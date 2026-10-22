ההיערכות ביהדות התורה - והמתקפה של הבכיר בש"ס על הליכוד: ביהדות התורה נערכים ליום בחירות תחת איסור של בג"ץ על נציגי ועדת הקלפי להעביר מידע בזמן אמת על מספר המצביעים בקלפיות למטות המפלגה, ובכך להמריץ את הבוחרים באזורים שבהם נרשם אחוז הצבעה נמוך. עד כה, זה היה כלי מרכזי במפלגות החרדיות - ובעיקר בקהילות המגובשות - כדי לוודא אחוז הצבעה גבוה.
בעקבות האיסור על נציגי המפלגות בוועדת הקלפי להעביר את המידע באמצעים דיגיטליים בזמן אמת, ביהדות התורה נערכים למעקב חליפי: על פי התוכנית, בכניסה לכל קלפי יוצב דוכן מחוץ לשטח הסטרילי, ובו יתבצע רישום של מי שנכנס להצביע. לאחר מכן המידע יועבר למפלגה מבלי שייצא דרך הוועדה הרשמית.
במקביל, אנשי אגודת ישראל הודיעו כי יקימו בכל אשכול קלפיות, אוהל ייעודי שיאויש על ידי אברכים - ולאחר שהצביעו בקלפי, יתבקשו האזרחים להגיע לאוהל ולדווח על מימוש זכותם באמצעות פלטפורמה ייעודית. כדי לתמרץ את האזרחים להגיע לאוהל לאחר ההצבעה הושק קמפיין תחת הסלוגן "הצבעת ולא דיווחת – לא הצבעת". מאחורי יוזמת המעקב מטעם אגודת ישראל עומד סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים.
הרב יצחק יוסף שוב נגד בן גביר
במקביל, בש"ס ממשיכים לנסות למנוע סחף למפלגות אחרות במחנה הימין ואחד החברים הבכירים בתנועה הרב משה מאיה יצא במתקפה על הליכוד. הרב מאיה, זקן חברי מועצת חכמי התורה של המפלגה ששימש כחבר כנסת בשנות ה-90, אמר: "מי שמצביע ליכוד או מפלגה אחרת - אין לו חלק לעולם הבא".
מנהיג חשוב אחר בש"ס, הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף, תקף בנאום בירושלים את גוש השינוי. לדבריו: "אם השמאל יעלה, הוא יעשה קשיים. מה שיש עכשיו זה כאין ואפס. זה יהיה פי כמה, אי אפשר לתאר איזה גזירות שיהיו. אחד מראשי השמאל אמר 'לא גמרנו עכשיו, נעשה גם גיוס בנות. לא רק גיוס בחורי ישיבות גם גיוס בנות לצבא'. זה יהרג ואל יעבור".
הרב יוסף חזר על פסק ההלכה שפרסם השבוע נגד הצבעה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ואמר: "אסור להצביע לו, מי שמצביע לו כאילו הוא עלה להר הבית, שלוחו של אדם כמותו, לא רק זה איך השוטרים מפליאים מכותיהם בחרדים. הוא שר המשטרה, הוא אמר איזה מילה? הוא שמח מזה שככה יכעסו על הנציגים שלנו והוא יעלה. לא רק זה, האם הוא נתן איזה תלמוד תורה? מקווה? בית כנסת? הבחורים בפרט הבחורים הספרדים שחושבים להצביע לו מה בכלל הווא אמינא".