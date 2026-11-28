מדובר אמנם ב"נוהל יתוש", אבל המהומה בסדר גודל של נוהל פיל. בצדק. משום שהסרט מעורר המחלוקת ששודר בתאגיד השידור מעלה שאלות מתחום המוסר, טוהר הנשק, צדקת הדרך, המפולת המדינית והדמוניזציה של ישראל. האם צריך להציג את האמת, גם כשהיא חושפת וכואבת? התשובה היא כן. אבל זו תשובה חלקית. וחצי אמת, לפעמים, גרועה משקר.

צריך להקדים ולומר שיש הבדל של שמיים וארץ בין עלילת הדם הקרויה "נז"א" לבין "נוהל יתוש". בראשון מדובר במניפולציה שקרית, שמציגה גם את עצם הקמתה של ישראל כפשע. השני מציג דילמות קשות של חיילים בשטח, בנסיבות קשות. למרות שהיו תחת אש, חיילים הבינו שמשהו לא בסדר בנוהל שבו משתמשים בפלסטיני לא מעורב כ"מגן אנושי". והם הבינו שזה לא בסדר למרות שהם ידעו שהפסקת הנוהל עלולה לגרום לפגיעה בהם עצמם. במובן הזה, הסרט מוכיח שגם בנסיבות הקשות ביותר, הצד האנושי והמוסרי המשיך לתפקד.

פעילות כוחות צה"ל בעזה ( צילום: דובר צה"ל )

האם ראוי שנדע? בוודאי שראוי. אלא שכאשר עוסקים בעניינים שכאלה כדאי לעשות זום אאוט. צודק מי שטוען שגם ביקורת עצמית, שהיא הוכחה לדמוקרטיה ולחוש מוסרי, מתפרשת באופן הפוך בעולם. לא היה צורך בסרט כדי ששונאי ישראל יציגו את "נוהל יתוש" כעוד הוכחה במדף החומרים של תעמולת השנאה. האם ישראל צריכה לספק להם הוכחות? במקרה דנן השאלה לא קיימת. משום שהסרט עצמו לא חידש להם כלום. ובכל מקרה, בניגוד לנז"א, הסרט לא יזכה למחיאות כפיים של 24 דקות בוונציה, ולא יהיו תורי ענק להקרנות בכל עיר במערב.

אז היכן הבעיה? הסכסוך הישראלי-ערבי בכלל, והחלק הישראלי-פלסטיני בפרט, זוכה ככל הנראה לסיקור המעוות ביותר בעידן המודרני. כך באקדמיה. כך במדיה. כך ברשתות החברתיות. התעמולה האנטי-ישראלית נמצאת בפסגת מדעי הדמוניזציה. התגובה הישראלית נמצאת בתקופת האבן. יש צורך בהרבה מאוד תחקירים כדי להתחיל, רק להתחיל, להציג את האמת. תחקיר על האופי הנאצי של חמאס. לא היה. תחקיר על הטפות חמאס להשתלטות על העולם. לא היה. תחקיר על שטיפת המוח לילדים כמעט מגיל אפס. לא היה. תחקיר על "פקודת המבצע" של מוחמד דף שהייתה למעשה פקודת השמדה ליהודים. לא היה. תחקירי תגובה לעלילות מסוג "נז"א". לא היה.

תקשורת חופשית אמורה לעסוק בביקורת נוקבת, בחשיפת עוולות. אבל בנסיבות שבהן התקשורת המתיימרת להיות חופשית בעולם משמשת, בחלקים גדולים ממנה, כזרוע התעמולה של חמאס, התקשורת החופשית באמת אמורה להתמודד עם המניפולציות, עם העיוותים, עם השקרים

אפשר להמשיך. הרשימה ארוכה. תקשורת חופשית אמורה לעסוק בביקורת נוקבת, בחשיפת עוולות. אבל בנסיבות שבהן התקשורת המתיימרת להיות חופשית בעולם משמשת, בחלקים גדולים ממנה, כזרוע התעמולה של חמאס, התקשורת החופשית באמת אמורה להתמודד עם המניפולציות, עם העיוותים, עם השקרים. זה בדיוק מה שעושה גוף תקשורת עצמאי, עם חוט שדרה, כמו "The Free Press", שהקימה העיתונאית בארי וייס, לאחר שעזבה בטריקת דלת את "הניו יורק טיימס". בתוך ים של שקרים מדובר במגדלור של אמת. במקום עוד "תחקיר" על רעב בעזה, זה האתר שפירסם תחקיר אמיתי, שחשף את העובדה שכל הילדים השדופים וכביכול מורעבים שהוצגו בעמודי השער של עיתונים מובילים בעולם במסגרת קמפיין ההרעבה, סבלו למעשה ממחלות אחרות. זו בדיוק המשמעות של זכות הציבור לדעת. כאשר זכות הציבור לדעת מנוצלת רק כדי לגרד בפצעים - היא עלולה לתרום, גם שלא בזדון, לתעמולת השקרים.