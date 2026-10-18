הטענות של בן גביר אינן חדשות. כבר בחודש שעבר דווח כי לשכת נתניהו העבירה מסרים שלפיהם הממשלה הבאה שיקים לא תכלול את "הימין הקיצוני", כשהכוונה היא בעיקר לעוצמה יהודית של בן גביר, וכי נתניהו מבקש להקים ממשלה רחבה יותר, שתכלול גם מפלגות מהמרכז. ב

המשך קיים נתניהו שיחת הרגעה עם בן גביר