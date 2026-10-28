בנחלים מאזור אילת, דרך הנגב ועד לערבה הצפונית ואזור ים המלח - היום (רביעי) הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר ועדיין צפויים גשמים מקומיים, מלווים בסופות רעמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. במהלך הלילה יהיה מעונן חלקית וייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף. בתיעוד מדהים מהבוקר שאחרי השיטפונות, נראה סלע ענק שנסחף במהלך הלילה לאורך נחל צין, וגרם לקריסת כביש 2499, כביש הגישה לנאות הכיכר. מושבי נאות הכיכר ועין תמר נסגרו, וזרימה נרשמה גם בנחל הערבה.

בנחלים מאזור אילת, דרך הנגב ועד לערבה הצפונית ואזור ים המלח - היום (רביעי) הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר ועדיין צפויים גשמים מקומיים, מלווים בסופות רעמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. במהלך הלילה יהיה מעונן חלקית וייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף. בתיעוד מדהים מהבוקר שאחרי השיטפונות, נראה סלע ענק שנסחף במהלך הלילה לאורך נחל צין, וגרם לקריסת כביש 2499, כביש הגישה לנאות הכיכר. מושבי נאות הכיכר ועין תמר נסגרו, וזרימה נרשמה גם בנחל הערבה.

בעקבות השיטפונות אתמול, כל הדרכים המובילות לאילת וממנה נחסמו לתנועת כלי רכב. גשם ירד גם בירושלים, במרכז ובשפלה.

בעקבות השיטפונות אתמול, כל הדרכים המובילות לאילת וממנה נחסמו לתנועת כלי רכב. גשם ירד גם בירושלים, במרכז ובשפלה.

בעקבות השיטפונות אתמול, כל הדרכים המובילות לאילת וממנה נחסמו לתנועת כלי רכב. גשם ירד גם בירושלים, במרכז ובשפלה. היום הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר ועדיין צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בלילה יהיה מעונן חלקית וייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף.

, בצפון הארץ צפויים גשמים מקומיים ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. כמו כן הרוחות יתחזקו. ביום

, בצפון הארץ צפויים גשמים מקומיים ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. כמו כן הרוחות יתחזקו. ביום

מחר , בצפון הארץ צפויים גשמים מקומיים ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. כמו כן הרוחות יתחזקו. ביום שישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים. גשמים מקומיים, ברובם קלים, צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. ב שבת יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.