לוק, מנהלת השירות הפסיכולוגי במשרד החינוך, אמרה כי תקופת החירום המתמשכת משפיעה על ילדים ובני נוער, אך לצד זאת אנו עדים לחוסן ולכוחות שהפגינו: הם התנדבו, הובילו יוזמות חברתיות וגילו אחריות אזרחית.
נועה ישראל, תלמידת כיתה י"ב בדרכא שיפמן בטירת כרמל, אמרה כי מקורות האושר שלה הם המשפחה, החברים, בית הספר והתנדבותה במד"א. "אני חושבת שילדי ישראל מאושרים למרות מה שעברנו בזכות החוסן, המשפחתיות, החברות והקהילתיות. המציאות המורכבת שבה אנחנו חיים מלמדת אותנו להעריך את האנשים שסביבנו ואת הרגעים הפשוטים".
שילת אלתר, תלמידת כיתה י"ב במקיף אמית קנדי עכו, אמרה: "אחרי שנים של מלחמה בארבע חזיתות הבנו שחייבים לא להתייאש אלא לראות את הטוב. המון בני נוער שמחים לתת ולהתנדב למען החברה. בני הנוער מתאמנים כדי להתגייס לצבא ולשרת ביחידות קרביות, כי המדינה חשובה לנו. כשנותנים ותורמים לכלל, רואים את הצד היפה שבעם שלנו".
אוריה וקנין, תלמיד כיתה י"א בגימנסיה דרכא בקריית מלאכי, אמר כי "אני חושב שילדים כמוני בישראל מצליחים למצוא אושר גם אחרי כל מה שעברנו בשנים האחרונות, כי למדנו להעריך את הדברים הקטנים בחיים ולהבין מה באמת חשוב. אולי דווקא בגלל כל מה שעברנו אנחנו מבינים שלא הכול צריך להיות מושלם כדי להיות מאושרים; אפשר למצוא את הטוב גם כשקשה".