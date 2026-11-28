חטיבת הנח"ל עברה בשנה האחרונה בין כמה מהזירות המורכבות ביותר שבהן פועל צה"ל. תחילה תמרון קרקעי בדרום לבנון מול כוחות רדואן, אחר כך פעילות מבצעית אינטנסיבית ביהודה ושומרון, מאות פעולות סיכול ומעצרים - ובמקביל היערכות לאפשרות של חזרה ללחימה בצפון או בדרום. אלא שמעבר להישגים המבצעיים, השנה האחרונה הציבה בפני מפקדי החטיבה גם שאלות מורכבות יותר: כיצד שומרים על מקצועיות לאחר חודשים ארוכים של פעילות מבצעית, איך מכינים את הלוחמים לאיומים חדשים כמו רחפני נפץ וסיב אופטי, ואיך מוודאים שהמעבר בין זירות לחימה אינו מטשטש את הגבולות הערכיים.

גלריה פעילות חטיבת הנח"ל, ארכיון ( צילום: דובר צה"ל )

מג"ד סיירת נח"ל, סא"ל ש', מתאר את התקופה האחרונה כרצף כמעט בלתי פוסק של משימות. "היינו חודש בגזרה המערבית בלבנון, בעומק בית ליף, מול כוחות רדואן במרחב עייתא א-שעב. היו לא מעט הישגים ואויב שחוסל", אמר. במאי האחרון עברה הסיירת לגזרת שכם והפכה לכוח הסיכול של חטיבת שומרון. "עשינו מאות פעולות שכללו מעצרים, תחקורים, סיכולי פיגועים ונטרול מחבלים. כל יום וכל לילה היחידה פשטה כדי לייצר הגנה אפקטיבית בגזרה".

"שוברים את היגיון האויב"

לדבריו, שכם ממשיכה להיות מרחב שבו פועלות תשתיות טרור וחוליות המנסות להתארגן מחדש. "קצב ורצף הפעילות שלנו שוברים את ההיגיון של האויב ואת היכולת שלו לייצר פעילות משמעותית נגד כוחותינו. כשהאויב מצליח להתארגן, אנחנו סוגרים עליו ומנטרלים אותו", אמר. הוא מתאר פעילות מול ניסיונות לפיגועי ירי, נשק קר, אמצעי לחימה וחומרי הסתה, לצד כניסה לנקודות מורכבות במחנות הפליטים ובמרחב העירוני.

אבל דווקא המעבר בין הזירות הוא שמייצר את אחד האתגרים המשמעותיים עבור הלוחמים. הפעילות בלבנון מתנהלת במרחב לחימה שבו כללי הפתיחה באש ותמונת האויב שונים מאלה שביהודה ושומרון. בגזרה האחרונה נדרשים הלוחמים לפעול בתוך אוכלוסייה אזרחית, להבחין בין חשודים לאזרחים ולהתמודד גם עם חיכוכים בין יהודים לפלסטינים. מג"ד 932, סא"ל א', אומר כי המעבר הזה מחייב שינוי מהותי באופן הפעלת הכוח. "בתמרון בצפון ברור יותר על מה יורים ועל מה לא. ביהודה ושומרון צריך להיות הרבה יותר מווסת ומדויק".

אחד האירועים הזכורים שהיו לאחרונה בנח"ל, נזכיר, היה לוחם שאותר בעמדה עם פאץ' משיח בזמן ביקור הרמטכ"ל אייל זמיר בעמדה בצפון השומרון. מפקד החטיבה, אל"מ אריק מויאל, שפט אותו וגזר עליו עונש מאסר. לצד זאת התרחשו עוד כמה אירועים, כשבחטיבה כמו הנח"ל מדובר באירועים חריגים מאוד.

סא"ל א' אינו מסתיר גם את האירועים הערכיים שבהם נאלץ לטפל ביהודה ושומרון. "היו אירועים של אלימות כלפי עצורים. לוחמים שהשתמשו באלימות הודחו באותו יום. מבחינתי הקווים ברורים מאוד - לא משחיתים, לא מתעללים ולא בוזזים", הבהיר. לדבריו, המלחמה הממושכת אינה יכולה לשמש תירוץ לחריגה מהנורמות: "כדי להטמיע דברים צריך לעצור ולדבר עליהם, אך אנחנו בתקופה שאין זמן לעצור. כל זמן כזה בא על חשבון תעסוקה מבצעית או ימי מילואים". הוא מדגיש כי רוח צה"ל, טוהר הנשק, הרעות והאחריות הם המצפן שמנחה את הפיקוד, גם כשהלחץ המבצעי גדול.

אחד הנושאים המרכזיים בהיערכות החטיבה הוא שמירת הכשירות. לאחר חודשים ארוכים של תעסוקה מבצעית, גדוד 932 יצא לתקופת אימונים קצרה שנועדה להחזיר יכולות שנשחקו ולחזק את היסודות המקצועיים. "עשינו מבחני פלוגה, תחרויות ותרגילים, וחזרנו על הרבה פעולות בסיסיות של לוחמה ופיקוד", מספר המג"ד. "יש דברים שנשחקים כשאתה נמצא כל הזמן בתעסוקה מבצעית, וצריך לעצור ולחזק אותם". מבחינתו, האימון אינו הפוגה מהמשימה - אלא חלק בלתי נפרד מהיכולת לבצע אותה היטב כשיידרש הגדוד לחזור ללחימה.

איום הרחפנים והסיור בבופור

אחד האיומים שמעסיקים את המפקדים לקראת אפשרות של סבב נוסף בלבנון הוא השימוש שעושה חיזבאללה ברחפני נפץ וברחפנים המופעלים באמצעות סיב אופטי. סא"ל ש' מספר כי סיירת נח"ל פגשה את האיום כבר במהלך הפעילות בלבנון. "באפריל כבר פגשנו את עולם רחפני הנפץ והסיב האופטי ואת כל ההפתעות של רדואן. התמודדנו באמצעות למידה, וגם לנו יש הפתעות שבנינו. רחפני הנפץ הם איום משמעותי, אבל סיירת נח"ל יודעת להתמודד איתו".

"השקענו באימונים המון שעות בלמידת הדרך שבה יורים על רחפן" ( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

אצל מג"ד 932 התמונה מורכבת יותר. הוא מספר כי הגדוד הקדיש אימונים ייעודיים להתמודדות עם רחפנים, כולל תרגול ירי חי ותרחישים של רחפני התאבדות. "השקענו באימונים המון שעות בלמידת הדרך שבה יורים על רחפן. האנשים התאמנו על טכניקה ותחמושת, כולל ירי חי. אני בטוח שיהיה פער בנושא כשנעלה צפונה, והמטרה היא לצמצם אותו כמה שאפשר", אמר. לדבריו, סוגיית הרחפנים עדיין אינה עומדת במרכז העיסוק היומיומי של הגדוד בגזרת אפרים, אך אם תתחדש הלחימה בצפון, היא צפויה להפוך לאחד ממוקדי ההיערכות המרכזיים.

הוא מספר כי מפקדי הגדוד יצאו גם לסיור מקצועי באזור הבופור כדי ללמוד את המציאות המבצעית בצפון ולהכיר את ההתמודדות של כוחות אחרים עם האיום, לרבות שיטות פריסה של רשתות וציוד טכנולוגי שנותן מענה לרחפנים. לדבריו, למידה מיחידות שפעלו בגזרה והיכרות עם אמצעי ההגנה החדשים הן חלק מההכנה הנדרשת. "אנחנו מבינים שזה איום שיכול להתרחב לכל הזירות. אם נעלה צפונה ויידרש הדבר, לשם תעבור ההתמקדות", הסביר.

חטיבת הנח"ל היא הראשונה שעושה שימוש בכלי האית"ן, הנגמ״ש החדיש של צה"ל, ובמהלך החודשים האחרונים תרגלה את השימוש בו. המטרה היא להגיע לסבב הלחימה הבא כשיכולות האית"ן יוכלו לבוא לידי ביטוי בעיקר בגבול הלבנון. זאת, לצד הקמת גדוד ״נופך״ החדש שיעסוק בחשיפה ותקיפה.

הכוחות הסדירים מחזיקים בכוננות לחזרה מהירה לתמרון בצפון או בדרום ( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

כעת חזרו כוחות החטיבה לפעילות מבצעית ביהודה ושומרון. סיירת נח"ל בגזרת שכם, וגדוד 932 בגזרת חטיבת אפרים באזור יקיר. התכנון הוא להישאר בגזרות בחודשים הקרובים, אך הכוחות הסדירים מחזיקים בכוננות לחזרה מהירה לתמרון בצפון או בדרום.