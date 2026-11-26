ראש המוסד רומן גופמן תמך בדיונים הביטחוניים האחרונים בתקיפה ישראלית עצמאית באיראן במידה שלא תהיה ברירה, גם אם לא תהיה השתתפות אמריקנית. כך נודע ל-ynet ול"ידיעות אחרונות". לפי גורמים בכירים שנחשפו לעמדתו, גופמן סבור כי המתנה נוספת אל מול האיום הכימי האיראני עלולה להביא לכך שישראל תידרש להתמודד עם איום מבצעי שיהיה קשה הרבה יותר להסיר.

כפי שחשפנו, כחודש לפני הבחירות, טראמפ דרך את המערכת לקראת תקיפה באיראן, והכוננות בישראל הייתה בשיאה. הרמטכ"ל אייל זמיר התנגד אז ליציאה למלחמה לפני הבחירות, ואילו גופמן הציג עמדה אחרת: כל עוד ארה"ב איתנו, נכון לנצל את ההזדמנות ולפעול יחד. בסופו של דבר טראמפ ביטל את כוונת התקיפה והכוננות ירדה.

זמיר וגופמן ( דובר צה"ל )

לפני שלושה שבועות ביקר גופמן בוושינגטון והציג מודיעין חדש העוסק בהתפתחות תוכנית הנשק הכימי האיראנית. במהלך הביקור פעל לקידום אפשרות של תקיפה משותפת, מתוך הבנה שחלון ההזדמנויות לפגיעה משמעותית ביכולות האיראניות אינו בלתי מוגבל. אלא שבינתיים האמריקנים טרם קיבלו החלטה על תקיפה. חלון הזמן שעליו מדברים בישראל נמשך עד להשבעת הקונגרס, בעוד כחודש וחצי.

המודיעין זהה, העמדה שונה

כעת, בדיונים הביטחוניים נשמעת מצד גופמן עמדה ניצית עוד יותר, לפיה יש לשקול תקיפה ישראלית גם ללא ארה"ב. זאת מחשש שאיראן ממשיכה לפתח בחשאי ובקצב מהיר יכולות גם בתחום הנשק הכימי.

כאן מתגלה פער בין ראש המוסד לרמטכ"ל. לדברי מקורות ביטחוניים, המודיעין של אמ"ן והמוסד זהה, וגם זמיר תומך בתקיפה, אך להערכתו אין עדיין איום מיידי. לכן, נכון להמתין להחלטת טראמפ ולפעול יחד עם האמריקנים, שיוכלו לשמש מכפיל כוח משמעותי. האחריות המבצעית לתקיפה ולניהול המערכה תוטל בסופו של דבר על צה"ל: חיל האוויר יהיה קבלן הביצוע המרכזי בהתקפה, מערך ההגנה האווירית יידרש להתמודד עם התגובה האיראנית ואמ"ן יידרש לספק את המודיעין להמשך המערכה.

עמדת הצבא היא שאם יתפתח איום קיומי מיידי, ישראל תתקוף גם ללא ארה"ב. "אבל זה לא המצב כרגע", אמר גורם ביטחוני. גופמן, מנגד, סבור שעצם התהוותו של האיום הכימי אינה מאפשרת לקחת סיכון שיכולות כאלה יגיעו לידיו של המשטר האיראני.

ישראל מסוגלת לתקוף באיראן גם ללא השתתפות אמריקנית, כפי שהוכיחה במבצע "עם כלביא", כשהגיעה לעומק המדינה ופגעה במטרות אסטרטגיות. אבל יש הבדל משמעותי בין פעולה ישראלית עצמאית לבין מערכה משותפת עם ארה"ב. האמריקנים מביאים יכולות שאין לישראל, ובראשן מפציצי B-2 וחימוש חודר בונקרים שנועד לפגוע במתקנים תת-קרקעיים עמוקים, לצד עוצמת אש, מודיעין, תדלוק אווירי, לוגיסטיקה ומלאי חימוש גדולים בהרבה. לכך מצטרפת מעטפת הגנה רחבה יותר מפני תגובה איראנית, באמצעות מערכות יירוט וכוחות ימיים ואוויריים אמריקניים. המשמעות היא יכולת לנהל מערכה רחבה וממושכת יותר, תוך הפחתת חלק מהעומס המבצעי וההגנתי מישראל.

טראמפ עשוי לבקש לעצור

היתרון אינו רק צבאי. תקיפה משותפת מעניקה לישראל גיבוי מדיני אמריקני ומגדילה את הסיכוי להשיג תוצאה אסטרטגית שתישמר לאורך זמן. מנגד, פעולה עצמאית מעניקה לישראל חופש החלטה גדול יותר, ללא תלות בשיקולים הפוליטיים בבית הלבן ובנכונותו של טראמפ להמשיך במערכה. כאן נמצא גם הסיכון: האינטרסים של ירושלים ושל וושינגטון לא בהכרח חופפים. טראמפ עשוי לבקש לעצור לאחר הישג מוגבל או לחתור להסכם, בעוד שישראל תרצה להמשיך עד לפגיעה עמוקה יותר ביכולות האיראניות.