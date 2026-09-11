הדברים שאמרה אתמול (חמישי) טליק גואילי , אמו של רס"ם רני גואילי ז"ל ששוריינה במקום התשיעי ברשימת הליכוד, עוררו תגובות חריפות בקרב בני משפחות חטופים ונרצחי 7 באוקטובר. גואילי אמרה בתשדיר הבחירות של הליכוד כי "אם המחנה השני ינצח, כל מה שהשגנו עד עכשיו - ייפול. הזיכרון של כל גיבורי המלכות שנלחמו בשבילנו - ייעלם". היא גם שיבחה את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמרה: "הוא הבטיח להחזיר את כל החטופים, את רני, והוא החזיר".

טליק גואילי אתמול: "אם המחנה השני ינצח, הזיכרון של גיבורי המלכות יעלם"





דניאל אדיר, סבו של אורן אדיר ז"ל שנרצח בנירים ב-7 באוקטובר, ביקר את גואילי בחריפות בעקבות דבריה. "טליק, קיבלת שריון בליכוד. אולי מספיק עם הפסטיבל?", כתב. "נכדי אורן נרצח בנירים ב-7 באוקטובר. אין לך בעלות על הגבורה, על הזיכרון ועל השכול". גם דני אלגרט, אחיו של איציק אלגרט ז"ל שנחטף מניר עוז וגופתו הושבה לישראל מהשבי, הגיב במשפט קצר וחריף: "ההרוגים מהשבעה באוקטובר הם הרוגי מלכות נתניהו".

רובי חן, אביו של סמ"ר איתי חן ז"ל, שגופתו הושבה לישראל לאחר 760 ימים בשבי, פנה לנתניהו וכתב: "לא נמאס לך לפלג ולגרום לשיסוע בעם, גם בערב ראש השנה?". בהתייחסו לטענה שלפיה זכר הנופלים ייעלם אם השלטון יתחלף, הבהיר כי זכר בנו לא ייעלם - ללא קשר לזהותו של מי שיעמוד בראש המדינה.

גם גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת ז"ל שנחטפה מבארי ונרצחה בשבי, התייחס לדבריה של גואילי שלפיהם נתניהו "החזיר את כל החטופים". דיקמן הזכיר כי גם השנה משפחתו תתכנס לארוחת החג ללא כרמל וללא אמה כנרת, שנרצחה בטבח, וכתב: "תסתכלו לה בעיניים ותעזו להגיד שוב ש'הוא החזיר את כל החטופים'".

גלריה גיל דיקמן. "תסתכלו בעיניים ותעזו להגיד שוב ש'הוא החזיר את כל החטופים'" ( צילום: יובל חן )

"פילוג בעם גם בערב ראש השנה?". רובי חן ( צילום: מוטי קמחי )

חן אביגדורי, שאשתו שרון ובתו נעם נחטפו לעזה ושוחררו בעסקה בנובמבר 2023, כתב כי הוא רוחש "הרבה כבוד והערכה" לגואילי, אך הוסיף כי "על מה שהיא אמרה בסרטון קשה לעבור בשתיקה". לדבריו, האמירה שלפיה "כל החטופים הוחזרו" מתעלמת מהמשפחות שיקיריהן אמנם הושבו לישראל - אך כשהם אינם בין החיים. אביגדורי הזכיר כי רבות מאותן משפחות נאבקו במשך חודשים ארוכים גם להשבתו של רני גואילי, וכינה את הדברים "יריקה בפרצוף שלהן ושל ציבור שלם שנאבק איתה על רן".

התגובות התמקדו במיוחד בחלוקה שעשתה גואילי בין המחנות הפוליטיים סביב זיכרון הנופלים. אחד המנהיגים הבולטים של אותו "מחנה שני" שעליו דיברה הוא הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, יו"ר ישר! שמפלגתו נמצאת בצמרת הסקרים לקראת הבחירות. איזנקוט, כידוע, הוא בעצמו אב שכול: בנו, רס"ר במיל' גל מאיר איזנקוט ז"ל, נפל בקרב בצפון רצועת עזה ב-7 בדצמבר 2023. איזנקוט מרבה מאז נפילת בנו לדבר עליו ולהנציח את זכרו.