לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ-810 אלף ישראלים בעלי זכות בחירה מתגוררים בחו"ל, ועשרות אלפים מהם כבר הגיעו או צפויים להגיע ולהשתתף ב בחירות 2026 שיתקיימו מחר (שלישי). על פי אומדן שערך "Fly&Vote", המיזם שמטרתו קידום מימוש זכות ההצבעה של ישראלים מחו"ל, מדובר ב-67 אלף איש – כמנדט וחצי.

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אתמול נחת בנתב"ג מטוס מפורטוגל שעליו עשרות ישראלים שהגיעו להצביע והתקבלו על ידי אנשי המיזם. מדובר בטיסה מיוחדת שאורגנה משום שחברת התעופה הפורטוגלית TAP ביטלה את טיסותיה לארץ, והותירה ללא מענה מאות ישראלים שתכננו להגיע לבחירות.

הנוחתים מליסבון ואנשי Fly&Vote שחיכו להם בנתב"ג:

גלריה ( דנה קופל )

( דנה קופל )

( דנה קופל )

( דנה קופל )

"אם רוצים להשפיע, צריך לעשות מעשה. אי אפשר לחכות שמישהו אחר יעשה את העבודה", אמרה באולם מקבלי הפנים גלי מזור ביטון, נשואה ואם לשלושה, שמתגוררת בחמש השנים האחרונות בקשקאיש שבפורטוגל.

היא סיפרה שהגיעה לשהייה קצרה של שלושה ימים כדי לממש את זכות ההצבעה: "אנחנו רוצים לחזור לארץ, לכן חשוב לנו להיות חלק ממה שקורה כאן ולהשפיע על העתיד שלנו".

אבל לא רק מי שמתכננים לשוב לישראל הגיעו להצביע. על הטיסה היה גם איתמר צחובל, מעצב תלבושות בתעשיית הקולנוע, שב-30 השנה האחרונות חי במילאנו, שנחאי, ברלין וכעת בליסבון שבפורטוגל. הוא הגיע להשתתף בשל ההשפעה שיש לדעתו למדיניות של ישראל על היחס אליו בחו"ל: "תמיד כשהייתי אומר שאני ישראלי - הייתי אומר את זה בגאווה. היום זה כבר לא ככה. היום אני אומר שאני מישראל עם התגוננות מסוימת. אמרתי לעצמי, די. קניתי כרטיס ובאתי להשפיע. אני רוצה שיהיו כאן אנשים ישרים, שכל יהודי בתפוצות יוכל לעמוד זקוף ולהגיד שהוא ישראלי".

דנה לוי, בת 51 וירושלמית במקור, מתגוררת בליסבון כבר 23 שנים. "החברים שכנעו אותי להגיע במיוחד כי הפעם כל קול חשוב", היא אומרת. "הפניות הגיעו מכל עבר. מחברים בארץ, אפילו מקבוצת החברים שלי מתנועת הצופים בירושלים. ביקשו ממני להגיע והסבירו לי עד כמה חשוב להצביע בבחירות האלה. הם אמרו לי שאסור לנו להגיע שוב למצב שאין בו הכרעה ברורה.

"קיבלתי המון תמיכה וליווי כדי שאגיע. יש אפילו קבוצות בפייסבוק של אנשים שמציעים לארח את מי שמגיעים במיוחד להצביע. כולם רק רוצים שאגיע. זה מאוד מרגש. אני נשארת בארץ זמן קצר מאוד. מצביעה וחוזרת מיד לליסבון. אני חושבת שהקולות של הישראלים שחיים בחו"ל יהיו ההפתעה של הבחירות, כי אף אחד לא סופר אותנו בסקרים".

אלה רז (41), שחיה בפורטוגל כבר חמש שנים ועוסקת בתחום התיירות, הוסיפה: "היה לי ברור שבבחירות האלה אני חייבת להתייצב בקלפי ולהשפיע. המשפחה שלי כולה בארץ וחשוב לי מאוד מה שקורה כאן במדינה. גם עבור מי שחי כאן וגם עבורנו, שלא חיים בארץ".

ישראלים רבים מגיעים גם מצפון אמריקה. שי עדן, עובדת משאבי אנוש במכון מחקר יהודי בניו יורק, אמרה ל-ynet לפני עלייתה למטוס עם בעלה ג'וש דריל: "מבחינתנו ישראל היא הבית שלנו. אנחנו חיים בניו יורק לתקופה מוגבלת, מתוך כוונה לחזור. לכן גם כשאנחנו חיים בחו"ל, אנחנו מרגישים מחויבים לעתידה של המדינה, לאופייה ולערכים שעליהם היא תתבסס.