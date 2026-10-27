, תושבים בערבה - ובפרט תושבי המועצה האזורית תמר והיישוב נאות הכיכר שמדרום לים המלח - תקועים ברכבם עקב מחסום שהציבה המשטרה למניעת תנועה בכביש. לפיכך, אלה מהם שטרם הצביעו, חוששים כי לא יספיקו לשוב למקום מגוריהם לפני סגירת הקלפיות.

, תושבים בערבה - ובפרט תושבי המועצה האזורית תמר והיישוב נאות הכיכר שמדרום לים המלח - תקועים ברכבם עקב מחסום שהציבה המשטרה למניעת תנועה בכביש. לפיכך, אלה מהם שטרם הצביעו, חוששים כי לא יספיקו לשוב למקום מגוריהם לפני סגירת הקלפיות.