אחרי הבחירות ובימי הרפורמה היה ויכוח אם סיפרתם על כוונותיכם. מה צפוי לנו אם הליכוד ירכיב את הממשלה?

"גם אז לפני הבחירות הקודמות, פירטתי מהי הרפורמה המשפטית שאנו מתכננים לעשות. קראתי לזה אז תוכנית 4 השלבים. גם אחרים, אפילו ראש הממשלה. הוא אמר בוודאי שתהיה רפורמה. האם יש מקום להפקת לקחים? בוודאי, צריך לנסות ולשאוף להגיע להסכמות רחבות. אני חושב שיש סיכוי. צריך לעשות את זה בהידברות, ולכך התכוון ראש הממשלה כשאמר ממשלה לאומית רחבה: קרי כל רכיבי הקואליציה הנוכחיים עם מפלגות נוספות, או חדשות, או קיימות".