20:30, חשוך וקר. 40 מלש״ביות עומדות ב-ח׳ מול המאמנת מור, לוחמת במילואים. ״מי שאני קוראת בשם שלה - יורדת למצב 2״, היא קוראת אליהן. אחת אחרי השנייה, בדממה מוחלטת, הן נכנסות לפלאנק. משם ממשיכות המתאמנות, שמתייצבות באצטדיון בכפר סבא פעמיים בשבוע, לשלושה סיבובי ריצה, שכיבות סמיכה, עליות מתח, לאנג׳ים וזחילות. לחלק מהתרגילים, אם תהיתם, נוספים גם שקי חול שמעצימים את האתגר.

גלריה אימון הכושר של שמלש"ביות לקראת גיוס לקרבי בכפר סבא ( צילום: מיקי שמידט )

״אנחנו מכוונים ליום סיירות, ורף המעבר הוא קילומטר בפחות מ-4 דקות״, מבהירה מור. האם הבנות חוצות את הרף? ״בטח״, השיבה, והצביעה בגאווה על מי שבדיוק צלחה את הגיבוש כשהשלימה קילומטר ריצה בשלוש דקות וחצי בלבד. בתרגילי הכוח, ״בכל יחידה זה משתנה ואין רף ספציפי. השאיפה היא תמיד למקסימום״, הוסיפה.

״היה לנו יום של גשם זלעפות, והייתה פה אותה כמות בנות שרצו ועשו. זה מה שמדהים״, מספרת מור, בחולצה קצרה וטייץ, על התנאים הלא-נוחים שנתקלו בהם, ונזכרת בסיפור שמלווה אותה מהחורף הקודם: ״עשינו ספרינטים וחלק מהבנות לא סיימו. הגענו לשעת סיום, סיכמתי ושחררתי אותן הביתה. ואז ראיתי חמש בנות חוזרות לכאן, בעשר וחצי בלילה. שאלתי אותן לאן הן הולכות, והן אמרו שהן צריכות להשלים את הריצה. העיניים שלי נצצו מהתרגשות״. מיד לאחר מכן היא מבהירה שלא הופתעה מהסיטואציה. ״מגיעות לכאן בנות איכותיות שרוצות לתרום ולהוכיח לעצמן, וגם רוח קבוצתית ששואפת להגיע הכי גבוה״, אמרה. המספרים מאששים זאת: הקבוצות כבר גדלו כמעט פי שלושה מאז הוקמו.

"עושות בשביל המדינה"

מור שידלו (25), שמובילה את האימון, היא לוחמת ומפקדת לשעבר בקרקל. כשהתגייסה בנובמבר 2019, שובצה במה שהיה לדבריה ״הכי קרבי שיכולתי להגיע בזמני״. שבע שנים אחרי גיוסה, המלש״ביות מזומנות כיום ליום סיירות, שבו הן מקבלות הזדמנות להוכיח את עצמן ולהשתלב גם ביחידות מיוחדות. לצד שירות המילואים, מור בחרה להמשיך בעשייה גם מחוץ לצבא ולהכשיר את דור הלוחמות הבא במסגרת ״אקסלנט״. המסגרת, שהוקמה לפני 16 שנים, הכינה עד היום אלפי חניכים לשירות קרבי, ופועלת בפריסה ארצית הכוללת קבוצות מעורבות של בנים ובנות, קבוצות נפרדות וקבוצות לציבור הדתי. לצד שני אימונים פיזיים בשבוע, כלל החניכים משתתפים במפגשי חוסן, בסימולציות לקראת ימי סיירות ובגיבושים.

מור המאמנת. "מגיעות לכאן בנות איכותיות שרוצות לתרום ולהוכיח לעצמן" ( צילום: מיקי שמידט )

"אחרי שראיתי את השריונריות ב-7 באוקטובר, הבנתי כמה הן משמעתיות". גפן באימון ( צילום: מיקי שמידט )

מי שהתייצבה בשבוע שעבר בבקו״ם היא גפן (17) מכפר סבא. היא שובצה לפיילוט המחודש ללוחמות בשריון מתמרן, שעליו פרסמנו לראשונה ב-ynet . ״אחרי שראיתי את השריונריות ב-7 באוקטובר, הבנתי כמה הן משמעתיות״, סיפרה על הבחירה. היא שואפת להמשיך את דרכו של סבה, שהיה שריונר עוד בקום המדינה. בצד האחר של משפחתה, לגפן 14 קרובי משפחה מהחברה החרדית שבחרו שלא לשרת בצה״ל. ״אני יודעת שיש בעיה אצל גברים, במיוחד חרדים, עם הטנקיסטיות. זה דווקא דחף אותי. אם אני יכולה להשפיע - ולצערי יש לי במשפחה כאלה שלא משפיעים - זו הדרך שלי, ואעשה זאת בכל הכוח. לא אוותר בגלל שמישהו אחר חושב שאני לא רצויה. אני עושה את זה בשביל המדינה, זה חשוב לי ולא אוותר על זה״, שיתפה.

למסלול שאליו משובצת גפן יש היסטוריה. ב-2017, אחרי ארבעה חודשי טירונות, הוסבו 15 לוחמות לפיילוט הראשון של נשים בשריון. במשך כחצי שנה הן עברו הכשרת לוחמות תחת חטיבה 460, אולם עם סיום המסלול הוחלט להקפיא את הפיילוט. הניסוי החדש, שנקבע לנובמבר 2025, נדחה לנובמבר 2025 ואחריו לנובמבר 2026 - המועד האחרון שקבע בג״ץ לפתיחתו. ״יש חששות והרבה אי-ודאות״, אמרה גפן לקראת הגיוס. ״בתור נשים, אנחנו אולי נרגיש פחות רצויות, אבל אנחנו עושות את הדבר הנכון. אנחנו רוצות לפרוץ דרך, אבל קודם כל לתרום למדינה. להראות גם לדור הבא שאנחנו מסוגלות, ושאין צורך לחשוש מזה״.

מישל באימון. "בעבר כושר קרבי נתפס כמסגרת לגברים" ( צילום: מיקי שמידט )

לירון. "כל מי שיכולה פיזית צריכה להגן על המדינה" ( צילום: מיקי שמידט )

הבוקר תתייצב בבקו"ם גם מישל (18) מכפר סבא, ששובצה לפיילוט הלוחמות בחיל הים. כבר לפני שלוש שנים הצטרפה לקבוצת כושר, עם משימה ברורה: להגיע לקרבי. "היה לי קשה עם תחושת חוסר האונים ב-7 באוקטובר, ואז התגבשה לי ההחלטה״, סיפרה. כשהיא מסתכלת סביבה, על עשרות בנות שגם הן מכוונות לשירות דומה, היא אומרת: "בעבר כושר קרבי נתפס כמסגרת לגברים. היום, כשיש כאן כל כך הרבה בנות, זה משמח".

"גאה בי ובבנות שאיתי"

בעוד יומיים יתגייסו לחי"ר גבולות שלוש מחברותיהן לקבוצה: לירון, עומר וליהיא. ״אני שנים בחדר כושר, אבל הרגשתי שכדי להצליח בצבא אני חייבת הרבה יותר מזה״, סיפרה לירון (18) מצור יצחק, שהצטרפה לאימונים לפני כחצי שנה. התוצאה, לדבריה, היא ״שינוי מטורף - גם בריצה, גם במשמעת וגם במנטליות. אני מרגישה שאני הרבה יותר ממה שהייתי״. לקראת גיוסה היא מוסיפה: ״כל מי שיכולה פיזית צריכה להגן על המדינה. מאז המלחמה הבנתי שאין סיכוי שאני לא מתגייסת לקרבי, ואני גאה בי ובבנות שבוחרות גם במסלול הזה. אישה יכולה לעשות בדיוק כמו גבר״.

גם עומר (18) מכפר סבא, שבקבוצה כבר שנה, לא רואה בבחירה דבר חריג: ״יש כאן המון בנות שהמטרה שלהן היא להגיע הכי קרבי שהן יכולות. מבחינתנו זה הכי ברור מאליו״. בבית, לעומת זאת, זה לקח זמן. ״הסברתי להם למה אני רוצה להגיע לשם. בשביל מי ששמר עליי, אני רוצה להמשיך את זה הלאה. אז הם הבינו אותי, ועכשיו הם מקבלים״, שיתפה, והוסיפה כי במשפחתה יש דורות של לוחמים, מסבא ועד אבא. ״זה עובר במשפחה״, אמרה.

עומר. "הגעתי לכאן בשביל מי ששמר עליי, אני רוצה להמשיך את זה הלאה" ( צילום: מיקי שמידט )

ליהיא. "יש כאן מערכת תומכת" ( צילום: מיקי שמידט )

לאורך האימונים, היא מודה, היו גם רגעי שבירה. ״עכשיו, כשמתחיל החורף, מחשיך מוקדם ומבאס לצאת מהבגדים החמים. אבל מכניסים את זה לשגרה. אני יודעת שיהיה קשה באימון, ושיהיה גם שלב שאשאל ׳למה באתי?׳, אבל בסוף אין על ההרגשה אחרי. לדעת שעשיתי שעה וחצי של אימון קשה ברמות, ושאני אלופה״.