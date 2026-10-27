ביישובים הקטנים בערבה ייסגרו הקלפיות בשעה 20:00 בערב (שלישי), אך עקב מזג האוויר הסוער והשיטפונות בדרום, תושבים בערבה - ובפרט תושבי המועצה האזורית תמר והיישוב נאות הכיכר שמדרום לים המלח - תקועים ברכבם עקב מחסום שהציבה המשטרה למניעת תנועה בכביש. לפיכך, אלה מהם שטרם הצביעו, חוששים כי לא יספיקו לשוב למקום מגוריהם לפני סגירת הקלפיות.
עקב מזג האוויר, המשטרה סגרה מוקדם יותר את כביש 90 לכל הכיוונים, מאילת לדימונה ומאילת לעין גדי. יוני שטרן, תושב נאות הכיכר, סיפר: "תושבי ערבה רבים, בהם גם אני, תקועים בכביש ולא יכולים לממש את זכות ההצבעה. מוועדת הבחירות המרכזית אין מענה, מהמשטרה אין מענה. אני תקוע בצומת הערבה וצריך להגיע לקלפי. אנחנו צריכים שיאריכו את שעות הקלפי או שיפתחו את הכביש", דרש.
מוקדם יותר פנו בליכוד ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג, בדרישה להאריך את זמן ההצבעה. בהמשך הצטרפו לבקשה גם עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, ש"ס של אריה דרעי ועמך ישראל של עופר וינטר. ישר! של גדי איזנקוט הביעה התנגדות לבקשה, ביחד של נפתלי בנט והדמוקרטים של יאיר גולן הצטרפו. ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי תדון בבקשת ההארכה.
גשמים חזקים שירדו היום בדרום הארץ גרמו לשיטפונות בנחלים מאזור אילת, דרך הנגב ועד לערבה הצפונית ואזור ים המלח. כל הדרכים המובילות לאילת וממנה חסומות לתנועת כלי רכב - אך מתאפשרת יציאה מהעיר לשדה התעופה רמון. המשטרה קראה לנהגים להימנע מהגעה לכבישים החסומים, לגלות סבלנות ולהישמע להנחיות השוטרים בשטח. גשם החל לרדת גם במרכז ובשפלה.
כבישים בדרום נחסמו לתנועה. כביש 90 מצומת הלידו ועד אילת - באזור ים המלח חסומים גם כיכר המלונות, צומת מצדה, נחל ערוגות וכיכר דוד. כביש 57 מצומת אדם ועד צומת בקעות, בשני הכיוונים. כביש 25 מצומת צפית ועד צומת הערבה, וכן מצומת אורון לכיוון כביש 206 (מעלה עקרבים). כביש 40 ממצפה רמון ועד צומת ציחור. כביש 13 מצומת מנוחה ועד צומת ציחור. כביש 12 מאילת ועד צומת נאות סמדר.
בהר שגוב שליד אילת נמדדו 17 מ"מ גשם תוך שלוש שעות בלבד. גם בנאות סמדר שבערבה ירדה כמות נכבדה מאוד לאזור - 8.4 מ"מ, כרבע מכמות הגשם השנתית. במעלה אדומים ירדו מהצהריים 8 מ"מ גשם וכמות דומה ירדה אתמול בערב במסדה שמדרום לכינרת.