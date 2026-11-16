אוריה וקנין, תלמיד כיתה י"א בגימנסיה דרכא בקריית מלאכי, אמר כי "אני חושב שילדים כמוני בישראל מצליחים למצוא אושר גם אחרי כל מה שעברנו בשנים האחרונות, כי למדנו להעריך את הדברים הקטנים בחיים ולהבין מה באמת חשוב. אולי דווקא בגלל כל מה שעברנו אנחנו מבינים שלא הכול צריך להיות מושלם כדי להיות מאושרים; אפשר למצוא את הטוב גם כשקשה".