הלחצים הכבדים של ראש הממשלה בנימין נתניהו נמשכים, אבל לפחות בינתיים - שישה ימים לפני שהולכים לקלפי - אף מפלגה שמזוהה עם הימין או עם החרדים לא הודיעה על פרישה מהתמודדות.

יו"ר "הציבור החרדי" מוטי לייטנר הצהיר (רביעי) הערב במסיבת עיתונאים כי מפלגתו "ממשיכה בכל הכוח", אף שהוצע לו תפקיד של פרויקטור של המגזר החרדי, אם גוש נתניהו ינצח.