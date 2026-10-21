דובר צה"ל מסר כי 850 קלפיות צבאיות נפרסו בבסיסי צה"ל בגזרות השונות כדי לאפשר לכל משרת לממש את זכות ההצבעה. על פי הודעת צה"ל כרבע מהקלפיות הצבאיות הן קלפיות ניידות. ההצבעה בצה"ל תימשך עד לסגירת הקלפיות ביום הבחירות.

דובר צה"ל מסר כי 850 קלפיות צבאיות נפרסו בבסיסי צה"ל בגזרות השונות כדי לאפשר לכל משרת לממש את זכות ההצבעה. על פי הודעת צה"ל כרבע מהקלפיות הצבאיות הן קלפיות ניידות. ההצבעה בצה"ל תימשך עד לסגירת הקלפיות ביום הבחירות.