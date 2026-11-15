ראש המוסד רומן גופמן חזר אחר הצהריים (יום ראשון) מביקורו המיוחד בארצות הברית, שבמהלכו עדכן את בכירי הממשל האמריקני ואת ראש ה-CIA במידע המודיעיני העדכני שבידי ישראל על איראן. ל-ynet נודע כי גופמן צפוי להשתתף בישיבת הקבינט ולעדכן את השרים, ולאחר מכן יקיים עדכון אישי לראש הממשלה בנימין נתניהו.
הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס הערב. ישיבת הקבינט האחרונה הייתה לפני יותר מחודש, ב-4 באוקטובר. אז ישראל הייתה עוד בעיצומה של מערכת הבחירות. ההחלטה האחרונה שקיבל הקבינט הייתה להגביר את המוכנות לקראת תרחישים שונים באיראן, לרבות תקיפה ישראלית, מכת פתע איראנית ואפשרויות דומות. כעת, הקבינט עשוי לאשר פעולה נגד האיראנים, שאותה הוא יכול להגדיר כמלחמה או כ"מבצע".
בשבועות האחרונים דן נתניהו עם ראשי מערכת הביטחון בביצוע פעולות כאלה ואחרות נגד הרפובליקה האיסלאמית, פעולות שעלולות היו לגרור תגובה איראנית קשה. לפי דיווחים, הרמטכ"ל אייל זמיר נעמד על הרגליים האחוריות והתנגד לכך בעיתוי הרגיש של טרום הבחירות.
לפי דיווח באתר החדשות "אקסיוס" ביום שישי האחרון, גופמן היה בסוף השבוע בביקור בוושינגטון, שם הוא דן עם בכירים בממשל על האפשרות לחידוש המלחמה באיראן. בדיווח, שהתבסס על שלושה גורמים המעורים בנושא, נכתב כי גופמן נשלח על ידי נתניהו, שלוחץ בתקופה האחרונה על הנשיא דונלד טראמפ ודוחק בו לחדש את האש נגד משטר האייתוללות.
יו"ר ישר! גדי איזנגקוט שקיבל מהנשיא הרצוג את המנדט להרכבת הממשלה לא עודכן בנוגע לנסיעה של גופמן, זאת למרות שיחת העדכון הביטחוני שהתקיימה בינו לבין ראש הממשלה.
לפני שיחת העדכון, פנה איזנקוט במכתב רשמי לנתניהו, המכהן כעת כראש ממשלת מעבר, ודרש ממנו לגלות "איפוק וזהירות", תוך שהוא מציין כי "הפעלה של כוחות הביטחון ללא איום ישיר ומיידי שאינו סובל דיחוי, עלולה להוביל להשלכות הרסניות על הדמוקרטיה הישראלית ועל אמון האזרחים במוסדות השלטון".