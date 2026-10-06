יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט מסר הערב (שלישי) הצהרה לציון שלוש שנים ל טבח 7 באוקטובר , לצידה של שירה שפירא, המשובצת במקום ה-10 במפלגתו, אמו של ענר שפירא שנלחם בגבורה ונרצח ב"מיגונית המוות". "אם נמשיך במסלול הנוכחי, ישראל בקרוב מאוד תחדל להיות המדינה שאנחנו מכירים", קרא איזנקוט. "זוהי קריאת חירום להציל את המדינה שעליה נלחמנו, אסור להתרגל למציאות לא שפויה ובלתי נסבלת".

איזנקוט





לדבריו, "ישראל לא יכולה להמשיך להתנהל בשיטה הנוכחית. אי אפשר להמשיך ולפטור חלקים שלמים משירות בצבא והשתתפות בכלכלה. אם לא יהיה שינוי דרמטי בקרוב, לא יהיה מי שיבטיח את בטחון ישראל. אסור לנהל מלחמה תמידית בלי אסטרטגיה ולהיכשל פעם אחר פעם במימוש מטרות המלחמה. אסור לקבל את הניסיון האומלל לקבור את האמת על המחדל החמור בתולדות המדינה ללא הפקת לקחים ולקיחת אחריות.

"אי אפשר, פשוט אי אפשר, לשסות ולפלג כאילו אין מחר, ולשלח סוכני רעל להשמיץ משפחות שכולות ושורדי שבי", קרא הרמטכ"ל לשעבר, על רקע ההתבטאות החריפה של ינון מגל ברדיו הבוקר . "את המחיר על סוג המנהיגות הזה כולנו משלמים - והוא יקר מדי. זוהי קריאת השכמה. על כל אזרח ישראלי להתעורר, לפני שיהיה מאוחר מדי".

הוא התייחס לדבריו אתמול של המנהיג המרכזי של מפלגת דגל התורה, הרב דב לנדו, נגד בני הציונות הדתית: "מלח הארץ המגנים על הארץ, ועליו, ושילמו מחיר דמים כבד במלחמה הזאת. הבוקר קמנו לתיעודים של המון חרדי משולהב בקריאות 'החוטפים הגיעו' על כוחות צה"ל". לדבריו, "עד רגע זה, אף חבר ממשלה וקואליציה, ששולחים את טובי בנינו ובנותינו לחזית ומקבלים החלטות על חייהם, לא פצו פה. לא גינו ולו ברמז. מראש ממשלת 7 באוקטובר נתניהו, ועד סמוטריץ' שביומרה נושא את שם הציבור הציוני הדתי. עולם הפוך".

גלריה ענר שפירא. "מופת לדוגמה אישית ולאהבה הבסיסית בינינו"

"האם אחרי האובדן והמחיר הכבד, זה הכי טוב שמגיע לנו? האם אנחנו מוכנים לקבל בשלוות נפש את התפרקות ישראל כפי שאנחנו מכירים ואוהבים? לא. אני לא מוכן. אני יודע שגם אתם לא. מחר אגיע למקומות שבהם ב-7 באוקטובר מדינת ישראל הפרה את החוזה הבסיסי שלה מול אזרחיה. אעמוד בקיבוצים, בערים ובמתחם הנובה, לכבד את הנופלים והנרצחים. את גבורת הישראלים והישראליות שהסתערו ורצו לתוך האש, עוד לפני שנקראו לדגל.

"ב-6:29 אגיע למיגונית ברעים, לנגד עיניי אראה את גבורתו של ענר שפירא ז"ל - מופת לדוגמה אישית ולאהבה הבסיסית בינינו. צעיר שהחליט לקחת אחריות, הציל חיים ושילם בחייו. באחד משיריו כתב ענר 'אני אדם שמאמין בשינוי'. כן. אני מאמין בשינוי. כי הוא יכול לקרות. הוא חייב לקרות. זוהי קריאת חירום להציל את המדינה שעליה נלחמנו. המדינה כפי שאנו מכירים אותה ואוהבים אותה. יש דרך אחרת".

"המשימה - לא ליפול שוב, אלא לשנות ולתקן"

האם השכולה שפירא מסרה בהצהרתה כי "מעטים הישראלים ש-7 באוקטובר לא שינה באופן עמוק וכואב את מסלול חייהם. כל מי שאיבד יקר, או חווה את הטבח והמלחמה על בשרו, יודע כי עומדת בפנינו בחירה. האם לשקוע בתוך השבר, או לצמוח ממנו. איך עושים את זה? אין תשובה אחת נכונה. זה ברור לי. אבל אני רוצה הערב, מתוך המקום האישי שלי, להציע כיוון".

רס"ר (במיל') גל מאיר איזנקוט ז"ל. "לוודא שנהיה ראויים"

לדבריה, "שואלים את גדי ואותי על הבחירה לפעול בחיים הציבוריים, למרות השכול והכאב האישי. אני יודעת שאנחנו שותפים לתשובה: דווקא השבר האישי חיזק את תחושת המחויבות העמוקה והשליחות הלאומית - להעניק משמעות להמשך הקיום שלנו כאן, ולקחת עליו אחריות. זו המשימה הגדולה שעומדת בפנינו: לוודא שנקודת שפל לאומית הופכת לשינוי אמיתי - נקודה ממנה אנחנו נבנים מחדש.

"יש כל כך הרבה עבודה בפנינו", הוסיפה. "להיות כתף ומשענת למשפחות השכולות, לסייע לחטופים ששבו ולמשפחותיהם להתרגל לחייהם מחדש, לשקם ולהצמיח את הדרום והצפון, להתחיל את הליך החזרה לשגרה של מילואימניקים שהיו מאות ימים הרחק מביתם ומשפחותיהם. לתמוך ולעטוף את הפצועים ולוודא שאנו לא מפספסים את אלו שהפגיעות בהם שקופות, וסוחבים איתם טראומה וכאב.