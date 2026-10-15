ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכנס בעכו כי בממשלה הבאה, אם הוא יהיה זה שיקים אותה, התיק לביטחון פנים יישאר בליכוד, כמו גם משרד ביטחון. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הכריז במהלך מערכת הבחירות כי בכוונתו לדרוש את תיק הביטחון בממשלה הבאה.
בתגובה, תקפו בחריפות במפלגת עוצמה יהודית: "יצא המרצע מן השק: אמירות ראש הממשלה, שלפיהן גם משרד הביטחון, גם המשרד לביטחון לאומי וגם המשפטים יישארו בידי הליכוד, מחזקים את המסקנה כי התקבלה החלטה להוציא מהקואליציה את השר בן גביר ועוצמה יהודית, לצרף במקומו את איזנקוט, ולהעניק את התיקים הללו לשמאל".
בן גביר הודיע כבר בחודש שעבר שבכוונתו לדרוש את תיק הביטחון למפלגתו, אחרי כהונה שנויה במחלוקת כשר לביטחון לאומי. הוא ביקש אז גם את תיק המשפטים למספר 2 ברשימתו, טלי גוטליב, ואמר אז כי "הגיע הזמן לשנות את התפיסה, להביא את רוח הניצחון של דרגי הביניים לכל צה"ל, עם מוסר מאוד ברור ותכלית אחת: הכרעה בכל גזרה".
במסיבת עיתונאים הציג בן גביר את תוכניות מפלגתו בשני המשרדים הבכירים. בעיקרי תוכנית הביטחון של השר צוינו הפרטים הבאים: "עידוד הגירה מרצון מעזה ומיו"ש; ניפוץ קונספציית ההכלה, פירוז רשות הטרור הפלסטינית מנשקה ומעצר בכירי תומכי הטרור; שינוי נוהלי פתיחה באש ומתן גיבוי לחיילים; העלאת שכר החיילים וקרקע חינם ללוחמים; שינוי הקוד האתי הפרוגרסיבי של אסא כשר; פתיחת היחידות המובחרות בתוכן 8200 לכלל האוכלוסייה".
בתוך כך, לפני יומיים כבר שינה כיוון ותקף את נתניהו. "במקום לשתות לי מנדטים, לך תשתה לאיזנקוט", קרא לראש הממשלה בוועידת "האנשים של המדינה", ועידת הדגל של ynet ו"ידיעות אחרונות". הוא טען בוועידה כי נתניהו מתכנן לשבת עם איזנקוט ולהקים איתו ממשלת אחדות: "אל תעשה את הטעות הזאת. הגוש חייב להיות גוש ימין מלא מלא".
בוועידה הוא התייחס גם להתקרבות בין נתניהו לסמוטריץ', ולקמפיין שמנוהל לטענתו נגד מפלגתו: "במקום לעשות קמפיין עליי, במקום לנסות לשתות אותי, לך תשתה את איזנקוט. ראש הממשלה, אתה רוצה להקים ממשלת ימין? אתה רוצה להקים ממשלה שהיא שלנו? לך תביא את הקולות מחוץ לגוש, מאיזנקוט. אל תהיה נגדי, אל תיקח את הקולות ממני".