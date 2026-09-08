שעות ספורות לפני סיום הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26, מוסר הערב (שלישי) ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהרה מירושלים עם המשוריינים החדשים ברשימת הליכוד. "אנחנו בערב בחירות גורליות לעתיד המדינה שלנו. זה או ממשלה לאומית וחזקה או ממשלת שמאל וצרה עם המפלגות הערביות", אמר בפתח דבריו.

הצהרת רה"מ נתניהו עם המשוריינים החדשים במפלגה ( צילום: גיל יוחנן )





עוד הוסיף רה"מ כי "שינינו את פני המזרח התיכון. כתשנו את הציר האיראני. יש עוד משימה להשלים - להכריע את המשטר באיראן. הוא יפול. מי יעשה זאת? אנחנו, שנלחמנו, או איזנקוט שביקש להיכנע ולצאת מעזה?".

על הרשימה של הליכוד לכנסת ה-26 אמר נתניהו בדבריו כי "בנוסף לרשימה המצוינת, אני מביא תוספת משמעותית. יש פה גם כאלה שייכנסו לתפקיד רשמי". הוא הציג את המשוריינים, וסיכם: "זו תוספת כוח שנבחרה ואני מאוד גאה בכוח הזה ובתוספת הכוח הרעננה. אני חושב שאנחנו בדרך לניצחון גדול".

זו רשימת הליכוד עד המקום ה-35: ראש הממשלה בנימין נתניהו, אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, ישראל כ"ץ, גדעון סער, אופיר כץ, טליק גויאלי, יואב קיש, יעקב ברדוגו, מיקי זוהר, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, אלישע מדן, דוד פטר, משה סעדה, חיים כץ, דוד אמסלם, אתי חוה עטיה, בועז ביסמוט, דוד ביטן, שלמה קרעי, ניר ברקת, גילה גמליאל, אלי גולדשמידט, ארז תדמור, שלמה לרנר, איציק בונצל, משה בנימין פרץ, שוקי יהושע אוחנה, זאב אלקין, עמית הלוי, קרן אטיאס בובליל, אביחי בוארון.

הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו עם המשוריינים החדשים במפלגה ( צילום: גיל יוחנן )

הבוקר הודיע רה"מ נתניהו על שישה משוריינים חדשים בליכוד : אלישע מדן, לוחם במילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבהר חברון, שנפצע אנושות במלחמה בפעילות מבצעית בבית חאנון שבצפון רצועת עזה; טליק גואילי, אמו של רס"מ רני גואילי, החלל החטוף האחרון שהוחזר מרצועת עזה; עו"ד דוד פטר, חוקר בפורום קהלת שייצג את הממשלה בבג"ץ; אמיר אביבי, יו"ר תנועת הביטחוניסטים; יו"ר סיעת העבודה לשעבר אלי גולדשמידט; מקורבו של רה"מ יעקב ברדוגו; ואיציק בונצל, אביו של עמית שנפל במלחמת "חרבות ברזל". בשעות אחר הצהריים אישרה מזכירות הליכוד את שריוניו של ראש הממשלה.

כפי שפורסם ב-ynet טליק גואילי תשוריין במקום 9. אחריה ישובץ יעקב ברדוגו במקום 11, אלישע מדן ב-15, דוד פטר ב-16; אלי גולדשמידט ב-26, איציק בונצל ב-29 ואמיר אביבי ב-35. לאחר שיבוץ זה ויתר אביבי על מקומו ברשימה וראש הממשלה אמר במזכירות הליכוד כי הוא "ישמש כשר חיצוני". נתניהו התעלם מדרישת בית הדין של המפלגה ופרסם את השריונים רק בשעות הבוקר המאוחרות. בנוסף התעלם מהדרישה לקיום הצבעה חשאית על אישור השריונים, וההצבעה הייתה גלויה.