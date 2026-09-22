אחרי שיו"ר ישר! גדי איזנקוט תקף בחריפות בשבוע שעבר את יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן על רקע ניסיונותיו לכוון לראשות הממשלה, השניים צפויים להיפגש הערב (שלישי). "ראשי המפלגות מדברים, ואני מניח שיהיו מפגשים בתקופה הקרובה", אמר הבוקר איזנקוט בריאיון ל-103FM. "ישנם מפגשים אחת לשבוע של תיאום בין המפלגות, ויש גם חילוקי דעות ענייניים. יש לנו מטרה משותפת, ואני בטוח שהיא תבוא לידי ביטוי עד הבחירות ותביא לזה שננצח את הממשלה הכושלת הזאת".

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גלריה ליברמן ואיזנקוט. אחרי ה"פולישטיקים" - פגישה ( צילום: שאול גולן )

ביום חמישי התייחס איזנקוט לפגישת ליברמן עם יו"ר ביחד נפתלי בנט , ואמר כי "הם שוגים כשהם לא רוצים לקבוע כללי יסוד למועמד לראש הממשלה, הם פוגעים בסיכוי לנצח. הציבור רוצה שינוי. האמירות האלה, הפוליטיקה הישנה של 'נעשה פוילשטיקים ונחליט מי יהיה ראש הממשלה' – זה דבר שאי אפשר לקבל אותו.

"שיעבדו שניהם ויסבירו כמה הם מנוסים ומה הם מביאים, ואני אדבר על המנהיגות והנחישות שאני מביא, והדרך שלי לאחד את המדינה. והציבור יחליט". בדברים שאמר בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' הוסיף אז כי "הגוש מאורגן כפי שלא היה מאורגן בבחירות הקודמות. יש ארבע מפלגות הומוגניות, עבדתי קשה כדי שזה יקרה".

מישראל ביתנו נמסר אז בתגובה: "לאביגדור ליברמן אין אגו ויש ניסיון, והניסיון מלמד שאסור לשדר לחץ בשום שלב. ישראל ביתנו מחויבת להקמת ממשלה ציונית, ללא נתניהו, המפלגות הערביות והחרדיות, שתעביר חוק גיוס לכולם בלי מכסות, בלי יעדים ובלי פטורים לאף אחד, ותקים ועדת חקירה ממלכתית בהתאם לחוק כהחלטה ראשונה בממשלה הבאה. מה שחשוב הוא לחזק את גוש המשרתים ולהקים ממשלה יציבה".

במפלגתו של ליברמן עקצו את איזנקוט, ברמיזה שייתכן שיקים ממשלה בתמיכת מפלגת רע"מ, והוסיפו בהודעת התגובה לדבריו: "כדאי מאוד שגדי איזנקוט יבהיר באופן ברור לציבור מי השותפים שלו ביום שאחרי הבחירות".

איזנקוט: "הליכוד בכל סקר עם 18 מנדטים, לציבור נמאס" ( צילום: REUTERS/Ronen Zvulun, יריב כץ )

הבוקר התייחס איזנקוט לשאלת החבירה של הגוש עם המפלגות הערביות, ואמר כי "הוספתי עיקרון נוסף: הכרה בחמאס כארגון טרור שצריך לפרק אותו. אני לא רואה אף מפלגה ערבית שמקבלת את זה. מי שלא מקבל את זה לא ישב איתי". לדבריו, "אחמד טיבי הוא האיש המחוזר ביותר על ידי הקואליציה, הוא עזר להם להפיל את הממשלה. אני בכלל לא נכנס לזה".

על נתניהו אמר כי "ההצלחה שלו היא האסון של מדינת ישראל. זה בן אדם שמשקר על כל צעד ושעל". לדבריו, "הוא רחוק מלהיות קוסם. הליכוד בכל סקר נמצא עם 18 מנדטים, ואני רואה את זה בכל ביקור שלי - מיאוס כבד מהשקר, ובעיקר מבחן התוצאה. המטרה מקדשת את האמצעים אצלו - הישרדות בכל דרך, וזה מה שמנחה אותו, וזה מה שמסביר את ההתנהגות הלא רציונלית שלו".

העתירה נגד סמוטריץ': "התרת דם של בכירי מערכת המשפט"

מפלגת ישר! עתרה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ומפלגת הציונות הדתית - בדרישה להסיר מכל הפלטפורמות את סרטון ה-AI שבו מוצגים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, השופטת דפנה ברק-ארז והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, כמי שמשתתפים כביכול בהפגנה פוליטית נגד סמוטריץ', מתעמתים עם גורמי אכיפת החוק ונגררים בכוח בידי שוטרים.

הקמפיין של סמוטריץ' נגד מערכת המשפט שעורר סערה ( צילום: הציונות הדתית )





"הסרטון מתיר את דמם של בכירי מערכת המשפט, והופך את מעמדם הממלכתי לחומר גלם בקמפיין הבחירות של סמוטריץ'", טענו במפלגתו של גדי איזנקוט בעתירתם. זו הוגשה לאחר מכתב התראה שנשלח לציונות הדתית - שאותו היא דחתה בטענה כי הסרטון "ממחיש את תפיסתה שלפיה בכירי מערכת המשפט נוקטים 'אלימות ליגאלית' וחוסמים את מדיניות הממשלה". המפלגה הכחישה שיש בו קריאה לאלימות.

מישר! נמסר בתגובה כי "הניסיון לכנות גרירה בכוח של שופטים 'המחשה' אינו מכשיר את רמיסת מעמדם לצורך קמפיין". בעתירה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין אורי הברמן ועדי מרינברג, ציינו: "אין מדובר בביקורת מילולית על נושאי המשרה, חריפה ככל שתהיה". עוד נכתב כי מפלגה אינה רשאית להפוך את דמויותיהם הממלכתיות לנכסי קמפיין וליצור מצג מלאכותי של השתתפותם במאבק הפוליטי. בעתירה הדגישה ישר! כי הסרטון מייחס לבכירי מערכת המשפט התנהגות פוליטית ועבריינית שלא התרחשה, והופך את מעמדם הממלכתי לחומר גלם בתעמולת בחירות.

הקמפיין של סמוטריץ' קיבל את השם "משחררים את החסימה", ובו ביקש להציג את תוכנית המפלגה לשינוי מערכת המשפט, שלמעשה תמשיך את המהפכה המשפטית שהסעירה את הכנסת החולפת. התוכנית כוללת מינוי של נשיא עליון בהצבעה חשאית של שופטים, פיצול תפקיד היועמ"ש ופסקת התגברות. התוכנית הוצגה כתנאי סף לכניסה לכל קואליציה עתידית.