החשיפה האחרונה, ש מפריכה סופית את מיתוס "אוהלי חיזבאללה" בהר דוב איננה רק עוד פרט מודיעיני. היא חושפת את התהום המוסרית שליוותה את תפיסת ההגנה שלנו. במשך חצי שנה ידעו בצה"ל ובדרג המדיני שמדובר במוצב קבע מאויש ומבוצר, בתוך שטח ריבוני של מדינת ישראל, ועדיין, מנהיגינו, ובראשם בנימין נתניהו, בחרו למכור לנו שקר מוחלט. קראו לזה פרובוקציה, כינו את זה אוהל, והכל כדי להשקיט את המצפון, להצדיק חוסר מעש ולהימנע מעימות.

אוהל של חיזבאללה

המטרה הייתה לקנות שקט זמני במחיר ממושך של הפקרת חייהם של מאות אלפי תושבי הצפון. זו הייתה מדיניות של התמכרות להכלה שהפכה את דרום לבנון למפלצת מבוצרת. אילו חיזבאללה היה מוציא לפועל את התוכנית שלו ופותח במתקפה במקביל לחמאס ב-7 באוקטובר, או אפילו יוצא אליה לבד, האסון כאן לא היה מסתכם ב"אוהל". הוא היה מסתיים בטבח המוני במכפלות מפלצתיות, בהשמדת יישובים שלמים בגליל ובכיבושם.

המחדל הזה מעיד עד כמה ההתמכרות המסוכנת לשקט חלחלה לכל שרשרת הפיקוד. מציאות שבה כוח צה"ל מזהה חדירת אויב לתוך שטחנו אך אינו מקבל פקודה להשמיד את האיום באותו רגע - אלא מגלגל את ההחלטה במעלה הדרגים עד לרמטכ"ל, שמגלגל אותה לראש הממשלה, שמחליט להבליג כל בוקר מחדש - היא פשיטת רגל מבצעית ומוסרית. על הרקע הזה מפתיע לגלות שאפילו גדי איזנקוט, מפקד פיקוד הצפון ורמטכ”ל בדימוס, לא טרח להזכיר את חזית הצפון בהצעת החוק להקמת ועדת החקירה הממלכתית שהניחה מפלגתו בכנסת. עכשיו ברור למה גם מימין וגם משמאל מתנגדים לוועדת חקירה שרק צד אחד קובע את הרכבה ותחומי סמכותה - חלילה שנגלה מה באמת ידעו הרמטכ”לים, הקבינטים וראשי הממשלה לדורותיהם.

מציאות שבה כוח צה"ל מזהה חדירת אויב לתוך שטחנו אך אינו מקבל פקודה להשמיד את האיום באותו רגע היא פשיטת רגל מבצעית ומוסריתכנו בצה"ל שאם מזהים אויב שחדר לשטחנו, מחסלים אותו מיד. במקום זה, קיבלנו מערכת שמשותקת מאימת ה"הסלמה", שהעדיפה לספוג פגיעה בריבונות רק כדי לא להתעמת. תרבות של אימה ושיתוק החליפה את החתירה למגע.

את מחיר ההסתרה הזו אנחנו משלמים במשבר אמון חריף שלא נולד היום, וייקח שנים לאחות. הקרע נפער כבר ב-2019, אחרי שבמשך שנים הצבא הכחיש וזלזל בדיווחי התושבים על חפירות מתחת לבתיהם, ורק אז הודה בקיומן של מנהרות חוצות-גדר ויצא להשמדתן. המשבר התעצם באוקטובר 23', לאורך הפינוי הממושך וכישלונות הממשלה במתן מענה למפונים, בזמן הארוך שלקח לצה"ל להיכנס לתמרון בלבנון, ובעוצמת התופת והגיהנום שגילינו שחיכתה לנו שם. הוא הלך והעמיק בליל 11 במארס למשל, כשצה"ל הכחיש את התרעות ראשי הרשויות, עד ש-200 רקטות נחתו עלינו משמיים. "מדד חוסן העורף" קבע אז מדעית: באותו שבוע צנחה רמת החוסן בגליל ב-%15. וכעת, עם חשיפת שקר מוצב האוהלים, אנחנו מקבלים הוכחה נוספת למדיניות "מבצעי ההשפעה" שהופעלה על אזרחינו ערב המלחמה ואסור שלעולם תשוב עוד.

התושבים בגבול הצפון, ממש כמו מטופל ששוכב על שולחן הניתוחים בלי הרדמה, היו מוכנים לספוג את הכאב האיום של המלחמה כדי להסיר את הגידול. אבל הם לא מוכנים שהמנתח ישקר להם. לפני קרוב לשנה וחצי הסתיים רשמית הפינוי, ורוב תושבי הצפון חזרו לבתיהם עם דרישה לברית חדשה בין המדינה להתיישבות שעל הגדר. החוזה, שנכתב בדם ובשורת אכזבות, הוא פשוט: אנחנו חוזרים לגבול ומגדלים בו את ילדינו - אבל אתם תהיו אמיתיים איתנו. אל תפעילו עלינו מבצעי השפעה, אל תשקרו לנו ש"חיזבאללה מורתע", ואל תקראו למוצבי קבע מבוצרים "אוהלים".