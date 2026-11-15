המיוחד בארצות הברית, שבמהלכו עדכן את בכירי הממשל האמריקני ואת ראש ה-CIA במידע המודיעיני העדכני שבידי ישראל על איראן. ל-ynet נודע כי גופמן צפוי להשתתף בישיבת הקבינט ולעדכן את השרים, ולאחר מכן יקיים עדכון אישי לראש הממשלה בנימין נתניהו.

המיוחד בארצות הברית, שבמהלכו עדכן את בכירי הממשל האמריקני ואת ראש ה-CIA במידע המודיעיני העדכני שבידי ישראל על איראן. ל-ynet נודע כי גופמן צפוי להשתתף בישיבת הקבינט ולעדכן את השרים, ולאחר מכן יקיים עדכון אישי לראש הממשלה בנימין נתניהו.

ישיבת הקבינט האחרונה הייתה לפני יותר מחודש, ב-4 באוקטובר. אז ישראל הייתה עוד בעיצומה של מערכת הבחירות. ההחלטה האחרונה שקיבל הקבינט הייתה להגביר את המוכנות לקראת תרחישים שונים באיראן, לרבות תקיפה ישראלית, מכת פתע איראנית ואפשרויות דומות. כעת, הקבינט עשוי לאשר פעולה נגד האיראנים, שאותה הוא יכול להגדיר כמלחמה או כ"מבצע".

ישיבת הקבינט האחרונה הייתה לפני יותר מחודש, ב-4 באוקטובר. אז ישראל הייתה עוד בעיצומה של מערכת הבחירות. ההחלטה האחרונה שקיבל הקבינט הייתה להגביר את המוכנות לקראת תרחישים שונים באיראן, לרבות תקיפה ישראלית, מכת פתע איראנית ואפשרויות דומות. כעת, הקבינט עשוי לאשר פעולה נגד האיראנים, שאותה הוא יכול להגדיר כמלחמה או כ"מבצע".

בשבועות האחרונים דן נתניהו עם ראשי מערכת הביטחון בביצוע פעולות כאלה ואחרות נגד הרפובליקה האיסלאמית, פעולות שעלולות היו לגרור תגובה איראנית קשה. לפי דיווחים, הרמטכ"ל אייל זמיר נעמד על הרגליים האחוריות והתנגד לכך בעיתוי הרגיש של טרום הבחירות.

בשבועות האחרונים דן נתניהו עם ראשי מערכת הביטחון בביצוע פעולות כאלה ואחרות נגד הרפובליקה האיסלאמית, פעולות שעלולות היו לגרור תגובה איראנית קשה. לפי דיווחים, הרמטכ"ל אייל זמיר נעמד על הרגליים האחוריות והתנגד לכך בעיתוי הרגיש של טרום הבחירות.

בשבועות האחרונים דן נתניהו עם ראשי מערכת הביטחון בביצוע פעולות כאלה ואחרות נגד הרפובליקה האיסלאמית, פעולות שעלולות היו לגרור תגובה איראנית קשה. לפי דיווחים, הרמטכ"ל אייל זמיר נעמד על הרגליים האחוריות והתנגד לכך בעיתוי הרגיש של טרום הבחירות.