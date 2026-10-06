"משתמט לא יוכל לשבת בקבינט. מי שהשתמט מצה"ל, או מעודד השתמטות לא יוכל לשבת בקבינט. זה אחד מתנאי היסוד שלנו לממשלה הבאה". כך הכריז הבוקר (שלישי) יו"ר ביחד נפתלי בנט. לדבריו, את החוק הוא מכנה "חוק דרעי", אף שיו"ר ש"ס אריה דרעי, ששירת שלושה חודשים בצה"ל, לא היה חבר קבינט רשמי מאז הקמת הממשלה בינואר 2023.
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"בשביל להכריע באמת, החיילים שלנו חייבים תגבורת", אמר בנט בכנס הבינלאומי ללוחמה בטרור בהובלת ICT באוניברסיטת רייכמן. "כי כל עוד דרעי-נתניהו-סמוטריץ' ממשיכים לעודד ולתקצב השתמטות המונית, מי יילחם? מי יכריע? ההשתמטות היא סכנה אסטרטגית לביטחון ישראל. אני יורד לשטח, מדבר עם קצינים ולוחמים, והם מדווחים שהמחסור המיידי של צה"ל ב-20 אלף לוחמים עולה לנו בחיי חיילים, ולא מאפשר לנו לנצח את האויב".
בנט הוסיף ש"חיילים נפצעים ונהרגים מרחפנים כי אין מספיק תצפיות וצלפים שיגנו עליהם. לוחמים נאלצים לעזוב עמדות שכבשו כי אין מי שיחזיק בהן. ואז לחזור, לכבוש אותן שוב - במחיר דמים. הסבבים הארוכים שוחקים את החיילים. הדריכות יורדת, והמחיר הוא חיי אדם. בממשלה הבאה נחיל חובת גיוס על כולם, בלי פשרות, ונעצור לחלוטין את הכסף למשתמטים. מי שלא מתגייס, לא יקבל שקל מהמדינה.
"אני חושף כאן ועכשיו את אחד מתנאי היסוד שלנו לממשלה הבאה. אנחנו נחוקק את 'חוק דרעי' שקובע: מי שהשתמט מצה"ל, או מעודד השתמטות, לא יוכל לשבת בקבינט. לא נקבל עוד מצב מעוות שבו מי שמתגאה שהוא לא שולח את נכדיו לקרב, יהיה זה ששולח לקרב את הבנים והבנות שלנו. מי שלא יודע מה זה לא להירדם בלילה מפחד של דפיקה בדלת, לא יכול לשבת בקבינט מלחמה".
בתגובה לבנט אמר ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס: "בממשלה הבאה נחוקק את 'חוק בנט': נוכל פוליטי שגונב את ראשות הממשלה עם שישה מנדטים, בניגוד לדעת בוחריו – לא יוכל להתמודד שוב לכנסת".
את הדברים אמר בנט שעות אחרי שחרדים שהתפרעו הלילה במודיעין הצליחו למנוע מעצר של עריק: הם ניהלו מו"מ עם כוחות המשטרה, שבסופו הושגה הבנה שלפיה המשטרה הצבאית תוותר על המעצר, ובתמורה יתאפשר לאנשיה לצאת מהמקום בבטחה.