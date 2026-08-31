יו"ר הוועדה המייעצת לאבטחת אישים, אל"מ במיל' רונן כהן, אמר היום (שני) בריאיון לרשת ב' כי יש מי שמנסה להשתמש בוועדה לצרכים פוליטיים. "אין ספק שאנשים אוהבים להתהדר בנוצות האלה - אבל השב"כ הוא לא חברת אבטחה פרטית". על ההחלטה

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