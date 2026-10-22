על נציגי ועדת הקלפי להעביר מידע בזמן אמת על מספר המצביעים בקלפיות למטות המפלגה, ובכך להמריץ את הבוחרים באזורים שבהם נרשם אחוז הצבעה נמוך. עד כה, זה היה כלי מרכזי במפלגות החרדיות - ובעיקר בקהילות המגובשות - כדי לוודא אחוז הצבעה גבוה.

על נציגי ועדת הקלפי להעביר מידע בזמן אמת על מספר המצביעים בקלפיות למטות המפלגה, ובכך להמריץ את הבוחרים באזורים שבהם נרשם אחוז הצבעה נמוך. עד כה, זה היה כלי מרכזי במפלגות החרדיות - ובעיקר בקהילות המגובשות - כדי לוודא אחוז הצבעה גבוה.

בעקבות האיסור על נציגי המפלגות בוועדת הקלפי להעביר את המידע באמצעים דיגיטליים בזמן אמת, ביהדות התורה נערכים למעקב חליפי: על פי התוכנית, בכניסה לכל קלפי יוצב דוכן מחוץ לשטח הסטרילי, ובו יתבצע רישום של מי שנכנס להצביע. לאחר מכן המידע יועבר למפלגה מבלי שייצא דרך הוועדה הרשמית.

בעקבות האיסור על נציגי המפלגות בוועדת הקלפי להעביר את המידע באמצעים דיגיטליים בזמן אמת, ביהדות התורה נערכים למעקב חליפי: על פי התוכנית, בכניסה לכל קלפי יוצב דוכן מחוץ לשטח הסטרילי, ובו יתבצע רישום של מי שנכנס להצביע. לאחר מכן המידע יועבר למפלגה מבלי שייצא דרך הוועדה הרשמית.

בעקבות האיסור על נציגי המפלגות בוועדת הקלפי להעביר את המידע באמצעים דיגיטליים בזמן אמת, ביהדות התורה נערכים למעקב חליפי: על פי התוכנית, בכניסה לכל קלפי יוצב דוכן מחוץ לשטח הסטרילי, ובו יתבצע רישום של מי שנכנס להצביע. לאחר מכן המידע יועבר למפלגה מבלי שייצא דרך הוועדה הרשמית.

במקביל, אנשי אגודת ישראל הודיעו כי יקימו בכל אשכול קלפיות, אוהל ייעודי שיאויש על ידי אברכים - ולאחר שהצביעו בקלפי, יתבקשו האזרחים להגיע לאוהל ולדווח על מימוש זכותם באמצעות פלטפורמה ייעודית. כדי לתמרץ את האזרחים להגיע לאוהל לאחר ההצבעה הושק קמפיין תחת הסלוגן "הצבעת ולא דיווחת – לא הצבעת". מאחורי יוזמת המעקב מטעם אגודת ישראל עומד סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים.

במקביל, אנשי אגודת ישראל הודיעו כי יקימו בכל אשכול קלפיות, אוהל ייעודי שיאויש על ידי אברכים - ולאחר שהצביעו בקלפי, יתבקשו האזרחים להגיע לאוהל ולדווח על מימוש זכותם באמצעות פלטפורמה ייעודית. כדי לתמרץ את האזרחים להגיע לאוהל לאחר ההצבעה הושק קמפיין תחת הסלוגן "הצבעת ולא דיווחת – לא הצבעת". מאחורי יוזמת המעקב מטעם אגודת ישראל עומד סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים.

במקביל, אנשי אגודת ישראל הודיעו כי יקימו בכל אשכול קלפיות, אוהל ייעודי שיאויש על ידי אברכים - ולאחר שהצביעו בקלפי, יתבקשו האזרחים להגיע לאוהל ולדווח על מימוש זכותם באמצעות פלטפורמה ייעודית. כדי לתמרץ את האזרחים להגיע לאוהל לאחר ההצבעה הושק קמפיין תחת הסלוגן "הצבעת ולא דיווחת – לא הצבעת". מאחורי יוזמת המעקב מטעם אגודת ישראל עומד סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים.

במקביל, בש"ס ממשיכים לנסות למנוע סחף למפלגות אחרות במחנה הימין ואחד החברים הבכירים בתנועה הרב משה מאיה יצא במתקפה על הליכוד. הרב מאיה, זקן חברי מועצת חכמי התורה של המפלגה ששימש כחבר כנסת בשנות ה-90, אמר: "מי שמצביע ליכוד או מפלגה אחרת - אין לו חלק לעולם הבא".

במקביל, בש"ס ממשיכים לנסות למנוע סחף למפלגות אחרות במחנה הימין ואחד החברים הבכירים בתנועה הרב משה מאיה יצא במתקפה על הליכוד. הרב מאיה, זקן חברי מועצת חכמי התורה של המפלגה ששימש כחבר כנסת בשנות ה-90, אמר: "מי שמצביע ליכוד או מפלגה אחרת - אין לו חלק לעולם הבא".

במקביל, בש"ס ממשיכים לנסות למנוע סחף למפלגות אחרות במחנה הימין ואחד החברים הבכירים בתנועה הרב משה מאיה יצא במתקפה על הליכוד. הרב מאיה, זקן חברי מועצת חכמי התורה של המפלגה ששימש כחבר כנסת בשנות ה-90, אמר: "מי שמצביע ליכוד או מפלגה אחרת - אין לו חלק לעולם הבא".