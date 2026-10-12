יו"ר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד התארח הבוקר (שני) בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות", ואמר כי אם יהיו 61 קולות להחלפתו, יהיה לגיטימי לעשות זאת ושלל תרחיש שלא יכנס את המליאה להצבעה על הדחתו. "אנחנו מדינת חוק", אמר אוחנה. "אני לא חושב שזה יגיע לבג"ץ. אנחנו שומרי חוק".
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אוחנה גם נשאל על החשיפה ב-ynet על הצוות שהקימו בליכוד בתקווה להביא עריקים ממפלגתו של איזנקוט, וענה: "רוצה להאמין שיש ברשימתו של איזנקוט אנשים שלא חושבים שישראל הורגת תינוקות כתחביב, שלא חושבים שהתנועה האיסלאמית צריכה להכתיב את הטון. בליכוד אין עריקים. שאיזנקוט יישאר עם חצי עין פקוחה. הסיכוי נמוך בהקשר שלנו".
לאף אחד מהצדדים אין כרגע 61 מנדטים. שחקן אחד נמצא בגוש - וינטר. אולי הייתם צריכים לטפח אותו? "עשינו את זה, לפני הבחירות. הוא כנראה מתוך מגלומניה חשב שיביא 20 מנדטים. הוא מסכן את המחנה כולו. הוא אומר שהוא רוצה את נתניהו כרה"מ. גם ליברמן המליץ ב-2019 ועשה ויברח והלך לשמאל. הסכנה היא שהוא לא יעבור את אחוז החסימה. רה"מ עשה מאמצים שווינטר יתחבר, והוא מסכן את המחנה הלאומי כולו. אם הוא רוצה שנתניהו יהיה רה"מ - שיפרוש".
האופוזיציה ביקרה אותך לא מעט שאתה עומד חוצץ ואומר שלא כל החלטת בג"ץ קבילה. "אמרתי את זה גם לשר משפטים. אני לא מקבל בהכנעה את רמיסת הציבור ואת רמיסת הכנסת. להבדיל מאחרים. אני לא מקבל את הדבר הזה בהכנעה. יש משמעות למושג הפרדת רשויות, יש משמעות למושג איזון בין הרשויות ואם אנו מקבלים שיש רשות אחת שאין עליה לא איזונים ולא בלמים והיא יכולה לקבוע כל דבר, אין עליה שום מגבלות, אז אנו לא בדמוקרטיה ואנו לא באיזונים ובלמים. בוודאי שלכנסת יש סמכות. יש גם מחוקקים ובוודאי יש להם את הסמכות לאזן בין הרשויות".
פסקת התגברות על הפרק
אחרי הבחירות ובימי הרפורמה היה ויכוח אם סיפרתם על כוונותיכם. מה צפוי לנו אם הליכוד ירכיב את הממשלה? "גם אז לפני הבחירות הקודמות, פירטתי מהי הרפורמה המשפטית שאנו מתכננים לעשות. קראתי לזה אז תוכנית 4 השלבים. גם אחרים, אפילו ראש הממשלה. הוא אמר בוודאי שתהיה רפורמה. האם יש מקום להפקת לקחים? בוודאי, צריך לנסות ולשאוף להגיע להסכמות רחבות. אני חושב שיש סיכוי. צריך לעשות את זה בהידברות, ולכך התכוון ראש הממשלה כשאמר ממשלה לאומית רחבה: קרי כל רכיבי הקואליציה הנוכחיים עם מפלגות נוספות, או חדשות, או קיימות".
כשנשאל אוחנה איך תיראה "ממשלה לאומית רחבה", המושג שעמד בראש קמפיין הליכוד בשבועות האחרונים, ניסה אוחנה לשרטט את המפלגות שאיתן יסכימו בליכוד לשבת: "יאיר גולן מחוץ לתחום, גם האנשים שאיתו", אמר. כשנשאל אם בנט ואחרים אפשריים בעיני הליכוד, ענה: "כן, בהחלט כן".
אתה אומר לציבור - אנחנו ממשיכים ממה שהפסקנו? "אני חושב שיש הרבה מה לעשות, למשל שינוי שיטת בחירת השופטים ודיברנו על זה. למשל איזון יכולת בית המשפט להיות פוסק עליון. אני חושב שהמילה האחרונה צריכה להיות דווקא בכנסת ולא בבית משפט - משום שאנו אחת לתקופה ניתן דין וחשבון, נתייצב בפני הציבור ונבקש את אמונו. אותנו הציבור יכול להזיז, את השופטים לעולם לא. בית משפט יכול לקבל כל החלטה הזויה, מופרכת ולהמשיך לשבת בכיסא. את זה צריך לאזן".
אוחנה ציין כי הוא מניח שבקדנציה הבאה, הליכוד, אם ייבחר, יביא להצבעה בכנסת פסקת התגברות על בג"ץ. "אפילו אהרן ברק הסכים לפסקת התגברות. אם ברק, אני חושב שנוכל להביא חלקים לפחות מהאופוזיציה", אמר.
הקדנציה הזו לוותה בביקורת כלפי השר לביטחון לאומי בן גביר. יאיר גולן רוצה לשנות את התמונה. בצד השני המצב היה יותר טוב. "אני חושב שאם יאיר גולן חלילה יהיה שר לביטחון לאומי, אני רואה סכנה גדולה לדמוקרטיה. ייעצרו פה אנשי ימין על פוסטים שהם כותבים. גולן מנסה לסגור ערוצי תקשורת. זה פשיסטים. הוא רוצה לסתום את הפיות של הציבור. איך אני יודע את זה? שאלו אותו 'מה דעתך על ההצעה של בנט לחוקק חוק שימנע כניסת חרדים לקבינט'. הוא אמר - למה רק לקבינט? לממשלה. זה פשיזם. זה אדם שגאוותו על כך שהוא עשה מצור על אנשי ימין, על שרה נתניהו".
על פי ממוצעי הסקרים האחרונים, גוש נתניהו עומד על 52 מנדטים - ולא יוכל להרכיב ממשלה בהרכב הקואליציה הנוכחית. גוש איזנקוט עומד גם הוא על פי הסקרים על 52 מנדטים, ולפי הבטחותיו של איזנקוט להקים "ממשלה ציונית", הוא יתקשה לעשות זאת. ממשלה בכל זאת תוכל לקום בתמיכה מהרשימה המשותפת ורע"מ, אלא אם יצליח איזנקוט להעביר מנדטים מגוש נתניהו.