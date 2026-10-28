אחרי הגשמים החזקים שירדו אתמול בדרום הארץ וגרמו לשיטפונות בנחלים מאזור אילת, דרך הנגב ועד לערבה הצפונית ואזור ים המלח - היום (רביעי) הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר ועדיין צפויים גשמים מקומיים, מלווים בסופות רעמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. במהלך הלילה יהיה מעונן חלקית וייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף. בתיעוד מדהים מהבוקר שאחרי השיטפונות, נראה סלע ענק שנסחף במהלך הלילה לאורך נחל צין, וגרם לקריסת כביש 2499, כביש הגישה לנאות הכיכר. מושבי נאות הכיכר ועין תמר נסגרו, וזרימה נרשמה גם בנחל הערבה.
בעקבות השיטפונות אתמול, כל הדרכים המובילות לאילת וממנה נחסמו לתנועת כלי רכב. גשם ירד גם בירושלים, במרכז ובשפלה. היום הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר ועדיין צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בלילה יהיה מעונן חלקית וייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף.
מחר, בצפון הארץ צפויים גשמים מקומיים ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. כמו כן הרוחות יתחזקו. ביום שישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים. גשמים מקומיים, ברובם קלים, צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 16-22, תל אביב 20-26, חיפה 20-25, צפת 16-22, קצרין 18-26, טבריה 20-27, נצרת 20-26, עפולה 20-27, בית שאן 21-29, לוד 20-26, אשדוד 20-26, עין גדי 15-24, באר שבע 18-26, מצפה רמון 17-23, אילת 22-29.
כבישים רבים נחסמו אתמול בדרום הארץ לשעות ארוכות, והמשטרה עדכנה על חילוץ אזרחים וכלי רכב שנקלעו לאזורים מוצפים בשל השיטפונות. "שוטרי המחוז הדרומי, יחד עם מתנדבי יחידות החילוץ המשטרתיות והיחידה האווירית של משטרת ישראל, פעלו במספר מוקדים ברחבי הנגב והערבה", נמסר. כוחות המשטרה סרקו מהקרקע ומהאוויר, איתרו אנשים שנקלעו לשיטפונות ופעלו לחלץ אותם יחד עם כוחות החירום.