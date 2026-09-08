בלי אסים ובלי בשורות גדולות - רה"מ חשף את השריונים ועורר סערה: ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג היום (שלישי) שישה משוריינים חדשים לרשימת הליכוד לכנסת ה-26, אך בימים האחרונים עבדו בסביבתו לא מעט על מציאת שמות חזקים, אותם כינו ״גיים צ׳יינגר״. נתניהו היה נחוש לשריין בחמישייה הראשונה דמות ביטחונית, כלכלית ועוד, וסרק בימים האחרונים עשרות שמות - אך המועמדים המרכזיים שרצה - סירבו.
ראשון לשריון היה עופר וינטר. עוד לפני שהציג את רשימתו פנה אליו נתניהו באמצעות מקרוביו וביקש ממנו לוותר על תוכניותיו ולהשתריין בליכוד. וינטר הבהיר למקורביו שהוא אינו מעוניין ובהמשך אף התקיימה פגישה אישית בין השניים, שם המשיך וינטר את הקו והבהיר שהוא מתכוון להקים מפלגה ולרוץ איתה עד הסוף. זה גם למעשה המהלך שעלה לו בקמפיין שהחל הליכוד נגדו בניסיון להסיר ממנו תמיכה ו״לשתות״ לו קולות.
המשוריין השני עליו חשב נתניהו הוא השר לשעבר משה כחלון. כחלון נחשב דמות כלכלית מוערכת ובסקרים של הליכוד אף קיבל מדדים גבוהים ביחס הציבור אליו. נתניהו שלח אליו את השר יריב לוין, שהגיע עם מסר ברור: אם תרצה מקום בכיר ברשימה - רה״מ שומר אותו עבורך. כחלון לא שלל ולא אישר באותה פגישה, אבל ככל שהימים עברו התגבשה אצלו המחשבה שלא לרוץ בבחירות הקרובות ולא להשתריין בליכוד.
מלבד כחלון, ולמרות הכחשות הליכוד, הצעה לשריון הגיע גם לשר לשעבר גלעד ארדן, מי שכיהן עד לא מזמן כשגריר ישראל באו״ם. ארדן הודיע בהזדמנויות שונות שפניו לפוליטיקה וקיבל פניה מהליכוד, אולם סירב לה. זמן קצר לאחר מכן ניסה להקים פלטפורמה פוליטית ״האחדות״, אולם בשל העובדה שלא הצליח להתרומם בסקרים הודיע יחד עם יולי אדלשטיין על פרישה.
משם עבר נתניהו לשני ביטחוניסטים שביקש להביא. הראשון הוא צ׳יקו תמיר, תת-אלוף שכיהן כמפקד חטיבת גולני ומפקד אוגדת עזה. תמיר קיבל מספר פניות מטעם נתניהו אולם הבהיר כי אין לו כל כוונה להצטרף לפוליטיקה ובכך גם ויתר על שריון במקום בכיר.
ביטחוניסט נוסף ומפתיע הוא השר והרמטכ״ל לשעבר גבי אשכנזי. אשכנזי אמנם נכנס לחיים הפוליטיים עם יריבו הפוליטי של נתניהו בני גנץ בשותפות עם יאיר לפיד, אבל בין השניים שררה הערכה ובליכוד אמרו כי נתניהו הפעיל לא מעט לחצים שלא צלחו.
המשוריינים - והסערה
לבסוף הודיע היום כאמור נתניהו על שישה משוריינים לרשימת הליכוד לכנסת. אותם שריונים חדדו את שני הנושאים שהפכו את הקדנציה האחרונה של נתניהו לקשה ומורכבת: המהפכה המשפטית ו-7 באוקטובר. ועם השריונים הללו מבקש נתניהו לסגור מעגל.
טליק גואילי, אימו של החטוף האחרון שנותר בעזה רן גואילי, האב השכול איציק בונצל ולוחם המילואים שנפצע באורח אנוש באירוע מבצעי בבית חאנון אלישע מדן - הם מסמלי 7 באוקטובר והמלחמה שאחרי. הימצאותם ברשימה והצטרפותם לליכוד דווקא עכשיו מסמנת מבחינת נתניהו את הלגיטימציה הציבורית להמשיך למרות הכשל החמור - ובאמצעותם הוא מבקש להוכיח שדרכו לא הסתיימה בשל האסון.
המשוריינים הנוספים, הם איתות חד לבית המשפט ולבג״ץ שהקו לא ננטש. עם יריב לוין בצמרת הרשימה אחרי הפריימריז שעבר, עו״ד דוד פטר מחוקרי פורום קהלת לצד מקורבו של נתניהו יעקב ברדוגו שקיבלו שיריונים במקומות בכירים - השיח המשפטי לא צפוי לרדת מסדר היום גם בקדנציה הבאה.
בליכוד מיד החלה מהומה גדולה לאור העבודה שאף אחד מבין השריונים שהביא נתניהו הוא לא כזה שמשנה את המשוואה. חברי כנסת זעמו על כך שמועמדים חסרי ניסיון - וחלקם גם חסרי ערך אלקטורלי - יובאו במקומם. ברקע גם הסכסוך בין ברדוגו ללא מעט בכירים בליכוד, כולל שר המשפטים יריב לוין שטען כי הוא נסחט על ידו. לוין האשים: "הוא דרש ממני דברים אישיים ואיים עליי 'אם לא תיענה לדרישות..' - אני לא רוצה לחזור על המילה שהוא השתמש בה ביחס למה שהוא מתכוון לעשות בענייני".
להאשמות של לוין הצטרפו שר התקשורת שלמה קרעי והשר מיקי זוהר - שאף מסר עדות פתוחה בעניין - אך סירב להגיש תלונה. לאחר האשמות השרים, החלה המשטרה בבדיקה אם ברדוגו אכן סחט אותם, אך כבר אז הבהיר זוהר שלא יגיש תלונה. "כמו שרים נוספים, גם אני נתקלתי בתופעת האיומים מבעל האינטרסים יעקב ברדוגו שמהלך אימים על נבחרי הימין באופן בזוי", אמר אז זוהר. "שום דבר לא יעצור אותנו מלשרת נאמנה את בוחרינו האידאולוגיים ואף עסקן לא ימנע מאיתנו לומר את האמת".
בנוסף לכך, את מסע המיונים בדרך לקביעת השריונים ליוו לחצים גדולים מאוד גם מצד קרובי נתניהו, בהם אשתו ובנו, שלחצו להביא מועמדים נאמני ימין שלא יערקו ביום שאחרי. כדי להרגיע את הליכוד והשטח ברקע השריונים שבוצעו, הודיע נתניהו כי החמישייה הפותחת של הליכוד תישאר כפי שהיתה אחרי הפריימריז. אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין ומירי רגב.
אלא שבשוליים בכל זאת נרשמו כעסים לאחר שאמיר אביבי, מייסד תנועת "הביטחוניסטים" קיבל את מקומו של ח״כ אביחי בוארון ברשימה במשבצת 35. בוארון, אחד מחברי הכנסת המזוהים ביותר עם נתניהו ומי שמונה על ידו למנהל השטח של הליכוד בבחירות, זעם על ההחלטה ונתניהו מיהר לתקן כשפתח את ישיבת מזכירות הליכוד שעסקה בשריונים כשאמר: אביבי ויתר לבוארון על משבצת מספר 35 והוא יכהן כשר בממשלה הבאה.
בקרב חלק מהשרים נשמעה הפתעה בנוגע לשריונים. ״חלק מהשריונים בלתי סבירים. הקואליציה הבאה הולכת להיות מאתגרת מאוד מבחינת נתניהו אם הוא זה שירכיב. גוטליב ובן גביר, פייגלין וסמוטריץ', וינטר על הקווים וברדוגו על ספסלי הליכוד עוד לפני שדיברנו על שינויים דרמטיים שמתרחשים אצל החרדים. אם חשבנו שהכנסת היוצאת מאתגרת, זאת הבאה תהיה מאתגרת פי כמה״, אמרו.
בינתיים, נתניהו הודיע לשרים המשוריינים על מיקומם החדש - ישראל כ"ץ במקום 6, גדעון סער במקום 7 וחיים כץ במקום 18.