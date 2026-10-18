השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ממשיך בקמפיין שלפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט להדיר אותו מהממשלה הבאה. אחר הצהריים (יום ראשון) טען בן גביר כי לשכת ראש הממשלה "התחייבה באופן רשמי לשורה של מדינות באיחוד האירופי" כי הוא לא יהיה חלק מהממשלה הבאה.
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בן גביר ייחס את דבריו ל"מידע בדוק ומאומת שהגיע לידיי בימים האחרונים", והוסיף כי הוא אומר אותם "בצער עמוק, התפללתי שזה לא נכון". לדברי השר, המסר מנתניהו כביכול הועבר "באופן מפורש לאותן מדינות, בין אם לשרי החוץ ובין אם דרג מעל, שרה״מ לא מתכוון להכניס את עוצמה יהודית לממשלה הבאה".
מהליכוד נמסר: "בן גביר ממשיך בספינים פוליטיים שקריים והירי בתוך הנגמ״ש. ההפך הוא הנכון, ראש הממשלה הבהיר שכל ממשלה תכלול את בסיס השותפים של הקואליציה הנוכחית, וכל מפלגה ציונית תוזמן להצטרף על בסיס קווי היסוד שלנו וההרכב הנוכחי. עכשיו חייבים להצביע מחל כדי למנוע ממשלת שמאל של איזנקוט עם המפלגות הערביות, יאיר גולן, ליברמן ובנט, ולהשלים את המלאכה הביטחונית הנדרשת יחד עם ידידינו האמריקנים".
הטענות של בן גביר אינן חדשות. כבר בחודש שעבר דווח כי לשכת נתניהו העבירה מסרים שלפיהם הממשלה הבאה שיקים לא תכלול את "הימין הקיצוני", כשהכוונה היא בעיקר לעוצמה יהודית של בן גביר, וכי נתניהו מבקש להקים ממשלה רחבה יותר, שתכלול גם מפלגות מהמרכז. בהמשך קיים נתניהו שיחת הרגעה עם בן גביר והבהיר לו שהממשלה הבאה תתבסס על השותפות הקיימות. בעוצמה יהודית הכחישו את קיום השיחה.
המתיחות החריפה בסוף השבוע, לאחר ששגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר אמר בריאיון ל-CNN כי נתניהו מעוניין להקים ממשלת אחדות רחבה, ולא להמשיך בהכרח במתכונת הקואליציה הנוכחית. לייטר אף אמר כי ראש הממשלה הבהיר שבן גביר לא יכהן כשר הביטחון בממשלה הבאה, וגם לא ישוב לתפקיד השר לביטחון לאומי. עם זאת, השגריר לא אמר במפורש שעוצמה יהודית כולה תישאר מחוץ לקואליציה.
ברקע העימות עומד גם הקרב על חלוקת התיקים בממשלה הבאה. בן גביר הצהיר כי בכוונתו לדרוש את תיק הביטחון, אך ביום שישי האחרון הבהיר נתניהו בכנס בעכו כי תיקי הביטחון והביטחון הלאומי יישארו בידי הליכוד. בעוצמה יהודית תקפו את הדברים וטענו כי הם מחזקים את החשד שנתניהו החליט להוציא את המפלגה מהקואליציה ולצרף במקומה את מפלגתו של גדי איזנקוט. אלא שאיזנקוט עצמו שולל לפי שעה אפשרות של ישיבה בממשלה בראשות נתניהו.
זו לא הפעם הראשונה, נזכיר, שבן גביר טוען שהגיע לידיו מידע "אמין", שלבסוף מתברר כשגוי. כך היה, למשל, כשטען כי בטלפון של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, נמצאו ראיות לכך שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ידעה על טיוח חקירת הדלפת הסרטון משדה תימן.
לאורך מערכת הבחירות ניהל בן גביר קמפיין נגד הליכוד ושותפיו לגוש, כשבין השאר הפעיל בוטים שתקפו אותם ברשתות.