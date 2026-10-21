ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מפעילים לחץ כבד על יו"ר עמך ישראל עופר וינטר לפרוש מהמרוץ - והוא לא רק שמסרב, אלא גם אומר כי "לפעמים אני שוקל וחושב אם נכון" היה להצהיר בתחילת הקמפיין כי מפלגתו תמליץ רק על נתניהו. במקביל, סמוטריץ' - בניסיון לשכנע אותו לפרוש - הצהיר כי יסכים לוותר על תפקיד שר במשרד הביטחון עבורו.
בריאיון לחדשות קשת, נשאל וינטר אם זו הייתה טעות להצהיר כי הוא הולך רק עם נתניהו. על כך ענה: "זה הסיפור הגדול. לפעמים אני שוקל, חושב אם זה נכון או לא נכון. אבל זה לא רלוונטי, אני איש אמת ואני במחנה הלאומי. אני איש ימין גם אם תדרוך עליי ויעשו עלינו הכפשות עלינו. אני לא מהנעלבים ולא אומר - 'עכשיו אני אעבור לצד השני'. זה הסיפור הגדול".
"האם עשיתי טעות בהצהרה שהצהרתי או לא? יכול להיות, לא בטוח שזה היה נכון בהתחלה", הוסיף וינטר. "אני כן אומר לך - אני איש אמת, אני לא מזגזג, אני בימין, לכן גם אם יכפישו אותנו לא אשנה את דעתי בנושא ארץ ישראל, עם ישראל והחיבור לתורת ישראל".
בליכוד תקפו את יו"ר עמך ישראל לאחר דבריו, ואמרו: "וינטר חושף את האמת ואומר 'זו הייתה טעות להכריז בתחילת הקמפיין שנמליץ רק על נתניהו'. וינטר, כמו בנט, ייקח את קולות הימין ויעביר אותם לממשלת שמאל של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן, בנט והמפלגות הערביות".
לאחר דברי וינטר, פנה אליו סמוטריץ' והודיע כי תמורת פרישה של וינטר מההתמודדות, הוא מוכן לוותר עבורו על תפקיד שר במשרד הביטחון מהמכסה שמפלגתו תדרוש במשא ומתן הקואליציוני, לצד סמכויות מלאות להקמת מנהלת הגירה מרצון מעזה ומנהלת לגיוס ושילוב חרדים, זאת תמורת פרישה של וינטר מהתמודדות.
הבוקר עוד תקף סמוטריץ' את וינטר בחריפות: "אתה כבר חצי שנה מחרים אותי, מסרב להיפגש ולדבר. הרי אנחנו באותו צד". הוא האשים, לאחר הביקורת של וינטר על פגישת נתניהו וסמוטריץ' עם הרב אלי סדן, שנחשב ל"רב של וינטר", כי "כל הקמפיין שלך הוא דריכה אחת גדולה על ראש הממשלה ועליי. התבלבלת בניווט, לא מאוחר עדיין לעצור ולתקן".