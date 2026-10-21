, אלא גם אומר כי "לפעמים אני שוקל וחושב אם נכון" היה להצהיר בתחילת הקמפיין כי מפלגתו תמליץ רק על נתניהו. במקביל, סמוטריץ' - בניסיון לשכנע אותו לפרוש - הצהיר כי יסכים לוותר על תפקיד שר במשרד הביטחון עבורו.

, אלא גם אומר כי "לפעמים אני שוקל וחושב אם נכון" היה להצהיר בתחילת הקמפיין כי מפלגתו תמליץ רק על נתניהו. במקביל, סמוטריץ' - בניסיון לשכנע אותו לפרוש - הצהיר כי יסכים לוותר על תפקיד שר במשרד הביטחון עבורו.