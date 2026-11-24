לפני כל דבר אחר, איראן היא מבצר של אידיאולוגיה - פנאטית, אנטישמית, הרסנית, מתאבדת. וכאשר ראש הממשלה אומר שאיראן מהווה איום מיידי - הוא צודק. האיראנים עלולים להפתיע. לא משום שהם יצליחו להביס את ישראל. הם יודעים שלא. משום שהפגיעה בישראל היא החשובה. זו אותה אידיאולוגיה שהשתלטה על הזרם השיעי מאז קרב כרבלא, כאשר חוסיין בן עלי, נכדו של מוחמד, יצא לקרב על הירושה, נגד האימאם יזיד, מתוך ידיעה שהכישלון צפוי מראש.

הבעיה היא שהאמירה של נתניהו בהקשר הזה נכונה כמעט בכל רגע נתון. וכאשר איזנקוט מעלה את הרעיון שנתניהו מנסה לגרור אותנו למלחמה שיש לה סיבות פוליטיות, יותר מאשר איום מיידי - יש חשש שהוא צודק. ייתכן שיש חומר מודיעיני חסוי שמצביע על הסכנה. אלא שאיזנקוט נחשף למידע. והרמטכ"ל נחשף למידע. ואנשי המודיעין בוודאי חשופים למידע. הם יודעים מה שנתניהו יודע. והם, גם הם, חוששים משיקול דעת פוליטי.

בנימין נתניהו, גדי איזנקוט ( צילום: אלכס קולומויסקי )

היריעה קצרה מכניסה לסוגיית המלחמות הצודקות והלא צודקות. מלחמה נגד איראן היא אולי המוצדקת במלחמות. מלחמה נגד ישות מטורפת שמאמללת את אזרחיה שלה ומכריזה בראש חוצות שהיא רוצה להשמיד את ישראל. אבל יש עוד שיקולים. משום שלמלחמה צודקת יוצאים כאשר יש ודאות גבוהה שהמטרות יושגו. וכאשר יש צורך לבחור בין האופציה של מלחמה לבד למלחמה עם ארה"ב - ברור שהאופציה האחרונה עדיפה.

כך שישראל עלולה לצאת למלחמה מוצדקת ועדיין לצאת מופסדת. וזו עלולה להיות המלחמה הפוליטית הראשונה. וככל שהיא פוליטית - היא גם הרבה פחות מוצדקת. ונתניהו כבר הוכיח בעשורים האחרונים שמשהו משובש בחשיבה האסטרטגית שלו. אין ספק שמדובר באדם אינטיליגנט. אבל לא בהכרח חכם. ממש לא. הרי הכישלון האסטרטגי רשום על שמו. יש הצלחות משמעותיות בכל החזיתות שבהן ניהלה ישראל מלחמה. אבל הן לא מנעו את המפולת המדינית. הן לא מנעו את הפיכת ישראל למדינה מצורעת. הן לא מנעו את הקמפיין האדיר של שנאת ישראל שיש לו גם משמעויות אסטרטגיות על הביטחון הלאומי.

אנחנו זקוקים להנהגה עם שיקולים קצת יותר אחראיים. הרי גם המודיעין האמריקאי חשוף למה שיודע המודיעין הישראלי. הרי יש שיקולים אזוריים. התקפה של ישראל, בניגוד לעמדת ארה"ב, בניגוד לרצונן של מדינות המפרץ, עלולה לדרדר את ישראל ממפולת מדינית לקריסה. האיום הזה מרחף מעל ישראל בדיוק כמו האיום האיראני. יכול להיות שנתניהו רוצה להכניס את כולנו לספרטה ולמצור כלכלי - אבל הוא לא ישלם שום מחיר. אנחנו נשלם. ועל מה ולמה? רק משום שהוא רוצה להישאר בלשכת ראש הממשלה? רק משום שלאחר שרשרת הכישלונות שלו הוא חושב שדווקא עכשיו הוא יצליח?האם ראש ממשלה בתקופת מעבר רוצה לגרור אותנו להרפתקה שבה הסיכוי לכישלון גדול מהסיכוי להצלחה? הרי כדי לצאת למלחמה מוצלחת יש צורך בתחושה עמוקה של אין ברירה, של אחדות, של צדקת הדרך. אנחנו לא שם. בוודאי שלא כאשר גם רבים בצמרת הביטחון וגם הניצים בגוש השינוי - משוכנעים ששיקולים פוליטיים מדריכים את נתניהו.

כדאי לזכור ולהזכיר. שונאי ישראל אומרים תמיד שהמלחמות שלה אינן צודקות. הטענה הזאת נגד ישראל לא הייתה זקוקה ליותר מדי הפרכות. אלה היו טענות הבל. אבל נדמה שבדיוק כשם שהממשלה הזאת עם מעשיה והצהרותיה הייתה המתנה הטובה ביותר לשונאי ישראל מאז ומקדם - כך ראש הממשלה הנוכחי עלול להוביל אותנו, לראשונה, למלחמה שאין עליה קונצנזוס מבפנים, ויש כלפיה התנגדות נחרצת מבחוץ, גם של בעלת הברית החשובה ביותר של ישראל.

אחד מידידי הישראלים החשובים ביותר, ג'ו ביידן, אדם שהגדיר את עצמו כציוני, פרסם לאחרונה ספר שבו הוא טוען שהשיקולים של נתניהו היו למען נתניהו. לא למען האינטרסים של ישראל

כדאי להזכיר שאחד מידידי הישראלים החשובים ביותר, ג'ו ביידן, אדם שהגדיר את עצמו כציוני, פרסם לאחרונה ספר שבו הוא טוען שהשיקולים של נתניהו היו למען נתניהו. לא למען האינטרסים של ישראל. רבים, גם בישראל, חיים עם אותה תחושה. היה אפשר לנהל את המלחמה המוצדקת ביותר נגד חמאס בדרך אחרת, ולא לגרור אותה עד שטראמפ כפה על ישראל הפסקת אש. האם כל השיקולים של נתניהו היו לגופו של עניין? ביידן אומר שלא. זה עצוב, אבל הוא כנראה יודע מה הוא אומר.