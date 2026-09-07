הדד-ליין שהציב בית הדין של הליכוד לראש הממשלה ויו"ר התנועה בנימין נתניהו פקע - וזה טרם פרסם את השריונים שלו. על אף שבית הדין הודיע לו שהוא מסתכן בהצבעה חשאית במזכירות הליכוד, נתניהו התעלם מההוראה, וגורמים בליכוד אף אמרו ל-ynet: "אין לו כוונה לאפשר הצבעה כזו".
בינתיים, נראה כי נתניהו מתכוון לחכות עם חשיפת השמות וההחלטות עד לרגע האחרון. ישיבת מזכירות הליכוד שבה אמורים היו לאשר את השריונים ונקבעה ל-11 בבוקר נדחתה בינתיים לשעה 14:00 בצהריים וגם השעה הזאת איננה סופית - כשהמועד האחרון להגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית, מחר בשעה 22:00.
בהחלטת בית הדין של הליכוד, שעליה חתום עו"ד יצחק בם, נכתב כי עו"ד אילן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד, פנה לבית הדין והודיע כי לנוכח המצב הפוליטי לא ניתן יהיה לקיים את ההחלטה כלשונה - כלומר להודיע לחברי המזכירות 48 שעות לפני ההצבעה. "אילוצים פוליטיים קיצוניים יכולים אמנם להצדיק חריגה מסד הזמנים הזה, אך נראה כי לאחר שחלק מן המפלגות שיצרו את האילוצים האלה כבר הגישו את רשימותיהם לוועדת הבחירות המרכזית, מן הראוי כי ההצעה בעניין השריונים, ככל שבדעת יו"ר התנועה להשתמש בשריונים, תפורסם במהרה", קבע בם.
הוא הוסיף: "פרק הזמן של 48 שעות נועד כדי לאפשר לחברי המזכירות להימלך בעניין, ואף לדרוש הצבעה חשאית במידה ולדעתם מוצדק הדבר. פרסום הצעת החלטה זמן קצר לפני כינוס ההצבעה עלול להתפרש כמחטף בלתי ראוי. לכן, ככל שעד השעה 21:00 לא תימסר לחברי המזכירות הצעת החלטה מסודרת, היועץ המשפטי לתנועה ינמק, מדוע לא לראות בכך הסכמה משתמעת להצבעה חשאית במזכירות, בלא צורך באיסוף חתימות של 10% מחברי המזכירות".
בפועל, נתניהו מחכה לדקה ה-90, ויש שיגידו אף מעבר לכך. הוא כבר שוחח עם מועמדים, אחת מהם אפילו כבר צולמה במסגרת הקמפיין, אבל הסרטון שלה טרם יצא לאוויר העולם משום שנתניהו לא בטוח עדיין. במסגרת הלחצים המופעלים על נתניהו גם מטעם שרים בכירים וגם מטעם סביבתו הקרובה דוגמת שרה נתניהו ויאיר נתניהו, דוחקים בו להודיע על שריונים ימנים מובהקים. במסגרת הטיעונים שנמנים בדיונים עולה שוב ושוב התרחיש שאם יש תיקו בין הגושים, שלא יהיה מועמד מהגוש שלו שיעבור צד ובכך ישלים לגוש השני את ה-61.
מאחורי הקלעים לא עומדת רק העובדה שנתניהו נוהג תמיד לדחות החלטות לרגע האחרון - אלא גם העובדה שלא הצליח עד כה לשריין אף שם שהוא בבחינת "גיים צ׳יינג׳ר".