"עוד לפני שהצבענו, עוד לפני שהעם אמר את דברו, בוז'י והשופרות כבר מכינים את הקרקע ל'אחדות' עם נתניהו". כך אמר היום (רביעי) יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, אחרי ש ב-ynet נחשפה תוכנית הנשיא לגבש ממשלת אחדות אם לא תושג הכרעה בבחירות.

האזהרה שפרסם גולן





"ככה זה מתחיל. מנסים לייאש אתכם. לשכנע אתכם שהכול אבוד. שנתניהו יישאר בכל מקרה. שאין טעם להילחם. זה שקר. אפשר לנצח. אנחנו יכולים להחליף את הממשלה הזאת. ואנחנו נעשה את זה", הוא הוסיף. "כי מה בעצם אומרים לנו כל מי שמדברים על 'אחדות' עם נתניהו? תשכחו.

"תשכחו את שבעה באוקטובר. תשכחו מי אחראי למחדל הנורא בתולדות המדינה. מי הפקיר את החטופים. מי מימן השתמטות המונית בזמן מלחמה. מי בזז את הקופה הציבורית, ריסק את הדמוקרטיה, הסית, שיקר וקרע את העם הזה לגזרים. ועכשיו הם רוצים שניתן לו עוד ארבע שנים. עוד ארבע שנים של הרס, של שחיתות, של הפקרה. עוד ארבע שנים שיסכנו את עצם עתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".

גולן הזהיר: "אסור לתת לזה לקרות. אני מבקש מכם, הרימו ראש. זקפו קומה. אל תיתנו לייאוש להיכנס. אל תוותרו על התקווה. אל תיתנו לאף מפלגה לקחת את הקול שלכם ולהחזיר באמצעותו את נתניהו לשלטון. ואני פונה במיוחד אליכם, השותפים שלי לדרך. אלה שעמדו איתנו בגשרים, שהניפו דגלים, שיצאו לרחובות עם הילדים ועם ההורים. שנלחמו איתנו בסוף ובלב על המדינה הזאת במשך השלוש שנים האחרונות. אני צריך אתכם עכשיו. ישראל צריכה אתכם עכשיו".

הרצוג הכחיש: "לא שוחחתי על ממשלת אחדות" ( צילום: שלו שלום )

"אתם מכירים אותי. אתם יודעים שלא אתקפל. לא אמכור את הקול שלכם. לא אתן יד לממשלת נתניהו, בשום צורה ובשום תירוץ", סיכם. "הדמוקרטים הם הערובה שלכם לכך שהקול שלכם לא יחזיר את נתניהו לשלטון. ב-27 באוקטובר אני מבקש מכם להצביע 'אמת'. לתת לנו את הכוח לבלום את ממשלת האחדות המסוכנת הזאת ולהקים ממשלה שתתקן את ישראל".

יו"ר הדמוקרטים התייחס כאמור לתוכניתו של הרצוג להקים ממשלת אחדות ביום שאחרי הבחירות לכנסת ה-26. מדובר במהלך של הנשיא הרצוג לכפות אחדות על שתי המפלגות הגדולות ודרכו לייצר את המבנה הלאה - ראש הממשלה בנימין נתניהו והליכוד מצד אחד, יו"ר ישר! גדי איזנקוט מהצד השני. כך נודע ל-ynet מפי מועמדים מרשימת ישר! שפגשו בנשיא באירועים שונים, ושמעו ממנו על הצורך באחדות אחרי הבחירות.

זמן קצר אחרי חשיפת התוכנית כבר הודיע יו"ר הדמוקרטים כי אינו תומך בממשלת אחדות עם נתניהו, וכך אמרו גם במפלגת ישר! ובמפלגת ביחד. בבית הנשיא אמרו מנגד כי הרצוג התייחס להקמת ממשלה יציבה ולא נכנס לשאלה איזו ממשלה, וכי נושא האחדות לא עלה על הפרק בכלל וגם לא בשיחות עם חברי כנסת.

בית הנשיא מסר אז בתגובה לפרסום: "מכחישים בתוקף את הפרסום. הנשיא לא שוחח על ממשלת אחדות עם אף מועמד או חבר כנסת. הנשיא לא עוסק בשלב זה בהרכב כלשהו של הממשלה, וכל זה יידון בהתייעצויות שיתקיימו בבית הנשיא לאחר קבלת התוצאות של הבחירות".