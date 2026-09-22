יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה , מקום שלישי ברשימה המשותפת, התייחס הערב (שלישי) לה צטרפות של מפלגות בגוש השינוי בקריאות לפסול אותו מהתמודדות לכנסת ה-26 . "לצערי, חלק ממנהיגי ה'אופוזיציה' החליטו לשתף פעולה עם הניסיון הפסול להשתיק את הקול הערבי בקלפי, דרך הרחקה שלי כנציג ציבור לכנסת", ציין אבו שחאדה בעדכון התגובה שפרסם.

גלריה יו"ר בל"ד אבו שחאדה ( צילום: דוברות הרשימה המשותפת )

מוקדם יותר היום הודיעה מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט כי היא תומכת בפסילת מועמדותו של יו"ר בל"ד, אחרי שבשבוע שעבר הגישה עוצמה יהודית בקשה רשמית לכך. "יום אחרי הטבח, כשכבר היה ידוע על מאות נרצחים וחטופים, אבו שחאדה הגדיר את מתקפת חמאס 'אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית'", הסבירו בישר!, "את הדברים האלה אי אפשר למחוק בפוסט הבהרה כמעט שלוש שנים אחר כך".

במפלגתו של איזנקוט הבהירו כי היא אינה חלק מהגוף המצביע בוועדת הבחירות המרכזית שכן היא לא מכהנת בכנסת היוצאת, אך הסבירו כי עמדתה היא ש"התבטאויותיו של אבו שחאדה לאחר טבח 7 באוקטובר חצו את הרף הקבוע בחוק יסוד: הכנסת, האוסר תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. הוא הוסיף ש'אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת, וברמה הזאת, אחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר'. הדברים נכתבו בשעה שכבר דווח על מאות ישראלים שנרצחו ועל ישראלים שנחטפו לעזה".

גם מפלגת כחול לבן בראשות ח"כ בני גנץ תומכת בפסילתו של אבו שחאדה, וכן בפסילת בל"ד וח"כ עופר כסיף - מקום 6 ברשימה המשותפת. בהודעת מפלגתו של גנץ נמסר: "נציגינו בוועדת הבחירות המרכזית יצביעו בעד פסילתם של סמי אבו שחאדה, בל"ד, ועופר כסיף. זאת, בעקבות תמיכתם בפעילות טרור והתנגדותם למדינת ישראל כמדינה יהודית. ככלל, אנחנו מאמינים שחופש הבחירה נמצא בידי הציבור, וכך צריך להיות".

גנץ ואיזנקוט. קוראים לפסילת אבו שחאדה ( צילום: רפי קוץ )

אבו שחאדה, שהגיש הבוקר בקשה דחופה לדחיית הדיון מחר שצפוי לעסוק בפסילת מועמדותו לכנסת בשל נסיבות רפואיות, ציין הערב: "אני מודה לכולם על הדאגה לשלומי ועל איחולי הבריאות. אני מבקש להרגיע גם את מבקשי טובתי וגם את הכהניסטים כאחד: אני מתאושש ומתכוון להמשיך במאבק למען דמוקרטיה מהותית, חירות ושוויון בכל הכוח. שום מורשע בהסתה לטרור, או כל גזען אחר, לא יזיזו אותי מהדרך שבה אני צועד למען מציאות טובה יותר".

הוא הוסיף בדבריו שהופנו לנציגי גוש השינוי: "חשוב לי להגיד לכם - הניסיון להיות חיקוי דהוי של ימין לא עזר לכם קודם ולא יעזור לכם עכשיו. מי שמתיימרים להיאבק על דמוקרטיה לא יכולים לתמוך בפסילה של קול המיעוט הערבי. המאבק בגזענות הוא ארוך ודורש אורך רוח. אמשיך להוביל את הדרך הבלתי אלימה נגד מחרחרי המלחמות. נמשיך ביחד בדרך שלנו ליצירת תקווה ועתיד אחר מאשר אלו של הימין הגזעני ותומכיהם".

בלי המלצה אקטיבית לפסילה

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הודיעה היום כי מן התשתית הראייתית עולה כי אבו שחאדה הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל - וכי לעמדתה על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה, בהתאם לאמות המידה המשפטיות ובראי טיעוניו של אבו שחאדה בפני הוועדה. בהתייחס למאמר שפרסם ב-8 באוקטובר 2023, אמרה בהרב-מיארה כי "אין כדי להניח את הדעת כי מאמרו לא שיקף הבעת תמיכה במאבק מזוין בישראל, בעיתוי שאין חמור ממנו".