אפשר לקרוא לזה הגינות. אולי יושר אינטלקטואלי. אנחנו כבר יודעים שמדובר במצרך יקר. אולי נדיר. ויש מקום אחד שבו אנחנו זקוקים להגינות יותר מאשר בכל מקום אחר. מערכת המשפט. אבל ככל שמדובר בצמרת הפרקליטות - לשווא נחפש. מכבסת המילים של הימים האחרונים, בעקבות הדרמה במשפט נתניהו, היא רק המשך למה שהיה. אין אפילו קצה של קצה של חשבון נפש. העליהום על השופטים עדיין לא החל. אבל הרמזים כבר שם. והפרשנים, אלה שכבר למעלה מעשור משמשים כשופרות של התביעה, הוסיפו שמן למדורת ההטעיה. היריעה קצרה מלהציג את כל ההתבטאויות על "החבל המתהדק על צווארו של נתניהו". אבל נדמה שחובה להזכיר את "משפט פומבי של תיק 4000" ששודר בתוכנית "המקור" בערוץ 13, במאי 2020, שנוהל כמשפט לכל דבר ועניין, רגע לפני תחילת המשפט. אלא שראש הרכב השופטים היה רביב דרוקר. זה היה משפט התקשורת, כדי להבהיר לשופטים מה מצפים מהם. כי זו הייתה הרוח. הרשעה לפני הרשעה. וכגודל התקווה והציפייה - גודל הנפילה.

גילוי נאות: השתתפתי בסרט "המשפט" על המשפט. אף ערוץ לא שידר אותו. כי הוא היה מנוגד לאווירת הלינץ' הציבורי, שדרשה הרשעה. הסאגה הזאת, טענתי אז, וגם במאמרים שפירסמתי עוד לפני כן, תגרום לפגיעה אנושה בשלטון החוק. באותם ימים, ואולי גם היום, זו נחשבת עמדה "ביביסטית". וכאן בדיוק הבעיה. משום שאפשר לבוא באלף ואחת טענות למחנה נתניהו. אבל המוטיבציות האדירות להוריד את נתניהו מהשלטון השמידו את ההגינות של המחנה שמחשיב את עצמו לנאור. הוא לקה בעיוורון. פנסי האזהרה דלקו. הוא סירב לראות. ויותר מכך: זה היה בומרנג. משום שכאשר התחילה החקירה, הליכוד היה בירידה, ובסקרים אחדים יש עתיד הובילה. החקירה, עם ההדלפות הסלקטיביות, עם התחושה שיש רדיפה, אבל לא של צדק, רק חיזקה את נתניהו. אלה מילים קשות, אבל צריך לומר אותן: השנאה לביבי העבירה מחנה שלם על דעתו. ושיבוש הדעת הזה התחיל אצל שומרי הסף.

בהרב מיארה. יש חשש שהיועמ"שית תתעקש לא לעשות כלום. הרי היו לה נקודות יציאה, למשל גישור. היא סירבה

האם הם ילמדו לקח? הסיכוי קלוש. הרי כבר היינו שם. הרי כאשר הפרקליטות העמידה לדין, שוב ושוב, את מי שהיה ראש לשכת עורכי הדין דרור חֹטר-ישי, זה היה גם, ואולי בעיקר, בגלל עמדותיו הביקורתיות על האקטיביזם השיפוטי הדורסני. אבל אז, כמו עכשיו, זה היה משפט בשני מסלולים. המשפטי והתקשורתי. ואז, כמו עכשיו, התקשורת לא אהבה את חטר-ישי. אבל נדמה שפעם אחרי פעם אלה היו דווקא השופטים שהוכיחו שהרוחות הרעות שמנשבות מחוץ להיכל המשפט - לא משפיעות עליהם. הפרקליטות והתקשורת דרשו הרשעה. השופטים חשבו אחרת.

ולעזאזל הבוחרים

הבעיה היא לא רק של הימים ההם. הבעיה היא גם כאן ועכשיו. ביום רביעי, בדיוק כאשר התנהלה הדרמה המשפטית, עלה "חוק הנאשם" לקריאה טרומית. החוק פוסל חבר כנסת שהוגש נגדו כתב אישום בעבירת פשע מלהרכיב ממשלה או לכהן כראש ממשלה. זה לא חוק פרסונלי, משום שהוא לא אמור, מלכתחילה, לחול על נתניהו. אבל עכשיו? ירדתם מהפסים? הרי מה בעצם אומר החוק? שהיועץ המשפטי לממשלה יוכל להדיח ראש ממשלה על ידי כתב אישום. לעזאזל הבוחרים. לעזאזל הדמוקרטיה. לעזאזל חזקת החפות. לעזאזל הליך ראוי. כתב אישום הופך להרשעה חלוטה. הדרמה במשפט נתניהו הייתה אמורה להבהיר את האבסורד. אבל כלום. עד לרגע כתיבת שורות אלה לא היה מישהו מגוש השינוי שאמר שיש צורך בהערכה מחדש.

מה שמעניין הוא, שהנושא הזה זכה לדיון רציני בוועדת החוקה של הכנסת, כבר בשנת 2001, כאשר על סדר היום עמדה הצעת חוק יסוד הממשלה. הוועדה דנה בתנאים הנדרשים להדחת ראש ממשלה. מה שמרתק הוא, שזה היה דיון ללא משמעת קואליציונית או סיעתית. זו הסיבה שהדיון היה ענייני. בסופו של דבר התקבלה העמדה שלפיה יועץ משפטי לא יכול לפטר ראש ממשלה רק על ידי הגשת כתב אישום. משום שזו תהיה פגיעה בדמוקרטיה. זה היה נכון אז. זה נכון עכשיו, עם ובלי קשר לנתניהו. אז היכן אתם, אנשי גוש השינוי? יש לכם הזדמנות להוכיח קורטוב של הגינות. אל תחמיצו את ההזדמנות.

אין צורך בעוד סטירה

מה הלאה? הנזק כבר נגרם. נזק כבד. הפרקליטות נמצאת באחת משעותיה הקשות. היא סבלה מיהירות. היא לקתה במוטיבציות פוליטיות. היה נדמה לה שכל הדרכים כשרות להשגת המטרה. לא הייתה קונספירציה. אבל מה שהיה - היה פגיעה קשה בשלטון החוק. יש חשש שגלי בהרב מיארה תתעקש לא לעשות כלום. הרי היו לה נקודות יציאה בשנים האחרונות. למשל, לכיוון גישור פלילי. היא סירבה. ובשחצנות אדירה היא גם לא טרחה לענות לי כאשר הפניתי שאלה בעניין. היא כנראה עונה רק לשופרות. ועדיין, יש צורך לתקן נזקים. והכיוון צריך להיות הפסקה טוטלית של הסאגה. עשר שנות הליכים, רובם המוחלט מיותרים, הם עונש כבד בפני עצמו. הדין כבר מוצה. כל יום נוסף במשפט הזה רק יגדיל את הנזק. זה היה יכול להיות המבחן של היועצת ושל הפרקליטות: האם הם מתבצרים ומחמירים את הפגיעה בשלטון החוק, או שהם מודיעים על הקפאת הליכים וחשבון נפש? הניסיון איתם בשנים האחרונות לא מותיר הרבה מקום לתקווה. אבל אולי, רק אולי, סטירת הלחי שחטפה הפרקליטות תוביל בכל זאת לחשיבה מחדש. הרי אין צורך בעוד סטירה, הרבה יותר חזקה.

מדינת ישראל עברה עשר שנים של הרס עצמי. עשר שנים של פגיעה בשלטון החוק. עשר שנים של הגדלת השסע הפנימי. מי שגרם לפגיעה הקשה הזאת חייב לשלם את המחיר

מדינת ישראל עברה עשר שנים של הרס עצמי. עשר שנים של פגיעה בשלטון החוק. עשר שנים של הגדלת השסע הפנימי. מי שגרם לפגיעה הקשה הזאת חייב לשלם את המחיר. מי שהתעקש לנהל את ההליך הזה הוא לא עבריין פלילי. עם או בלי מוטיבציות פוליטיות - הוא האמין בתיק הזה. אבל זה לא מוריד מחומרת העוול והרשלנות והפגיעה. ומי שגרם נזק - חייב לקום וללכת. הרי בכל רשות שלטונית אחרת, על הרבה פחות, היינו דורשים אחריות. אז יפה לדרוש אותה מכל איש ציבור ששגה גם אם לא פשע, וזה כולל את נתניהו. דרישה צודקת. אז בוודאי ובוודאי שצריך לדרוש אותה מאלה שגררו אותנו לסאגה הזאת.