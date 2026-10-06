"משתמט לא יוכל לשבת בקבינט. מי שהשתמט מצה"ל, או מעודד השתמטות לא יוכל לשבת בקבינט. זה אחד מתנאי היסוד שלנו לממשלה הבאה". כך הכריז הבוקר (שלישי) יו"ר ביחד

נפתלי בנט