חברי מפלגת "עמך ישראל" קיימו היום (רביעי) הצהרה על רקע הירידה בסקרים, שחלקם חוזים שהמפלגה לא תעבור את אחוז החסימה - ועל רקע פרישתו של מספר 8 ברשימה דוידי בן ציון לאחר לחצים שהופעלו עליו.

גלריה ההצהרה של מפלגת עמך ישראל ( דוברות עמך ישראל )

ראש הרשימה עופר וינטר אמר: "אנחנו עמך ישראל - ואנחנו לא נכנעים. אנחנו רצים עד הסוף בכל הכוח - רק למען העם. כשהייתי בצבא וזעקתי 'שמע ישראל' לפני היציאה לקרב, פנו אליי גורמים בכירים בצבא ואמרו לי: 'עופר, בוא תתנצל, תבקש סליחה והכל יעבור'. אמרתי להם - לא. לא אכרע ולא אשתחווה. אני יהודי גאה, אני לא מתבייש ביהדות שלי. עשר שנים מאוחר יותר ובכל היחידות זועקים תפילה לפני היציאה לקרב. האמת סופה לנצח".

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העיתונאית לשעבר נטעלי שם טוב, שמדורגת במקום השלישי, אמרה: "גם בפוליטיקה יש גבולות שלא חוצים, העובדה שראינו דברים דומים בשנים האחרונות לא מכשירה את זה. לא רודפים ילדים, לא הופכים את גיבורי ישראל לאויבי העם, לא רודפים בני משפחה. עם ישראל בז לזה, קץ בזה, נגעל מזה, הוא לא רוצה את זה".

שם טוב המשיכה ואמרה: "פלא שאנשים לא רוצים לבוא לפוליטיקה? הפוליטיקאים שאיישו את כל התפקידים והכיסאות במדינה בשנים האחרונות - זה שהיה ראש ממשלה, וזה שהיה ראש ממשלה לשעבר וזה שהיה רמטכ"ל וזה שהיה שר בטחון וזה שהיה שר אוצר, נלחמים- מי באופן גלוי ומי באופן סמוי ומי בדרכים אלימות ושפלות - הם נלחמים בנו? קוראים לנו לפרוש? אחרי שנים שהם מספרים לנו שקרים, הם מספרים עכשיו שקרים על עופר וינטר. איך מישהו עדיין מאמין להם?״.

החלטת הפרישה של בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, כאמור התקבלה בעקבות לחצים מצד אנשיו של יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ומצד רב השומרון אליקים לבנון, הנחשב למקורב אליו. בנוסף, התייעץ בן ציון עם איילת שקד, שאמרה לו כי מניסיונה ב"ימין החדש" ב-2019, להערכתה מפלגתו של וינטר לא תעבור את אחוז החסימה. הסקרים האחרונים הראו על ירידה בשיעורי התמיכה במפלגה - וכעת בחלקם היא לא עוברת את אחוז החסימה.