נתניהו יצא לציבור ביום רביעי עם המנטרה שליוותה את משפטו לכל אורכו: לא היה כלום. "נפל המשפט", הכריז מול המצלמות, דיבר על עשר שנים של סבל וביקש לסגור מעגל על אחד המשפטים הטעונים בתולדות המדינה.

האומנם לא היה כלום? האם מתנות בסך מאות אלפי שקלים מאילי הון הן כלום? האם ברית עם בעל השליטה בבזק ובאתר חדשות מוביל, שזרועותיו מגיעות לכל בית, היא כלום? והאם שיחת תן וקח עם מו"ל רב עוצמה היא כלום?

לא היה כלום – היה המון. רק שהשופטים לא מצאו די ראיות להרשעה, או שנבהלו וויתרו לחלוטין. לא רק על שמיעת עדויות של מי שעוד לא העידו, אלא אפילו על הערה אחת שתתייחס להיבט המוסרי והנורמטיבי שעלה מכל דיון.

וזה מה שאני ראיתי ביום רביעי, כשנתניהו נעמד מול המיקרופון: ראיתי נאשם בתנאי לוקסוס, שהיועמ"ש העמיד לדין אחרי שמנע שורה ארוכה של פעולות חקירה; ראיתי נאשם שעלויות המשפט שלו שולמו על ידי אחרים, ושלמזלו הרב "נפל" על הרכב שופטים שהמשפט הזה גדול בכמה מספרים ממידותיו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: אלכס קולומיוסקי )

ראיתי איש שהילך אימים על השופטים, על העדים, על התקשורת, ומתנהג כאילו שום דבר ממה שהואשם בו לא קרה: את מילצ'ן הוא לא מכיר, את אלוביץ' פגש לראשונה הרגע, והשיחה עם מוזס כאילו לא התקיימה. ראיתי אדם מייבב, שמתקרבן, מתמסכן, שמרחם על עצמו ועל משפחתו, ומתלונן על הסתה, על שיסוי ופילוג. וזה האיש שהסתה ופילוג הפכו זה מכבר לשמו השני, ושקרע את המדינה בניסיון להימלט מאימת הדין. ראיתי נאשם שביטל דיונים, שבא והלך כרצונו, כאילו אולם המשפט הוא שלו.

וראיתי שופטים מפוחדים. מורתעים. מותשים משש שנים וחצי של מאבק, שבסופן פשוט הרימו ידיים. הם לא הכריעו; הם הציעו לתביעה לשקול לוותר על אישום השוחד בתיק 4000, לבחון מחדש את תיק 2000 ולחתור להסדר בתיק 1000. ההחלטה עדיין בידי היועמ"שית. אבל עד כמה תמוהה ההצעה הזו, ועד כמה היא מריחה מפחדנות! לוותר על תיקים שלמים בלי לומר מילה על הריקבון המוסרי שנחשף בהם.

ונניח שאין די ראיות להרשעה פלילית בשוחד. האם אין מספיק כדי לומר מילה על הטבות רגולטוריות לחברים? האם אין דופי ביחסים המעוותים עם אלוביץ'? האם אין פסול בכך שראש ממשלה לוקח לעצמו את משרד התקשורת, מפטר את המנכ"ל מיד עם כניסתו וממנה תחתיו איש אמון? והאם אין צורך לשמוע את עדויות הצד השני לפני שמקפלים את הדגל?

אני כועסת על השופטים. על משיכת הזמן. על הסלחנות המופלגת כלפי הסנגוריה. על אורך הרוח כלפי נאשם שהוא האיש החזק ביותר במדינה. דברים שקשה להסביר אלא בבהלה שאחזה בהם. אני כועסת לא על כך שהם מפקפקים בראיות – זה תפקידם – אלא על כך שלא מצאו מקום להבחין בין "לא הוכח" לבין "לא היה".

אפשר שאותה חמלה מבוהלת, היא שעמדה ביסוד הצעתם של השופטים, שנמנעו אפילו מלהביע עמדה על האופי הבזוי של המעשים, גם אם לא חצו את הרף הפלילי

אפשר שאותה חמלה מבוהלת, היא שעמדה ביסוד הצעתם של השופטים, שנמנעו אפילו מלהביע עמדה על האופי הבזוי של המעשים, גם אם לא חצו את הרף הפלילי. וכשהנאשם מחכה לכל מילה כדי להפוך אותה לסיסמה, השתיקה הזו אינה ניטרלית. גם אם המשפט ייסגר בהסדר, השאלות נשארות: מה מותר לנבחר ציבור, ואיפה עובר הקו בין חבר לבעל אינטרס. התוצאה, כפי שראינו ועוד נראה, היא שבית המשפט במו ידיו העניק חותמת כשרות לסיסמה "לא היה כלום".

וזה, כאמור, לא נכון. כי היה המון.

וכפי שבמחוזי מנסים למכור לנו "לא היה כלום", כך בזירה הפוליטית נתניהו ממהר לקשור את ה"זיכוי", כביכול, בשניים מהתיקים, כדי למכור לנו מוצר מדף ישן-חדש: "ממשלת אחדות". כאילו יש קשר בין שני הדברים. כאילו "זיכוי" באחד, פותח דלת לדבר השני.

ארבעה שבועות אחרי הבחירות, מצד אחד מדברים על ממשלה שתושבע בעוד שבוע. מצד שני, המתחים רק מתעצמים. על פי דיווח ב"הארץ", בנט לא הסתפק באותה פגישה עם נתניהו בלשכתו והוא מנהל מו"מ חשאי עם אנשיו ללא ידיעת שותפיו לגוש. הפרטנר החדש הוא מקורבו של נתניהו, רון דרמר. בנט ממשיך לטעון שלא יעבור לגוש נתניהו בשום מצב, אבל אי-אפשר להתכחש לכך שמעשיו עשויים לדחות השבעת ממשלה.

ההתעקשות של בנט לכרות את ברית המשרתים דווקא עם נתניהו מצביעה על שחצנות ועל תמימות. בנט, בשחצנות מעוררת תמיהה, חושב שהוא יהיה הראשון שיחזור חי מהבולען הזה, שאיש ממנו לא חזר.

הטעות הגדולה של בנט היא שהוא חושב שדמיון בדעות חשוב יותר מזהות האדם שאיתו אתה רוצה לעשות עסקה. זו טעות קשה בפוליטיקה כמו בעסקים. ליברמן, לעומתו, מבין שעל הבדלי גישות אפשר לגשר. על אישיות של נוכל בוגדני אי-אפשר לגשר, גם אם תחתום על הסכמים בפרטי פרטים. וזו התמימות של בנט.

גם אצל השותפים האחרים הסדקים ניכרים: איזנקוט, שנכנס לזירה עם שלושה "לאווים": לא נתניהו, לא תלות בחרדים ולא הישענות על המפלגות הערביות – כבר שבר לאו אחד, כשנשען על המלצות הערבים בדרך למנדט ולא בטוח שזה יהיה האחרון. וליברמן, הקאובוי הכי קשוח בסביבה, שבר ראשון את הלאו המוחלט שלו נגד חרדים ועושה רושם שככל שהממשלה מתקרבת – התיאבון רק ילך ויגדל. בינתיים, התסריט שנרקם בחדרים הסגורים מוכר: יהדות התורה מצטרפת ומביאה את הגוש ל-55, המפלגות הערביות נמנעות בהצבעת האמון וש"ס מצטרפת בהמשך. היתרון ברור: זו כמעט הדרך היחידה להחליף את נתניהו בלי לחלוק איתו את הכיסא.

לפיד, שאין מה לקנא בו, לא מדבר אבל צמוד לבנט, גולן כבר חתם הסכם קואליציוני וקיבל תיקים, ונתניהו? הוא הפך את ה"אחדות" לדגל, לצד מנגנון ההפחדה המוכר על "האיום האיראני" ו"ממשלה עם תומכי טרור"

לפיד, שאין מה לקנא בו, לא מדבר אבל צמוד לבנט, גולן כבר חתם הסכם קואליציוני וקיבל תיקים, ונתניהו? הוא הפך את ה"אחדות" לדגל, לצד מנגנון ההפחדה המוכר על "האיום האיראני" ו"ממשלה עם תומכי טרור". אבל כשמתקרבים למתווה האחדות של הליכוד, רואים את הפגמים: "אחדות" שבראשה נתניהו, ולצידו כ"ץ, לוין, רגב, כהן, זוהר ואולי גם סמוטריץ' ובן גביר – רשימה מעוררת תיאבון. ואם "אחדות" פירושה ויתור על ועדת חקירה ממלכתית ל-7 באוקטובר – זו בטח לא האחדות שאליה התכוונו.

השעון מתקתק. נתניהו אינו צריך להקים ממשלה – די לו שאיזנקוט לא יקים. אם איזנקוט ייכשל, המנדט יעבור לנתניהו, ואם גם הוא ייכשל – בחירות באמצע מאי.

איזנקוט נדרש להבהיר כעת מה לא יהיה נתון למיקוח, ואם יש אצלו בגוש מי שלא מסכים – קדימה, שיעמוד מול הציבור ויאמר שהוא זה שסירב. כי לאיזנקוט ולשותפיו אין לגיטימציה לא להקים ממשלה.

נתניהו מבטיח לנו שלא היה כלום. ואם גוש השינוי ידבר על ממשלה אבל ימשיך להתפורר בחדרים סגורים, הוא עלול לגלות שגם לא יהיה כלום – לא ממשלה ולא שינוי. אז לפחות על זה אפשר להסכים: לא היה כלום? היה המון.