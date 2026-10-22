אל האכזבה הכללית במגזר החרדי מהיעדר חוק שמסדיר את הפטור לבחורי ישיבות, הצטרפו גלי המעצרים בשבועות האחרונים - שהדגישו את חוסר אונים של הצעיר החרדי לקראת הבחירות הגורליות ביום שלישי הקרוב. זאת, בייחוד אחרי "ממשלת חלומות" שבה היו חברות לש"ס ויהדות התורה.

לתוך האווירה הזאת נכנסו שחקנים חדשים, מפלגות שקמו כדי לתת מענה לזרמים מסוימים בתוך המגזר. אם לא כדי להיכנס לכנסת, מטרתן לכל הפחות לרשום כמות מצביעים גבוהה כמחאה על אי-הסדרת מעמד הבחורים. הצהרת יו"ר מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר אמש, שלפיה לא יפרוש מהמרוץ , מוסיפה לכאב הראש הכללי בגוש הימין. על פי התחזיות, כמה מנדטים בגוש מפוזרים במפלגות שספק עם קרובות בגלל לאחוז החסימה.

יו"ר "הציבור החרדי" מוטי לייטנר: "שליח של רבבות חרדים שקופים ללא קול"





"מערכות חזקות, עתירות כוח ומשומנות, מונופול עצום של כוח משחית - סימנו את ראשיהם של עשרות אלפי החרדים התומכים בתנועת הציבור החרדי", אמר לייטנר בהצהרתו אמש. "למרות כוחם הרב - הם מפחדים. הם מפחדים כי הם מבינים שאם נגיע לקלפי ונראה את הכוח שלנו, משהו ישתנה בעולם החרדי. משהו ישתנה במדינת ישראל כולה".

לדבריו, "הרעיון של מפלגת הציבור החרדי גדול יותר ממני, ובוודאי חשוב מכל תפקיד וג'וב. אני עומד פה כשליח של רבבות חרדים שקופים ללא קול. אותם אי-אפשר לקנות. אם נפרוש עכשיו, מי שתנצח היא השיטה הישנה שקיבלה במשך שנים את הקול של כולנו כמובן מאליו. ראשי המונופול המושחתים - יחגגו. עשרות אלפי ילדים יידונו לעוני מוחלט לשנים ארוכות נוספות. אני אומר הערב ללומדי התורה שהופקרו, לחיילים החרדים שהותקפו, ליוצאי העדות שהופלו, לבעלי התשובה שהושפלו, לעולים שלא נספרו, לנשים שהושתקו - אנחנו לא פורשים".

לייטנר מניף את דגל החרדים העובדים, ומייצג את הצורך בשילוב ילדים וצעירים מהמגזר בבתי ספר שמלמדים ליבה ובגרויות, ומקדמים גיוס לצבא ותעסוקה. במפלגה מדברים על צורך בייצוג לחרדים הללו ולא רק לכובשי בתי המדרש, ובמפלגה שתראה בחיוב לימודי מקצוע ופרנסה. הם שואפים למפלגה שתראה בכלל אלה חלק מהציבור החרדי, ולא תדאג רק לאינטרס של לומדי הישיבות והכוללים תוך "ויתור" על כל השאר.

גלריה הפגנת חרדים בבני ברק, החודש. "צבע שחור" - מחאה על כישלון הפטור ( צילום: מוטי קמחי )

מהצד השני, בעומק המגזר החרדי מפלגת "צבע שחור" - שקמה במחאה על הכישלון בחקיקת חוק הפטור, ובמחאה על כך שבסיעות הוותיקות קידמו חוק שלטענת הפלגים הלוחמניים יותר יש בו "סחר בנשמות ישראל" והסכמה לגיוס - דבר שהרבנים בעשורים האחרונים אסרו מכל וכל.

בסרטונים מושקעים מראים במפלגת הציבור החרדי כיצד עוד ועוד בחורי ישיבות ייעצרו, ומאשימים את הפוליטיקאים המוכרים. בנוסף פרסמו ציטוטים עם הבטחות חברי הכנסת, וההאשמות המופנות כלפיהם.

"הזהות החרדית - להצביע ג'"

לשתי המפלגות הללו לא מתייחסים באופן פומבי בקמפיינים של ש"ס ויהדות התורה. אולם די ברור שהן מציבות אתגר מול הפוליטיקאים ורבניהן, שמנסים לדבר אל הלב של המצביעים הוותיקים בקהלים המוכרים תוך נסיון לשמר אותם ולנסות לגשר על תחושותיהם.

בכינוס באשדוד השבוע, התייחס המנהיג הליטאי הרב דוב לנדו לנושא הזהות של האדם החרדי, שלדבריו הצבעה ליהדות התורה היא חלק ממנה. לדברי הרב הוותיק, "ההצבעה לג' היא חלק בלתי נפרד מהזהות של כל משפחה חרדית - גם מי שמתפרנס למחייתו הוא חלק בלתי נפרד מעולם התורה, ואנחנו לא רוצים שאף אחד יאבד את זהותו חלילה. מי שמצביע למפלגות שאין רוח חכמים נוחה מהן – מה הוא יענה לילדים שלו? מה הם יחשבו כשהם יראו שאבא או אמא מוציאים את עצמם מן הכלל חלילה?".

הרבנים משה הלל הירש ודוב לנדו. לא להצביע ג'? "אסור, אסור, אסור!" ( צילום: קרן עולם התורה )

"חזקו ונתחזקו, הצביעו ג', השפיעו על מכריכם בדרכי נועם, שמרו את התורה מכל משמר, החזיקו בעץ החיים בדרך התורה, והתורה שקיבלנו מסיני תגן עליכם ועל בני ביתכם, ויושפע עליכם ברכת שמים לרוב", אמר הרב לנדו. "חובתנו לפעול בכל יכולתנו ויותר מיכולתנו, וד' יעזרנו למען כבוד שמו יתברך, אמן כן יהי רצון".

הרב משה הלל הירש, מנהיג עולם הישיבות בציבור הליטאי, התייחס לחוק הפטור שנגדו מוחים בפלגים הקיצוניים יותר, ושנגדו קמה "צבע שחור". "כל אלו שיש להם מרמור – זה אסור, אסור, אסור ללכת לשום מקום ולהצביע בשביל מישהו אחר", אמר. "אסור, אסור, אסור! כל בחור ישיבה, כל איש חרדי וכל איש דתי צריך להצביע דווקא בשביל דגל התורה, שהם אלו שמרימים את עולם התורה ובאים להרבות קידוש השם".

הקהל של "צבע שחור"? "6-4 מנדטים מתלבטים"

מי שפונה ישירות ל"אלה שיש להם מרמור", בשיחות טלפון, מיילים והודעות הביתה - הם אכן אנשי מפלגת צבע שחור. מייסד המפלגה הרב יעקב חיים מילר הסביר ל-ynet ו"ידיעות אחרונות" לאיזו קבוצה הוא פונה: "אנחנו נמצאים במאמץ אחרון. אנחנו רואים שהמפלגות החרדיות הוותיקות מאבדות מכוחן לפי כל הסקרים. היום בכנסת היוצאת יש להן 18 מנדטים, אם היו מחשבים את גידול האוכלוסיה הטבעי הן היו צריכות להיות על 20 מנדטים ויותר".

לדבריו, "לפי הסקרים יש בין 4 ל-6 מנדטים שיכולים ללכת אליהן אבל מתלבטים או זנחו את המפלגות הקיימות. זה מגיע מהגיוס. היעד של אותו ציבור הוא לא להצביע, אנחנו ממפים את האזורים של אותם אנשים, מגיעים אליהם לטלפון, למיילים. אנחנו לא עושים סחר עם מפלגות אחרות תמורת פרישה. אנחנו מגיעים אליהם לבתים, לישיבות ולבתים".

מילר הוסיף כי "אנחנו בניסיון אמיתי להגיע לכנסת. זו לא מחאה. אם אני פורש, לא תראה שום מנדט בש"ס ובג'. יש סקרים שהגענו שם ל-0.9%, יש לנו פוטנציאל גם לעבור את אחוז החסימה - ולשמר את אותם אנשים שלא יהפכו להיות כאלה שלא מצביעים. גם אם לא נעבור, אם נגיע ל-70 אלף קולות יש לזה משמעות אדירה בתוך הציבור החרדי. הם יבינו שהציבור החרדי לא אוהב את ההתנהלות שלהם בחוק הגיוס. תופסים את הנציגים שלנו בכולל, מנסים לפנות אלינו שנפרוש אבל אין לנו שאיפות בתפקידים ולכן קשה לעשות איתנו מו"מ".

"את התנועה של מרן - לא עוזבים"

גם בש"ס, המנהיג הרוחני הרב יצחק יוסף עובר מכנס לכנס. הוא מתייחס גם כן לטענות שהציגה מפלגת צבע שחור. "נכון, יש ביקורת", אמר בכמה מוקדים לאוזני ההמון, "אבל בית לא עוזבים, את התנועה של מרן לא עוזבים". תוך שהוא מפרט הישגים כמו תקציבים לתלמודי תורה וישיבות שהגיעו מש"ס, אומר הרב כי "אם ש"ס תיחלש זו בושה לתורה ובושה לספרדים". בסרטוני המפלגה מזהירים מפני איבוד "הזהות היהודית", וחינוך לחגים נוצריים בבתי הספר אם ש"ס תיחלש.