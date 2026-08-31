יו"ר הוועדה המייעצת לאבטחת אישים, אל"מ במיל' רונן כהן, אמר היום (שני) בריאיון לרשת ב' כי יש מי שמנסה להשתמש בוועדה לצרכים פוליטיים. "אין ספק שאנשים אוהבים להתהדר בנוצות האלה - אבל השב"כ הוא לא חברת אבטחה פרטית". על ההחלטה להמליץ לוועדת השרים לאשר אבטחה ליו"ר ישר! גדי איזנקוט אמר כי היא לא נבעה מאיום קונקרטי לגביו - אלא משילוב נסיבות שכולל מערכת בחירות טעונה, הסלמה בשיח וברשתות ומעמדו של איזנקוט כמועמד מוביל.
כהן, שנמצא בתפקיד כבר יותר משנה, אמר כי הוא מנוע מלפרט את הסיבות שבגינן הוחלט לאשר לאיזנקוט אבטחה ודבק בעמדתו כי אופן הפנייה לשב"כ היה פסול וכי הדבר פרץ את הסכר, כלשונו, לפניות נוספות. "אני צריך לבנות את ההחלטה כך שהיא תעמוד גם במבחן של ועדת השרים וגם במבחן המשפטי, ולכן זה ארך שעות ארוכות".
הוא ציין כי לא התקבל מודיעין קונקרטי על איזנקוט שיכול להצביע על איום כלפיו, אלא "איום כללי" ו"משהו שיכול להתפתח כאיום כללי בתקופת בחירות". הסיבה שבכל זאת המליץ נעוצה, כלשונו, בכך שזו מערכת בחירות טעונה וכי איזנקוט הוא בשלב זה המועמד המוביל. "אחת הטעויות היא להסתמך על מידע מודיעיני, כי רוב ההתנקשויות - לא עשיתי סטטיסטיקה - אבל הרוב הן תופעת המפגע הבודד או חוליה שאין להם מודיעין".
לדבריו, אין איום קונקרטי גם על שאר מנהיגי המפלגות. בנוסף, כהן נשאל אם יש מי שמנסים להשתמש בוועדה שלכם לצרכים פוליטיים - והשיב בחיוב. "מי לא בחייך, אנחנו חיים בעם הזה. זה נכון מימין ומשמאל", אמר. "אין ספק שאנשים אוהבים להתהדר בנוצות האלה, אבל השב"כ הוא לא חברת אבטחה פרטית".
כהן המליץ גם לאבטח את ראש הממשלה בנימין נתניהו לכל חייו, את רעייתו כל עוד הוא בחיים ואת ילדיו לעוד חמש שנים. לדבריו, ההמלצה גובתה בחומר מודיעיני שהצביע על איום "הכי מבוסס שיכול להיות שיש - רצון עז לנקמה, קונקרטי, ברעייתו ובילדיו". הוא הוסיף כי העמדה הייתה פה אחד של הגופים המקצועיים, לפיה שרה נתניהו נמצאת בדרגת איום חמורה.
כהן סירב להשיב לשאלה אם הוא ורעיית רה"מ נמצאים בקשר, וחזר שוב כי לא הופעל עליו שום לחץ בנושא. "אני חושב שיש פה קצת ערבוב בין היותה מאוד-מאוד חרדתית ומודאגת לגורל ילדיה, לעצמה ולבעלה - לבין כאילו לחץ שהיא מפעילה. זה הדבר הכי טבעי בעולם".
מכאן עבר כהן למתקפה על העיתונאי אורי משגב, כאשר המראיינים ציינו את הספק שהאחרון מטיל בצורך לאבטח את יאיר נתניהו, שלגביו נחשף סיכול ניסיון חיסול שבגינו הוברח ארצה ממיאמי. "אני מבטיח לך שאם אורי משגב היה בדירה במיאמי והוא היה מקבל את המידע - הוא היה חוצה את האוקיינוס בשחייה", אמר כהן וציין כי "הייתה הבנה שבעצם הפעולה יוצאת לדרך. עכשיו, איפה, כמה זמן ייקח - לא מתעסקים עם הדברים האלה. לגבי אורי משגב, לצערי הרב, שווה לעצור אותו לחקירה על הדיווחים בכל מקום".
הוא המשיך: "שומר סף זה אחד שבאמת אכפת לו מזה, שלא רוצה לפגוע במדינת ישראל ובמנהיגיה. אם אתה רוצה לצלם איזושהי נהנתנות בבריכה או כל מיני דברים, אבל אם אתה אובססיבי ואתה כל הזמן מעביר דיווחים וסתם מצלם תמונה במרפסת, מה אתה רוצה? אתה רוצה שיחסלו אותו? אתה רוצה לשחק לידי האויב? בוודאי שזה שווה חקירה".
מפלגת הדמוקרטים, שהדיון על אבטחת היו"ר יאיר גולן ייקבע בהמשך, מסרה כי "ההחלטה לאבטח את גדי איזנקוט ובאותה נשימה להפקיר את ביטחונו של יאיר גולן חושפת את האמת - השיקולים הם פוליטיים. שניים משלושת חברי הוועדה המייעצת לאבטחת אישים הם מינויים פוליטיים של נתניהו. עכשיו הם מסרבים לאבטח את מי שנתניהו ומכונת הרעל שלו סימנו כמטרה מרכזית למסע ההסתה והדה-לגיטימציה נגד גוש השינוי".
"לכן הסירוב לאבטח את גולן היא החלטה פוליטית שמשרת את מסע ההסתה ומאפשר לו להימשך. האחריות לביטחונו ולחייו של יאיר גולן מוטלת על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל ראש השב"כ דוד זיני. אם הם לא יפרידו בין פוליטיקה לבין החובה להגן על חיי אדם - נדרוש מבג"ץ לחייב אותם לעשות זאת".