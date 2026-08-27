יו"ר מפלגת "עמך ישראל", עופר וינטר, הודיע הערב (יום חמישי) לראשונה באופן רשמי כי אם המפלגה תעבור את אחוז החסימה - היא תמליץ על בנימין נתניהו לראשות הממשלה.
"שואלים אותי - אתה עם ביבי או לא עם ביבי?", אמר וינטר. "אז אני עונה - אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין ומנהיג מחנה הימין הוא נתניהו. רק עליו נמליץ, אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד".
לדברי וינטר - ועל אף שהשותפים במחנה נתניהו הם המפלגות החרדיות - "חרדים ישולבו בצה״ל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם". בנוסף, אמר כי "תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק מנהלת הגירה מעזה", מבלי לפרט אילו מדינות יסכימו לקבל את העזתים, אחרי שכולן סירבו.
יו"ר המפלגה, שנוקט קו ביקורתי כלפי המחנה שבו הכריז כי ייקח חלק, הוסיף כי יחד איתו בקואליציה תהיה "הסברה אמיתית ולא רק משרד הסברה", וכי "תהיה כאן הכרעה ולא הכלה. מה שהיה לא יהיה".
נתניהו לבן גביר וסמוטריץ': "חייבים להתאחד"
בינתיים, נתניהו עצמו פרסם הערב סרטון שבו קרא לאיתמר בן גביר ולבצלאל סמוטריץ' לרוץ ברשימה אחת, כפי שעשו במערכת הבחירות הקודמת - והזהיר מהפסד אם לא יעשו כן. "הם חייבים להתאחד. אני מבין שיש להם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה", אמר. "אני אזמין אותם בימים הקרובים ונעשה מאמץ עליון להתאחד. זה מה שהציבור מחפש".
בן גביר מיהר לענות: "שנינו יודעים שאתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם איזנקוט ולהקים 'ממשלה לאומית רחבה'. רק עוצמה יהודית גדולה - כשווינטר וסמוטריץ' הולכים ביחד - תאפשר ממשלה ימנית מלא-מלא".
נתניהו הגיב על דבריו של השר לביטחון לאומי, וקרא לו: "בן גביר, אל תפיל את הימין. סמוטריץ' על גבול אחוז החסימה. אם אתה לא מתאחד איתו, אנחנו נקבל ממשלת שמאל של איזנקוט עם יאיר גולן והמפלגות הערביות. אני לא מאמין שבגלל מאווים אישיים אתה מוכן לסכן את המדינה".
בהמשך לחילופי הדברים בין נתניהו ובן גביר, סמוטריץ פרסם פוסט קצר ברשת X על רקע מצבו העגום בסקרים, וכתב: "זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי".
כעבור זמן קצר בן גביר שוב הגיב על תגובת נתניהו לדבריו: "אדוני רה"מ, אתה מכיר היטב את הנתונים. לפי כל הסקרים חיבור שלי וסמוטריץ מרחיק מעוצמה יהודית 4-3 מנדטים שלא יבואו להצביע, וממשלת הימין תיפול! אמרת לי בעצמך שהתסריט המושלם לניצול הקולות זה וינטר וסמוטריץ' בריצה משותפת - כי לדבריך וינטר לא מביא שום קול מהמתלבטים".