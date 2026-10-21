חיילי צה"ל החלו להצביע הבוקר (רביעי) בבחירות לכנסת ה-26. דובר צה"ל מסר כי 850 קלפיות צבאיות נפרסו בבסיסי צה"ל בגזרות השונות כדי לאפשר לכל משרת לממש את זכות ההצבעה. על פי הודעת צה"ל כרבע מהקלפיות הצבאיות הן קלפיות ניידות. ההצבעה בצה"ל תימשך עד לסגירת הקלפיות ביום הבחירות.
קצינת הבחירות של צה"ל אל"מ ורד בן יהודה אמרה עם פתיחת הקלפיות: "משימתנו היא לאפשר לכלל המשרתים בצה"ל לממש את זכותם הדמוקרטית להצבעה חשאית גם במהלך פעילות מבצעית ולחימה מעבר לגבול, צה"ל הוא צבא עם ממלכתי שיעשה את כל הנדרש על-מנת לאפשר את קיום הבחירות כסדרן".
נציין כי חיילים רשאים להצביע בקלפי האזרחית על פי הכתובת המעודכנת ברישומי משרד הפנים. או לחלופין, חייל רשאי להצביע בכל קלפי צבאית ובלבד שיצביע פעם אחת בלבד.
ההצבעה בקלפיות הצבאיות מתבצעת באמצעות שתי מעטפות: האחת כחולה, אליה יכניס החייל את הפתק עם שם הרשימה לה יצביע מאחורי פרגוד. זו תיכנס לתוך מעטפה לבנה, על גביה יופיעו הפרטים האישיים של המשרת.
בסיום יום ההצבעה הקלפיות הצבאיות יועברו נעולות לוועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת, לטובת ספירת הקולות. הקלפיות הנעולות ירוכזו על-ידי בעלי התפקידים שהוכשרו לכך כקציני בחירות אזוריים ונמצאות תחת השגחתם עד לגמר הזיכוי בכנסת.
בעת ספירת הקולות, המעטפה הכחולה שבה פתק הבחירה עוברת לספירה, והמעטפה הלבנה, עם פרטיו האישיים של המשרת, מושמדת. כל תהליך פתיחת הקלפיות וספירת הקולות יבוצע על-ידי ועדת הבחירות, ללא מעורבות של צה"ל.