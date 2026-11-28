"והנחש היה ערום מכל חיית השדה" - אלה המילים שבהן נפתח סיפור הפיתוי הראשון בתולדות האנושות. הנחש, כך מספר ספר בראשית, הציע לחווה אמנו לטעום מפרי העץ האסור, "כי טוב העץ למאכל ותאווה הוא לעיניים". אדם וחווה אכלו, נהנו, וגורשו מגן עדן.

נתניהו מציע לאיזנקוט הרבה פחות: הוא מציע לו ספין. יש שתי דרכים להסביר מדוע הצעת נתניהו, נכון למוצאי שבת, לא מחזיקה מים. אחת פוליטית: מבחינת איזנקוט, בגבינה הזאת יש רק חורים. הוא מתחיל את המשא ומתן עם 48 מנדטים פלוס 19. עד שיגיע לקו הסיום יפסיד את הסיעות הערביות, את הדמוקרטים, את ליברמן ואולי גם את לפיד ותומכיו. התהליך יפשיט אותו עד לתחתוניו. החרדים יחזרו לאבא נתניהו: הוא תמיד יבטיח להם יותר. אולי חשוב מזה: אחרי שהגוש ויתר על שתי התחייבויות שנתן לבוחרים – בלי חרדים ובלי ערבים - הוא יוותר על ההתחייבות שבעיניהם היא ייהרג ובל יעבור: ממשלה בלי נתניהו.

( אלכס קולומויסקי )

ההסבר השני הרבה יותר פשוט: נתניהו לא יכול לכהן כשר כל עוד משפטו נמשך אבל יכול לכהן כראש ממשלה – כך פסק בג"ץ. אבל ראש ממשלה חליפי? כל הנימוקים המשפטיים המפולפלים שהבדילו בין המעמד של ראש ממשלה למעמד של שר קורסים מול האנדרוגינוס המכונה "ראש ממשלה חליפי" – המצאה חסרת שחר שנועדה להוליך שולל את בני גנץ, הפתי האולטימטיבי.

כאשר בנט פתח במהלך לכינון ממשלה עם הליכוד הוא הניח שבמצב שנוצר נתניהו מוכן להסתפק בטובות ההנאה שבאות עם התפקיד: אבטחה בתקן של נשיא ארצות-הברית המוענקת לו, לאשתו ולבניו; מימון ושיפוצים לדירות שהוא נודד ביניהן; שיירה ענקית; כנף ציון בכוננות מתמדת

כאשר בנט פתח במהלך לכינון ממשלה עם הליכוד הוא הניח שבמצב שנוצר נתניהו מוכן להסתפק בטובות ההנאה שבאות עם התפקיד: אבטחה בתקן של נשיא ארצות-הברית המוענקת לו, לאשתו ולבניו; מימון ושיפוצים לדירות שהוא נודד ביניהן; שיירה ענקית; כנף ציון בכוננות מתמדת. ריצ'רד השלישי אמר "ממלכתי תמורת סוס". נתניהו ילך בעקבותיו. אני חשבתי שהוא ממעיט בערכו: מה שנתניהו רוצה באמת הוא זמן – זמן לפורר את הגוש היריב, זמן להחזיר הביתה את החרדים, זמן לאירוע ביטחוני שיקפיא את הלו"ז הפוליטי. נתניהו מובס, מריר, פצוע, אבל לא נואש.

איזנקוט איננו גנץ. הוא גם איננו גנץ 2, כפי שכינה אותו, ברגע לא מוצלח, אביגדור ליברמן. אינני יודע מה יאמר לנתניהו הבוקר ואם הפגישה תתקיים, אבל ההודעה שפירסם אמש מלמדת שמעייניו באחדות בגוש שלו, במפלגה ובבוחרים שלו, לא באחדות עם הליכוד. הוא משימתי: המשימה שלו היא להביא את הגוש כולו, כל ה-67, להצבעה - רצוי השבוע. בדרכו השקטה, המופנמת, הוא עקשן גדול.

אין זוג לטנגו, גם לא לרוק'נרול. נכון לאמש, זה ריקוד לשום מקום.

"כבדהו, חשדהו ושוב חשדהו", כתב בנט על נתניהו בהודעה שפירסם אמש. אלה מילים שמכוונות בראש וראשונה לסיעה שלו – וקודם כל לשותף שלו, יאיר לפיד, שהתנגד ליוזמתו מראשיתה. בנט קרא "אחריי" וגילה שהוא לבד, או כמעט לבד: ביחד שייכת ללפיד. הוא חייב לחזור ולרכוש את אמון חבריה. הוא מבין שהוא חייב לשווק את האחדות בזהירות מופלגת.