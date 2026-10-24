המשטרה עדכנה כי עצרה הערב (מוצאי שבת) צעיר בן 23 מגבעתיים שחשוד בתקיפת צוות האבטחה של יו"ר ביחד נפתלי בנט, במהלך סיור בפארק המסילה בתל אביב.
לפי דוברות המשטרה, המעצר בוצע על ידי שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון. החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה. בנט מאובטח בידי השב"כ מתוקף היותו ראש ממשלה לשעבר.
זו אינה הפעם הראשונה שנפתלי בנט מותקף במהלך קמפיין הבחירות האחרון, שבמהלכו הוא מרבה להגיע גם לאזורים שאינם נוחים לו מבחינה פוליטית. בנט מרבה לצלם סרטוני "פרלמנט" ולהפיץ אותם ברשתות החברתיות, שם הם צוברים תאוצה.
בתחילת החודש הוגש כתב אישום נגד אליה אזרד (26) מבני ברק, לאחר שתועד משליך מלחייה לעבר בנט. הוא נאשם בעבירות של תקיפה סתם, ניסיון תקיפה סתם והתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור. לפי כתב האישום, המלחייה פגעה בצווארה של מנהלת סושיאל בצוות של בנט וברגלה של צלמת וידאו מצוותו. עוד צוין בכתב האישום כי "מיד בהמשך לאמור לעיל השליך הנאשם לעבר השולחן כלי זכוכית נוסף דומה למלחייה סמוך לשולחן שבו ישב בנט".
מוקדם יותר השתתף בנט בעצרת בכיכר החטופים בתל אביב בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר. בעצרת, שארגנה "מועצת אוקטובר" - שמאגדת שורדי שבי, משפחות שכולות וניצולים מהטבח - השתתפו שאר מנהיגי גוש השינוי - גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן.