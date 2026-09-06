כי "יש דהירה המונית לבחירות נוספות". לאחרונה הוא קיים שיחות עם ראש מפלגתו לשעבר, בני גנץ, וייתכן שיהיו התפתחויות בכיוון זה. הנדל גם היה בשיחות מול השרה לשעבר איילת שקד, ששוללת הצטרפות כל עוד מדובר בגנץ והנדל בלבד.

כי "יש דהירה המונית לבחירות נוספות". לאחרונה הוא קיים שיחות עם ראש מפלגתו לשעבר, בני גנץ, וייתכן שיהיו התפתחויות בכיוון זה. הנדל גם היה בשיחות מול השרה לשעבר איילת שקד, ששוללת הצטרפות כל עוד מדובר בגנץ והנדל בלבד.

בסרטון שפרסם הוסיף הנדל: "אנחנו אלה שיכולים למנוע את זה, להקים ממשלה ציונית ולוודא שמדינת ישראל מסיימת את המלחמה הזאת כשהיא פורחת ומשגשגת". הוא לא הסביר למי הוא מתכוון במילה "אנחנו".

בסרטון שפרסם הוסיף הנדל: "אנחנו אלה שיכולים למנוע את זה, להקים ממשלה ציונית ולוודא שמדינת ישראל מסיימת את המלחמה הזאת כשהיא פורחת ומשגשגת". הוא לא הסביר למי הוא מתכוון במילה "אנחנו".

בסרטון שפרסם הוסיף הנדל: "אנחנו אלה שיכולים למנוע את זה, להקים ממשלה ציונית ולוודא שמדינת ישראל מסיימת את המלחמה הזאת כשהיא פורחת ומשגשגת". הוא לא הסביר למי הוא מתכוון במילה "אנחנו".

לקראת הבחירות הקימו הנדל וטרופר את "בית ציוני-המילואימניקים", אולם מוקדם יותר דווח כאן כי יש התקרבות איזנקוט לטרופר, שעשוי לחבור למפלגת ישר של הרמטכ"ל לשעבר – ללא הנדל.

לקראת הבחירות הקימו הנדל וטרופר את "בית ציוני-המילואימניקים", אולם מוקדם יותר דווח כאן כי יש התקרבות איזנקוט לטרופר, שעשוי לחבור למפלגת ישר של הרמטכ"ל לשעבר – ללא הנדל.

לקראת הבחירות הקימו הנדל וטרופר את "בית ציוני-המילואימניקים", אולם מוקדם יותר דווח כאן כי יש התקרבות איזנקוט לטרופר, שעשוי לחבור למפלגת ישר של הרמטכ"ל לשעבר – ללא הנדל.