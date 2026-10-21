הלחצים הכבדים של ראש הממשלה בנימין נתניהו נמשכים, אבל לפחות בינתיים - שישה ימים לפני שהולכים לקלפי - אף מפלגה שמזוהה עם הימין או עם החרדים לא הודיעה על פרישה מהתמודדות. יו"ר "הציבור החרדי" מוטי לייטנר הצהיר (רביעי) הערב במסיבת עיתונאים כי מפלגתו "ממשיכה בכל הכוח", אף שהוצע לו תפקיד של פרויקטור של המגזר החרדי, אם גוש נתניהו ינצח.
הערב גם יו"ר עמך ישראל עופר וינטר ימסור הצהרה, לאחר דרישת נתניהו שיפרוש וההצעה של יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' שהועברה אליו - תפקיד שר במשרד הביטחון, אם יפרוש.
"אני עומד כאן בשם רבבות מבני הציבור החרדי שלא זוכים כיום לייצוג", אמר לייטנר בהצהרתו. "בימים האחרונים אני נתון ללחצים כבדים מאוד שנפרוש מלהתמודדות לכנסת, בין היתר פנה אליי גם ראש הממשלה בנימין נתניהו וביקש שניפגש. מתוך כבוד גדול נפגשתי איתו ושמעתי את ההצעה שהוצעה לנו. אבל במקביל, ראשי יהדות התורה וש"ס, עם שולחיהם, משגרים איומים קשים נגדנו. הם לא בוחלים בשום דבר, ומסיבה פשוטה: הם מפחדים".
לדברי יו"ר הציבור החרדי, "אם נפרוש עכשיו מי שינצח זו השיטה הישנה והמושחתת. אני אומר הערב ללומדי התורה שהופקרו, לחיילים החרדיים שהותקפו, ליוצאי העדות שהופלו, לבעלי התשובה שהושפלו, לעולים שלא נספרו, לנשים שלא יוצגו והושתקו - אני אומר להם: אני לא פורש. אנחנו לא פורשים! אנחנו רצים בכל הכוח ובונים בית פוליטי חדש כי המונופול של ש"ס ויהדות התורה הסתיים".
וינטר החליט לקיים את ההצהרה, לאחר ריאיון שבו נשאל אם זו הייתה טעות להצהיר כי הוא הולך רק עם נתניהו, וענה תשובה מפתיעה: "האם עשיתי טעות בהצהרה שהצהרתי או לא? יכול להיות, לא בטוח שזה היה נכון בהתחלה. לפעמים אני שוקל וחושב אם זה נכון או לא נכון. אבל אני איש אמת, אני לא מזגזג, אני בימין, לכן גם אם יכפישו אותנו לא אשנה את דעתי בנושא ארץ ישראל, עם ישראל והחיבור לתורת ישראל".
לפי הצעת סמוטריץ', שהועלתה בעיקר כדי לנסות למשוך בוחרים בווינטר וכדי להציגו כ"סרבן", יו"ר הציונות הדתית מוכן לוותר עבורו על "תפקיד שר במשרד הביטחון מהמכסה שנדרוש במשא ומתן הקואליציוני, לצד סמכויות מלאות להקמת מנהלת הגירה מרצון מעזה ומנהלת לגיוס ושילוב חרדים" - תמורת פרישה של עמך ישראל מריצה לכנסת.