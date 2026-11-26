האש שהחלה לאכל את הפח של כלי הרכב העירה את מונתסיר אל-מאלכי. השעה הייתה 2:30 לפנות בוקר ביום ראשון השבוע, בשוליים הצפוניים של הכפר מאלכ. זו שעה שרוב בני האדם מצויים בה בשינה עמוקה והיקיצה ממנה בחטף, בבהלה, מלווה תמיד בכמה רגעים, ספורים אמנם, של בלבול. מלבד האור הגדול והחום שיש לשריפה, מפגש האש עם החומר הבוער מייצר צליל של פצפוץ ומהרעש הזה אל-מאלכי התעורר.

הוא זוכר שתחילה התיישב על המיטה. מחוץ לחלון חדר השינה שלו החלו לבעור שבעה כלי רכב פרטיים פלוס משאית הובלת חול, ותוך כדי שניער מעצמו את קורי השינה נשמעה פתאום צעקה חדה שהעירה את כל השכונה: "יאבא, יאבא, קום, יאבא, שריפה, שריפה...".

גלריה מאג'ד סמיח אערג'. "סוכן הביטוח אמר הדא מן מתנחלים" ( צילום: שאול גולן )

האש בכפר מאלכ בין שבת לראשון

הוא ניתר והסיט את התריס. כדי שנבין את ההלם הוא מראה לנו סרטונים ותמונות שתיעדו את מדורת הענק שהשתוללה מחוץ לביתו . זה נראה מטורף, לא פחות. מי שצעקה הייתה ראזן, בתו של השכן עומר חאמייל, הבעלים של המשאית. יש לה תינוק בן שנה וחצי שבדיוק התעורר רעב, והיא ניגשה למטבח להכין לו בקבוק. "מהחלון היא ראתה ארבעה בחורים עם כיסוי על הראש מדליקים את המכוניות", מספר אביה, "ואז ניגשים למשאית שלי, פותחים את דלת הקבינה ושופכים לתוכה בנזין. באותו רגע היא התחילה לצעוק 'יאבא, יאבא, מתנחלים שורפים את המשאית'".

עכשיו אנחנו מסתובבים עם חאמייל ואל-מאלכי בין שלדות כלי הרכב המפוחמים. שבעה הלכו טוטאל-לוס, נשרפו עד העצם. על חומת אבן סמוכה רוססה הכתובת "נקמה". המסר הזה לא אומר כלום לתושבים מלבד העובדה שהמציתים היו יהודים, מתנחלים תושבי אחד המאחזים המקיפים את הכפר הזה ואת שאר הכפרים באזור.

את השריפה כיבו התושבים. אל-מאלכי יצא ראשון מהבית עם מטף והצליח לכבות את האש שאחזה בצידה השמאלי של המשאית וגרמה נזק לצמיג הקדמי. "הבנתי שאת שאר כלי הרכב אני לא יכול להציל", הוא מסביר, "בגלל זה התמקדתי במשאית, רגע לפני שהיא עמדה להידלק כולה".

הצמיג נחרך מהאש ונראה לא טוב, אבל חאמייל אומר שאין לו כסף להחליף אותו. "זה גלגל של 1,000 שקל ואני בקושי עובד", הוא אומר. "לביטוח אין מה לפנות בכלל. חברות הביטוח הפלסטיניות לא מפצות על נזקים שגורמים המתנחלים. הם קוראים לזה 'נזק לחימתי' והביטוח לא מכסה נזק לחימתי".

תיעוד מליל ההצתות ביו"ש במוצאי שבת:

אל-מאלכי מסכם: "כולנו נפגעים כלכלית מהאלימות של המתנחלים. אני התפרנסתי מחקלאות, מרעיית צאן וזיתים. לזיתים אני לא יכול להגיע יותר כי המתנחלים השתלטו על השטח, וגם לצאת עם הצאן אי-אפשר יותר כי המתנחלים תוקפים אותך במרעה. יש פה אנשים בכפר שקיבלו אבנים ומקלות בראש ממתנחלים כשיצאו עם הצאן. היו לי 130 ראש כבש, היום יש לי פחות מחצי, וכולם בדיר ליד הבית, לא יוצאים למרעה. אני מוציא כסף על האוכל והמים שלהם, מה שפעם לא היה עולה כי הייתי יכול לצאת איתם. ההכנסה שלי ירדה ב-60-70 אחוז בהשוואה לעד לפני שלוש שנים. ולא רק אצלי, לכל האנשים בכפרים התרסקה ההכנסה.

"זה לא רק הפחד שיבואו אליך בלילה וישרפו לך את הבית בזמן שאתה ישן, ולא רק הטראומה שיש לילדים, החרדה שאין חוק, שהמתנחלים יכולים לעשות מה שבא להם, אפילו להרוג אותך. זה גם הנזק שהם גורמים בכסף ואין למי לפנות. אף אחד לא מפצה אותנו. יש אנשים שמתנחלים שרפו להם בתים, כלי רכב, את העסק, את הטרקטור, גנבו להם רכוש, ואין שום ביטוח, שום פיצוי. כלום".

1,000 בתים הרוסים

בסוף זה גם סיפור כלכלי. הפשיטות הליליות של פעילי הטרור היהודי על כפרים פלסטיניים, הצתות הבתים וכלי הרכב וריסוס הכתובות, רעולי הפנים שמכים באלות מוסקים פלסטינים וישראלים שבאים לסייע להם ‑ כל אלה גורמים לטראומה נפשית וחרדה קשה בחיי היום-יום, אבל יש להם תג מחיר כספי. הטרור היהודי המשתולל גורם לנזקים במיליוני שקלים בכל חודש, הפסדים כלכליים שהמשק הפלסטיני, שגם כך נמצא בקריסה, לא מסוגל להתמודד איתם.

מדובר בהתקפות אלימות מתמשכות שצה"ל והמשטרה לא רק שלא שמים להן סוף, אלא שחלקן מבוצעות בנוכחות אנשי כוחות הביטחון. השתלטות על בתים פלסטיניים והשחתה שלהם, השחתת רכוש חקלאי והצתה שלו, שריפת בתי עסק, מפעלים, חנויות, שודים לאור יום של עסקים, כפי שאירע בשבת האחרונה בכפר פנדקומיה שבנפת ג'נין, אין-ספור התקפות של מתנחלים, רובן, אגב, מתועדות.

הנה למשל הודעה מתחילת שבוע שעבר בקבוצת העדכון בווטסאפ "חדשות אנ"ש". זו פלטפורמה דיווחית, בדומה לדובר צה"ל, שבה מעדכנים אנשי הגבעות על הפעילות המבצעית של הטרור היהודי: "סיכום חודש במאבק באויב הערבי בארץ הקודש, חודש חשוון. רשימת כפרים שהותקפו ומספר התקיפות: יטא (6), אבו-פאלח (4), תורמוס עיא (4), בורקא רמאללה (4), ביתא (3), בית אומר (2), דיר ג'ריר (2), מוכמוס, סמוע, רוג'יב, כיסאן, ברהם, לובן א-שרקיה, סעיר, אל-מועייר, עין איוב, סינג'יל, עין צאפה, סוסיא, ג'מעין, א-דיק, מג'דל בני פנדל, בית פאג'ר, א-סמוע, מאליכ, דומא, פרחה. מספר הרכבים שנשרפו: 53. מספר המבנים שהוצתו: 22. מסגדים שהוצתו: 1. מספר ערבים שנפצעו: 74. בנוסף נופצו עשרות שמשות, נכרתו עשרות עצי זית, ופונצ'רו עשרות צמיגים".

חאמייל. "נשרף גלגל של 1,000 שקל ואני בקושי עובד" ( שאול גולן )

שכל אחד יתרגם את המספרים האלה לכסף. וזה סיכום פעילות הטרור של חודש אחד בלבד, מ-12 באוקטובר עד 10 בנובמבר. הנזק הכלכלי השנתי הוא אדיר, בלתי נתפס, ומי שנאלצים להתמודד אתו הם משקי הבית הפלסטיניים. הנה למשל נתון על גירוש קהילות רועים בדואים פלסטינים והרס בתיהם מאז 7 באוקטובר 2023: בעשרות הקהילות שגורשו תחת מתקפות אלימות של מתנחלים התגוררו יותר מ-5,000 בני אדם. מדובר בכ-1,000 בתי אב שנהרסו במחי יד בידי מתנחלים, בחלק גדול מהמקרים חיילים נכחו בשטח בשעת המעשים.

מוחמד כעאבנה ומשפחתו התגוררו בקהילת רועים בדואית בשולי הכפר מוח'מאס שמצפון-מזרח לרמאללה. "חיינו ארבעה ילדים, אשתי ואני בבית מפאנלים של בנייה קלה ולוחות אסכורית", הוא מספר. "בית של בדואים שלבנות אותו עולה 30 אלף שקל. חיינו שם בשקט עד שהקימו שני מאחזים מעל הראש של מוח'מאס והילדים מהמאחז התחילו להגיע אלינו עם הכבשים שלהם ולעשות בלגן, לבוא ביום ובלילה, להיכנס אלינו לבתים, להשפיל אותנו, להגיד לנו שזו האדמה שלהם ואנחנו צריכים לעזוב. שנתיים חיינו תחת טרור. חתכו לנו צנרת מים, הרסו פאנלים סולאריים, חתכו כבלים של חשמל. וואלה, מה אני אגיד לך, עשו לנו נזק בהרבה מאוד כסף.

"זה כסף שיצא מהכיס שלנו. אין לנו מי שייתן לנו פיצויים, זה לא כמו אצלכם. היו יהודים טובים שעזרו לנו, שישנו איתנו בלילות, שאספו כסף. פעם-פעמיים זה בסדר. אבל כשזה קורה 20 פעם, זה כבר נזק כבד מאוד. רק על החשמל היו לנו נזקים של 20 אלף שקל. המתנחלים גנבו לי טנדר מיצובישי 2002 וגם 25 ראש כבש. על הכל התלוננתי במשטרה. בסוף, לפני שנה בדיוק, באו המתנחלים ב-22:30 בלילה, אולי 40 איש. ברחנו עם הילדים לג'בל יחד עם שני מתנדבים יהודים שהיו איתנו ומרחוק ראינו איך הם הורסים ושורפים את הבית. יש הרבה בתים שהלכו ככה".

איפה אתם גרים עכשיו? "בין סינג'יל ללובן, באוהל מברזנטים וניילון שחור שמתוחים בין מוטות ברזל. זה עולה 13 אלף שקל. הייתי צריך למכור כבשים כדי לממן את זה וגם קיבלתי עזרה מאנשים טובים".

באנו לבקר אותו עם שרית מיכאלי, פעילת שטח ב"נוכחות מגינה", שליוותה לא מעט קהילות רועים שגורשו ואיבדו את בתיהן. "הטרור המתנחלי ממיט חורבן כלכלי על האנשים האלה", אמרה. "לנו הישראלים יש את מס רכוש אם הבית, הרכב או העסק שלנו נפגעים כתוצאה מפעולה מלחמתית. לפלסטינים אין את זה. הנזקים של הטרור היהודי מרוששים אותם".

אז נקים ועדה

יש לפלסטינים דרך לדרוש פיצויים מישראל, אולם הסיכויים לכך קלושים עד אפסיים. בעוד חברות הביטוח הפלסטיניות מסרבות לכסות נזקים הנגרמים כתוצאה מאלימות המתנחלים, ישנה במשרד הביטחון ועדה ייחודית שנועדה בין היתר לפצות על נזקי פעולות טרור לאומני של יהודים. קוראים לה ועדת למ"ד (ראשי תיבות של לפנים משורת הדין), והיא משותפת למשרד הביטחון ומשרד האוצר, שאמור לתקצב אותה. שר האוצר בארבע השנים האחרונות הוא בצלאל סמוטריץ', שמכהן במקביל גם כשר במשרד הביטחון.

עו"ד איתי מק, המייצג פלסטינים נפגעי טרור יהודי יחד עם פורום "תג מאיר", אומר שהוועדה הזו בקושי מתפקדת: "היא הוקמה באמצעות פרסום הנחיה בשנת 1999 ונועדה לתת מענה למקרים של פשיעה לאומנית. לאורך השנים היא שילמה מדי פעם פיצויים על פי שיקול דעתה, אבל אין בה פתרון אמיתי. כשמה כן היא, לפנים משורת הדין, ואין לה שום חובה לשלם פיצוי. בנוסף היא לא מתוקצבת כבר ארבע שנים. הוועדה הזאת תלויה בנכונות של משרד האוצר להעביר לה כסף, ותחת הממשלה הזו לא הועבר לה שקל".

מונתסיר אל־מאלכי. "לא רק אצלי, לכל האנשים בכפרים התרסקה ההכנסה" ( צילום: שאול גולן )

מק מייצג עשרות רבות של פלסטינים שספגו נזקים כתוצאה מאירועי פשיעה לאומנית של יהודים, והמציאות שמצטיירת מכל המקרים והתיעודים היא לא פחות מנוראית: "לא מדובר רק בפשיטות ליליות של רעולי פנים שבאים ושורפים בתים וכלי רכב. השטח עובר 'ברזיליזציה', שבאה לידי ביטוי במיליציות של יהודים חמושים ששולטים בשטח. הם לא מונעים רק מאידיאולוגיה פאנטית משיחית, אלא גם מאינטרס כלכלי. ישנה עלייה בכל הגדה במקרי שוד של פלסטינים בידי מתנחלים חמושים. הם מציבים מחסומי דרכים ושודדים רכבים באיומי נשק. יש לי מקרה של חקלאי פלסטיני מאזור שכם שבאו אליו חמישה צעירים מהמאחז הסמוך ושדדו ממנו טרקטור באיומי אקדח. יש דיווחים שהצעירים האלה שדדו בתי עסק בכפרים באזור שכם.

"שלחתי מכתב למשטרת מחוז ש"י, אבל לא קרה עם זה כלום. וזה לא המקרה היחיד. ישנה עלייה במקרי שוד וגניבות בידי מתנחלים חמושים, כך שאלו כבר לא רק מיליציות אידיאולוגיות אלא כנופיות שעושות כסף. זה בדיוק כמו הכנופיות בפאבלות בסאו-פאולו בברזיל. הם משתלטים על תא שטח, מטילים טרור על הסביבה ומרוויחים מזה גם כסף".

מה לגבי האפשרות של הפלסטינים לתבוע פיצוי בבית המשפט הישראלי? "ניסיתי הרבה שנים להגיש תביעות בשם פלסטינים על נזקים שגרמו להם מתנחלים. בכל המקרים שבהם הגשנו תביעות נכחו אנשי כוחות ביטחון, אם זה חיילים, מג"ב או משטרה. העניין הוא שמערכת המשפט בישראל לא מכירה ב'עמידה מנגד' כעילה לנשיאת אחריות של המדינה על נזק שנגרם לפלסטינים. רק אם חייל היה מעורב פיזית בעצמו בהצתה, בהשחתת רכוש או בגניבה, יכולה להיות למדינה אחריות משפטית. וצריך להבין, בשלוש וחצי השנים האחרונות אירעו פוגרומים המוניים של מתנחלים שבהם נכחו אנשי כוחות הביטחון שלא מנעו או חדלו את האלימות והפגיעה ברכוש. אם הייתה מתרחשת אותה סיטואציה בתוך ישראל, כשהעבירה מבוצעת לעיני השוטרים והם לא היו עושים כלום כדי למנוע או לעצור את העבירות, הייתה קיימת לא רק עילה לתבוע פיצויים מהמדינה והמשטרה אלא גם סיכוי גבוה לזכות בתביעה".

התקדים בדרך

לפני חצי שנה דיווחנו כאן על תביעה תקדימית בסך 18 מיליון שקל שהוגשה על ידי משרד עו"ד מיכאל ספרד ומשרד עו"ד חוסיין אבו-חוסיין בשם חברת הנדל"ן הפלסטינית UCI נגד מדינת ישראל, צה"ל, המשטרה ושורה של מתנחלים בכך שסיכלו ‑ מי במחדל ורשלנות ומי בנקיטת אלימות ‑ פרויקט לבניית 94 יחידות דיור על קרקע פלסטינית פרטית בשטח B. עו"ד ספרד עידכן השבוע בשיחת טלפון כי הדיון בתביעה מתקדם: "הגשנו תיק עצום של ראיות הכולל תיעודים ותצהירים, ועכשיו המדינה אמורה להגיש את התצהירים שלה". גורם משפטי העוקב אחר התקדמות הדיונים בתביעה אומר שהמדינה מבינה את פוטנציאל התקדים הנפיץ בתיק. "הפסד בתביעה הזו", הוא מוסיף, "יפתח את הסכר לעוד המון תביעות".

כעאבנה. "ברחנו עם הילדים וראינו איך הבית נשרף" ( צילום: שאול גולן )

אולם עד שהתביעה הזו תתברר יעברו כמה שנים. בינתיים בשטח כמעט כל לילה הוא ליל הצתות והשחתת רכוש של פלסטינים בידי עבריינים יהודים. בליל 10 בנובמבר הוארה הגבעה שעליה יושב "מוסך האחים" של מאג'ד סמיח אערג' בכפר לובן א-שרקיה, באור מסמא של להבות ענק. זה בית עסק המשתרע על כמה דונמים. יש בו מוסך לתיקון כלי רכב, לצידו מגרש מכוניות לפירוק וגם ערימות של חלקי רכב, דלתות, פגושים וכך הלאה. את כלי הרכב לפירוק הוא קונה מסוחרים בגדה ומישראל, וחלק גדול מהקליינטים הם ישראלים המגיעים אליו בגלל המחיר. על משאבה לגיר משלמים כאן 5,000 שקל. בישראל אותה משאבה תעלה לכם 13 אלף שקל.

"זה קרה ב-22:30 בלילה. הבית שלנו כאן", אערג' מצביע על מבנה במורד הכביש, "ישבנו בחוץ, אני והבנים שלי, כשפתאום ראינו 50-70 איש באים מכיוון ההתנחלות החדשה שמה". הוא מצביע שוב, הפעם על גבעה לא רחוקה עם כמה מבנים לבנים: "כולם היו רעולי פנים, חלקם עם תיקים על הגב, חלקם חמושים בכלי נשק ארוכים, חלק היו עם מקלות בידיים. היינו ערים כי כל הזמן יש כאן בלגן של מתנחלים ומרוב לחץ אנחנו לא נרדמים. לפני חודשיים הם כבר שרפו כאן רכבים בכפר, אז היינו דרוכים. הם פעלו במהירות, כמו מקצוענים. שפכו בנזין על רכבים שעמדו מחוץ למוסך וחיכו לתיקון. יש לי 27 פועלים ואנחנו כל יום מטפלים בהרבה רכבים. ההתמחות שלנו היא בטנדרים וג'יפים גדולים. כלי רכב של 200 אלף שקל, של 300 אלף וגם של 400 אלף. הם עברו רכב-רכב והדליקו אותם. 47 מכוניות בסך הכל. זה חוץ מהרכבים לפירוק שהיו פה במגרש, וגם חלק מהם נשרפו. אותם אני לא סופר. זה כסף יחסית קטן".

ראינו סרטונים. לרכבי הכיבוי הפלסטיניים לקח שעות להשתלט כאן על האש. המקום מלא כלי רכב מפוחמים. מי מאיתנו הישראלים שמע על שריפת הענק שהוצתה כאן בידי ישראלים בשבוע שעבר והשתוללה כאן כל הלילה עד הבוקר? אערג' עובר רכב-רכב. "זה סילברדו, זה איסוזו D-MAX. אהה, תראו את הלנד קרוזר הזו, חראם, הייתה יפה, שמורה טוב. וזה ריינג' רובר, והנה פג'רו קינג. זה לבד 200 אלף שקל".

שאלנו מה גובה הנזק. "הכל-הכל זה שבעה מיליון שקל", ענה. "זה כסף שהלך, נשרף".