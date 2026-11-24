כעת, מחר צפוי חייא לשוב לישראל. עם נחיתתו הוא צפוי להיחקר בימ"ר תל אביב בחשד שעמד מאחורי הניסיונות לחסל את אלי מוסלי. עו"ד ניק קאופמן, שייצג את ערן חייא בהליך ההסגרה לצד עו"ד נועם ביאלה ועו"ד ג'סטין האריס - שניהם מניו יורק - מסר: "עניינו של ערן הוא דוגמה מובהקת לאמצעים המפוקפקים שאימצה משטרת ישראל בשנים האחרונות כדי להשיב לישראל את חשודיה המבוקשים ביותר השוהים בחו"ל. במקרה זה, גייסה משטרת ישראל את ה-FBI כדי להחזיר את ערן חייא ממדינה שעמה לא מקיימת מדינת ישראל יחסים דיפלומטיים, ומשום כך לא יכלה לבקש את גירושו, לא כל שכן את הסגרתו".