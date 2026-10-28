בזמן שספירת כמעט כל הקלפיות בישראל מראה הישג חסר תקדים של 19 מנדטים למפלגות ערביות, לא מעט בעקבות אחוזי הצבעה גבוהים במיוחד, מפלגת הליכוד פרסמה אחר הצהריים (רביעי) האשמה חמורה נגד ערביי ישראל, וטענה - "הבחירות במדינת ישראל נגנבו". לפי ההודעה, זאת "על ידי מפלגות ערביות שתומכות בטרור ובחיסול המדינה היהודית באמצעות עבירות פליליות חמורות של שוחד, איומים, אלימות, זיופים ושימוש בתוכנות אסורות להמרצת מצביעים".
בצל קמפיין הדה-לגיטימציה נגד שותפות עם הערבים, בהודעת הליכוד היום נכתב כי "המפלגה מעבירה למשטרה, לשב״כ ולוועדת הבחירות מאות עדויות וראיות על גניבת בחירות בקלפיות ערביות רבות - אלפי מעטפות עם כסף מזומן ופתקי רע״ם, איומים ואלימות כלפי חברי הקלפי, ריבוי מצביעים מאחורי הפרגוד, הצבעות בזהות כפולה, פערים בין מספר המעטפות למספר המצביעים, שימוש בתוכנות המרצה אסורות ועוד.
"אנו דורשים מהמשטרה ומהשב"כ חקירה יסודית בגין גניבת הבחירות על ידי המפלגות הערביות ומיצוי הדין עם העבריינים. אנו דורשים מוועדת הבחירות התייחסות מיידית לחקירת העבירות הפליליות הללו שפגעו באופן קיצוני בטוהר הבחירות בישראל ובתוצאות הבחירות. זו פגיעה חמורה בדמוקרטיה הישראלית ובזכות הבחירה של אזרחי ישראל. גופי האכיפה מוכרחים לפעול ביד קשה ובאופן מיידי".
נדגיש כי בהצהרה אתמול במרכז השליטה של ועדת הבחירות המרכזית הבהיר ראש השב"כ דוד זיני - הבחירות תקינות. "הבחירות בישראל בטוחות, תקינות ומפוקחות בצורה מעוררת השראה", אמר. "יש אתגרים ויש מי שמנסים לפגוע - אבל בהובלת השופט סולברג ומשטרת ישראל - אנחנו מצליחים".
כאמור, בחברה העברית הגיעו לקלפיות באחוזים אדירים, כשביישובים רבים נרשמה הצבעה גבוהה בהרבה מאחוז ההצבעה הכללי. למשל, העיר עם אחוז ההצבעה הגבוה בישראל הייתה סכנין - 86.8%. זאת לעומת 68.41% בבחירות הקודמות. בבאקה אל-גרביה התביעו 79.3% לעומת 47.55% ב-2022, ובפוריידיס 75.4% לעומת 38.73% - וכך גם בערים וביישובים ערביים נוספים נרשמה התעוררות משמעותית ביחס למערכות קודמות.
ראש הממשלה בנימין נתניהו התחיל בנאומו אתמול בקמפיין הדה-לגיטימציה נגד המפלגות הערביות, וקבע כי "אסור" להקים איתן ממשלה: "זו בושה". הוא עקץ את חלק מראשי גוש השינוי: "לאן הגענו? מדברים על זה, מנרמלים את זה. אתם מדברים על ברית המשרתים כשאתם עושים יד אחת עם אלה שתוקפים את חיילי צה"ל. אלה מפלגות אנטי-ציוניות. אסור שהדבר הזה יקרה".
לפי התוצאות הנוכחיות, לאחר שנספרו 93% מהקלפיות ו-85.6% מהקולות, לגוש נתניהו 53 מנדטים, לגוש השינוי 48 - ולמפלגות הערביות כאמור 19. המעטפות הכפולות, שמספרן נאמד בין 430 ל-480 אלף, עדיין יכולות לשנות את התמונה.