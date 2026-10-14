- שם עדיין אין כל התייחסות לבחירות. גור היא החסידות הגדולה בישראל ומי שמקבלת באופן קבוע את המקום הבכיר ביותר ב

- שם עדיין אין כל התייחסות לבחירות. גור היא החסידות הגדולה בישראל ומי שמקבלת באופן קבוע את המקום הבכיר ביותר ב

בביטאון החסידות, עיתון "המודיע", אין שום התייחסות לבחירות או קריאה של האדמו"ר רבי יעקב אריה אלתר להצביע למפלגה, דבר שנחשב חריג בתקופת הזמן הזו. בהתחלה הסבירו בגור שאין צורך בקמפיין וכי "האדמו"ר יגיד ביום הבחירות מה מצביעים ויקשיבו לו", אך כאמור בבחירות קודמות הקריאות להצביע לרשימה היו מורגשות היטב כבר שבועות קודם לכן.

בביטאון החסידות, עיתון "המודיע", אין שום התייחסות לבחירות או קריאה של האדמו"ר רבי יעקב אריה אלתר להצביע למפלגה, דבר שנחשב חריג בתקופת הזמן הזו. בהתחלה הסבירו בגור שאין צורך בקמפיין וכי "האדמו"ר יגיד ביום הבחירות מה מצביעים ויקשיבו לו", אך כאמור בבחירות קודמות הקריאות להצביע לרשימה היו מורגשות היטב כבר שבועות קודם לכן.

בביטאון החסידות, עיתון "המודיע", אין שום התייחסות לבחירות או קריאה של האדמו"ר רבי יעקב אריה אלתר להצביע למפלגה, דבר שנחשב חריג בתקופת הזמן הזו. בהתחלה הסבירו בגור שאין צורך בקמפיין וכי "האדמו"ר יגיד ביום הבחירות מה מצביעים ויקשיבו לו", אך כאמור בבחירות קודמות הקריאות להצביע לרשימה היו מורגשות היטב כבר שבועות קודם לכן.