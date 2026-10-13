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השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התארח הבוקר (שלישי) בוועידת "האנשים של המדינה" , ועידת הדגל של ynet ו"ידיעות אחרונות". בן גביר נשאל על המתיחויות והמאבקים בתוך גוש נתניהו , וטען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכוון להקים ממשלת אחדות עם יו"ר ישר! גדי איזנקוט. "במקום לשתות לי מנדטים, לך תשתה לאיזנקוט", קרא לרה"מ.

בן גביר הוסיף כי ברצונו לפרק את הרשות הפלסטינית וכי בכוונתו לבצע שינויים בצה"ל בממשלה הבאה. "את השינויים שעשיתי בבתי סוהר, בכיתות הכוננות, במשטרה - אני רוצה לעשות גם בצבא", אמר. הוא נשאל על סיכות חבל התלייה שהוא נוהג לעטות - שמחולקות גם בבתי ספר - וטען להגנתן כי הן "מורידות פיגועים".

צפו בריאיון המלא עם בן גביר ( צילום: ליאור שרון, ירון ברנר, טל אזולאי )





גלריה בן גביר על האסירים בבתי הסוהר: "זה מתחיל מהפרטים הקטנים - מהזיתים, הפיתות, הטלוויזיה והרדיו" בן גביר על האסירים בבתי הסוהר: "זה מתחיל מהפרטים הקטנים - מהזיתים, הפיתות, הטלוויזיה והרדיו" ( צילום: יריב כץ )

בן גביר מסר את תנחומיו למשפחת הנער שנהרג מפיצוץ הנפל אתמול בצפון, ולאחר מכן פנה לראש הממשלה נתניהו והפציר בו לא להקים ממשלה עם איזנקוט: "אל תעשה את הטעות הזאת. הגוש חייב להיות גוש ימין מלא מלא". השר התייחס להתקרבות בין נתניהו לסמוטריץ', ולקמפיין נגד מפלגתו: "במקום לעשות קמפיין עליי, במקום לנסות לשתות אותי, לך תשתה את איזנקוט. ראש הממשלה, אתה רוצה להקים ממשלת ימין? אתה רוצה להקים ממשלה שהיא שלנו? לך תביא את הקולות מחוץ לגוש, מאיזנקוט. אל תהיה נגדי, אל תיקח את הקולות ממני".

חרף נתוני הרצח הגבוהים בחברה הערבית במהלך כהונתו, בן גביר התעקש כי מהלכיו היו מוצלחים. "הוספתי 4,000 שוטרים, העליתי משכורת, מסתירים את זה מהציבור, הקמתי משמר לאומי. בכל הפרמטרים האלה עשינו דברים גדולים והכל מושל". לדבריו, מספר רציחות הנשים ירד בכ-50% ביחס לשנה שעברה - אז גם היה שר - מ-38 נשים שנרצחו ל-21. בהמשך התגאה בכך ש"במגזר הערבי יש היום 20 רציחות פחות משנה שעברה".

בן גביר הגן על מדיניות הריסת הבתים שלו בנגב, ועומת עם מצב הפשיעה שם: "אני עושה מה שלא עשו בנגב 40 שנה. בחיים לא נכנסו לתל שבע, כסייפה. הקמתי כיתות כוננות, יש שם משמר לאומי שפועל. אתה צריך לבוא איתי לכרמית, למיתר, לדימונה, לבאר שבע. אנשים שם אומרים שיש שינוי. הריסת בתים זה משילות".

"כשהתעסקתי בזיתים או פיתות קראתם לי שר הפיתות", המשיך והתייחס לאסירים בבתי הכלא. "היום אין להם לימודים, אין טיולים בחצר 10 שעות, אין 8 שעות מקלחת, אין ניתוחים אסתטיים ואין קנטינות גדולות. לקחתי מהם הכול! הם עומדים מולי המחבלים ואומרים 'בן גביר, עשית לנו גיהינום. זה מתחיל מהפרטים הקטנים. זה מתחיל מהזיתים ומהפיתות ומהטלוויזיה ומהרדיו. אין! לקחתי הכול". עוד הוא אמר: "הם ניסו להתנקש בי 11 פעמים, מבינים שיש פה שר שעושה שינוי".

"עושה מה שלא עשו בנגב 40 שנה. במגזר הערבי יש היום 20 רציחות פחות משנה שעברה". בן גביר בוועידה, הבוקר ( צילום: יריב כץ )

על יחסיו עם המפכ"ל דני לוי, אמר בן גביר: "אני דווקא ממש מרוצה ממנו בשנה וחצי האחרונות. הוא עשה דברים טובים, הוא עשה את המדיניות שלי. קידמתי אותו כי הוא יעשה את המדיניות, והוא באמת עשה את המדיניות. בחודשיים אחרונים היועצת (המשפטית לממשלה - א"א) קצת לוחצת עליו".

בן גביר עומד בראש מפלגת עוצמה יהודית , ולפי הסקרים האחרונים היא צפויה לגרוף שמונה מנדטים. בשבועות האחרונים וככל שמתקרבות הבחירות, מתחזק הקשר בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', ונראה כי דווקא בן גביר נותר מחוץ לברית בגוש .