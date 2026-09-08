בליכוד מיד החלה מהומה גדולה לאור העבודה שאף אחד מבין השריונים שהביא נתניהו הוא לא כזה שמשנה את המשוואה. חברי כנסת זעמו על כך שמועמדים חסרי ניסיון - וחלקם גם חסרי ערך אלקטורלי - יובאו במקומם. ברקע גם הסכסוך בין ברדוגו ללא מעט בכירים בליכוד, כולל שר המשפטים יריב לוין ש

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