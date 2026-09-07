לראש הממשלה ויו"ר התנועה בנימין נתניהו פקע - וזה טרם פרסם את השריונים שלו. על אף שבית הדין הודיע לו שהוא מסתכן בהצבעה חשאית במזכירות הליכוד, נתניהו התעלם מההוראה, וגורמים בליכוד אף אמרו ל-ynet: "אין לו כוונה לאפשר הצבעה כזו".

לראש הממשלה ויו"ר התנועה בנימין נתניהו פקע - וזה טרם פרסם את השריונים שלו. על אף שבית הדין הודיע לו שהוא מסתכן בהצבעה חשאית במזכירות הליכוד, נתניהו התעלם מההוראה, וגורמים בליכוד אף אמרו ל-ynet: "אין לו כוונה לאפשר הצבעה כזו".