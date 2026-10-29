בהודעה ראשונה רשמית מטעם השב"כ על חקירת החשד לפגיעה בטוהר הבחירות הודגש כי "חקירה מסוג זה היא ממוקדת ומתוחמת ואין בכך להטיל דופי או להאשים מגזר שלם שיצא לבחור באופן דמוקרטי וחוקי. רק מי שפעל בניגוד לחוק - יטופל".

( צילום: ועדת הבחירות המרכזית, Nathan Howard/Pool Photo via AP, רועי ידובסקי )

"טוהר הבחירות הוא ליבה של הדמוקרטיה", כתב סולברג לזיני - ועל אף שציין כי "אין בידי להעיד על טיבם של החשדות", הוא הדגיש: "נוכח העובדה שמדובר בחשדות הנוגעים לגורמי חוץ - יש חובה לחקרם כדבעי, לשם שמירה על טוהר הבחירות לכנסת, ולמניעת פעילות בלתי חוקית שמטרתה לפגוע בסדרי המשטר הדמוקרטי ומניעת חתרנות".

בהודעת השירות שנמסרה הערב צוין כי "המידע המדובר מקורו באיסוף שביצע השב"כ מתוקף ייעודו בחוק, בכל הנוגע לאיתור השפעה זרה, ואינו מגיע ממפלגה או מגורם פוליטי מצד כזה או אחר במפה הפוליטית". כמו כן, "מלבד השופט סולברג, אף גורם מחוץ לשירות לא היה חשוף למידע המדובר עד לסיום הבחירות".

עוד צוין כי טרם הסתיימה החקירה. "כל אמירה הנוגעת לתוכן או לטיב החשדות - אינה על דעת השב"כ וראוי היה להימנע מכך", נכתב. "בתום החקירה יוצגו הממצאים ליו"ר ועדת הבחירות והוא הגורם המוסמך לקבלת החלטות בעניין זה. השב"כ הוא ארגון ממלכתי וכל פעולותיו מבוצעות אך ורק מתוקף ייעודו בחוק ומתנהלות על ידי גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי של הארגון".

בתום החקירה, צוין, "כלל המידע יובא באופן מלא, שקוף וללא פרשנות למקבלי ההחלטות בוועדת הבחירות. באישור יו"ר ועדת הבחירות ולבקשתו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט וכן יו"ר האופזיציה יאיר לפיד - עודכנו ביממה האחרונה באופן אישי על ידי ראש השב"כ בעיקרי החשדות הנחקרים".

איזנקוט: "מוקדם להבין מה קרה, והאם בכלל" ( צילום: דוברות מפלגת ישר )





ראש האופוזיציה לפיד מסר לאחר הפגישה עם זיני: "מתוך היכרות עם החומר ועל דעת הרשויות העוסקות בעניין - אין שום סיכון או ערעור על תוצאות הבחירות ואין שום מניעה להשביע את הכנסת".

יו"ר ישר! גדי איזנקוט מסר הערב כי "מוקדם מדי להבין מה קרה, והאם בכלל. מעורבות זרה במדינת ישראל היא דבר פסול וחמור, על אחת כמה וכמה כשמדובר במדינה שמממנת טרור ותומכת בארגון הטרור חמאס, שהצליחה בשנים האחרונות לחדור ללשכת ראש ממשלת ישראל. חשוב לחקור האם הם ניסו להשפיע, ודרך מי הם ניסו להשפיע. מה שכבר ברור הוא שהליכוד ונתניהו יצאו למסע מתוזמר ומאורגן, ליצירת דה-לגיטימציה לתוצאות הבחירות".

איזנקוט הוסיף כי לא יאפשר חריגה ממועד השבעת הכנסת המתוכנן - 10 בנובמבר. "ישראל נמצאת במצב פוליטי מורכב. בכוונתי לפעול כפי שפעלתי תמיד - בקור רוח ובנחישות. אני קורא לכולם לגלות גם כן קור רוח ואיפוק. היאחזו בסבלנות, יש תקווה. נביא אותה. אני מתחייב", אמר.

גם יואב סגלוביץ', שהצטרף לרע"מ במערכת הבחירות הנוכחית הגיב לראשונה. "יש לחקור במהירות, בהתאם להנחייתו של השופט סולברג, ולהגיע לחקר האמת בהקדם האפשרי. אני מגבה את רשויות החקירה ואכיפת החוק וסומך עליהן", כתב בחשבונו ברשת X. "טוהר הבחירות הוא אבן יסוד במשטר דמוקרטי. חובה להקפיד עליו. במקביל יש לפעול לפרסום תוצאות הבחירות הרשמיות במהירות האפשרית".

על תוצאות הבחירות אמר כי "מדובר בהישג משמעותי ביותר, שמבחינתי מבטא קריאה ברורה לשותפות ולבניית עתיד טוב יותר לכלל אזרחי מדינת ישראל, יהודים וערבים כאחד. גילויי ההסתה, הגזענות וההדרה הם מהאיומים הגדולים ביותר על חוסנה וחוזקה של מדינת ישראל. דווקא בעת הזו, עלינו לפעול לחיזוק האמון, לקידום השוויון ולבניית עתיד משותף וטוב יותר לכולנו".

השאלה שלא נענתה

שב"כ, מתוקף היותו גוף סיכולי, החזיק במידע מודיעיני על האפשרות להעברת כספים שלא כדין עוד טרם הבחירות. כך אישרו ל-ynet שני מקורות רשמיים הקשורים לפרשה. יחד עם זאת, גורמים בוועדת הבחירות המרכזית אמרו כי שב"כ נכח בכל הערכות המצב בימים לפני הבחירות - ובשום שלב לא נמסר לוועדה על חשד או מידע מודיעיני שכזה.

במקרה שמידע כזה היה מועבר, השירות היה מיד מתבקש לפעול לסיכול בזמן אמת ושמירה על טוהר הבחירות. "השאלה המתבקשת היא כיצד ייתכן שהיה בידי השירות מידע מודיעיני מוצק, מטלטל לכאורה, עוד לפני הבחירות, והוא לא ביקש לפעול או לפתוח בחקירה - לפני התקיימות הבחירות", אמר גורם אחד.

כך או כך, בוועדת הבחירות המרכזית אמרו היום כי הבחירות לכנסת התנהלו כדין, ואין שחר לטענות בדבר פגיעה שיטתית בטוהר הבחירות. "למיטב ידיעתנו אין שחר לטענות בדבר פגיעה שיטתית בטוהר הבחירות. דבריהם של המפכ"ל וראש השב"כ ביום הבחירות ולאחריו מחזקים זאת", אמר ליבנה.