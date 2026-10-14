שבועיים לפני הבחירות, וביהדות התורה נרשמת ביקורת על חסידות גור - שם עדיין אין כל התייחסות לבחירות. גור היא החסידות הגדולה בישראל ומי שמקבלת באופן קבוע את המקום הבכיר ביותר באגודת ישראל והתפקיד הבכיר ביותר ביהדות התורה.
בביטאון החסידות, עיתון "המודיע", אין שום התייחסות לבחירות או קריאה של האדמו"ר רבי יעקב אריה אלתר להצביע למפלגה, דבר שנחשב חריג בתקופת הזמן הזו. בהתחלה הסבירו בגור שאין צורך בקמפיין וכי "האדמו"ר יגיד ביום הבחירות מה מצביעים ויקשיבו לו", אך כאמור בבחירות קודמות הקריאות להצביע לרשימה היו מורגשות היטב כבר שבועות קודם לכן.
הרקע הוא קרע פנימי בתוך אגודת ישראל: נזכיר כי שעות ספורות לפני הגשת הרשימות, נציג סיעת "שלומי אמונים" מאיר פרוש ונציג חסידות בעלז אליקים שטארק פרשו מאגודת ישראל - והקימו מפלגה חדשה בתוך יהדות התורה בשם "תורת חומת ישראל". השניים למעשה הוציאו את עצמם ממחוייבות למוסדות אגודת ישראל, ובראשם מועצת גדולי התורה של המפלגה. השניים משובצים במקומות 4 ו-6 ברשימת יהדות התורה בהתאמה.
לפיכך, בגור שוקלים שלא לקרוא לאנשיהם להצביע, ובכך להגביר את הסיכוי ששטארק לא ייבחר לכנסת. גורם בגור אמר כי "גולדקנופף נכנס גם ככה, הנציג שלנו הוא מספר 2 ולכן הוא בפנים". בחסידות כ-30 אלף בעלי זכות הצבעה. "אם גור תתן את המנדט או המנדט וחצי שלה למפלגה זה יכניס את אליקים שטארק שלא נאמן למועצה ופרש מאגודת ישראל", הוסיף הגורם.
בחסידות גור נמצאים במשא ומתן כדי להגיע להבנות על חלוקת תפקידים לפני הבחירות, או שימשיכו במצב הקיים ולא יקראו להצביע - מה שעלול להגיע לאובדן כאמור של כ-30 אלף קולות.
באגודת ישראל דורשים להגיע להבנות עם דגל התורה הליטאית בנוגע למקומם של פרוש ושטארק, לצד דרישה שבמערכות הבחירות הבאות לא יתנהל מו"מ בין דגל התורה לתורת חומת ישראל, עד שהאחרונה תחזור לאגודת ישראל ותהיה חלק ממנה. מאגודת ישראל לא נמסרה תגובה.
החשש הוא שהוראה להצביע שתגיע מאוחר תיתפס בעיני חלק מהחסידים כפחות מחייבת. אולם ההערכה בחסידות שאכן בסופו של דבר תהיה הוראה להצביע ג' כבכל השנים, אך קודם לכן יגובשו הסכמות על חלוקת תפקידים עוד לפני הבחירות כדי להמנע מהם בהמשך.
האדמו"ר מבעלז החליט על מינויו של שטארק, האיש החזק בחסידות, כנציג ברשימה במקומו של ישראל אייכלר - שכיהן כמעט ברצף בכנסת מאז 2003. אייכלר מכהן כיום כסגן שר התקשורת, ובעבר הוא היה יו"ר ועדת העבודה והרווחה וסגן יו"ר הכנסת.