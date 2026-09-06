בעקבות ההודעה על פירוק השותפות הפוליטית עם חילי טרופר, טוען היום (ראשון) השר לשעבר יועז הנדל כי "יש דהירה המונית לבחירות נוספות". לאחרונה הוא קיים שיחות עם ראש מפלגתו לשעבר, בני גנץ, וייתכן שיהיו התפתחויות בכיוון זה. הנדל גם היה בשיחות מול השרה לשעבר איילת שקד, ששוללת הצטרפות כל עוד מדובר בגנץ והנדל בלבד.
בסרטון שפרסם הוסיף הנדל: "אנחנו אלה שיכולים למנוע את זה, להקים ממשלה ציונית ולוודא שמדינת ישראל מסיימת את המלחמה הזאת כשהיא פורחת ומשגשגת". הוא לא הסביר למי הוא מתכוון במילה "אנחנו".
לקראת הבחירות הקימו הנדל וטרופר את "בית ציוני-המילואימניקים", אולם מוקדם יותר דווח כאן כי יש התקרבות איזנקוט לטרופר, שעשוי לחבור למפלגת ישר של הרמטכ"ל לשעבר – ללא הנדל.
בסרטון שפרסם הנדל לאחר מכן הוסיף: "חילי הוא אח וחבר אני מכבד את ההחלטה שלו להצטרף לגוש. זה כואב לי באופן אישי אבל בעיקר ברמה הלאומית. אבל מילואימניקים כמונו, שעושים מאות ימים ושילמו מחיר כבד, לא מתייאשים. הדרך שמפלגת המילואימניקים בחרה היא לא קלה, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל. פוליטיקה היא אמצעי, לא המטרה. המטרה שלנו היא ממשלה ציונית".
מוקדם יותר מסרו הנדל וטרופר בהודעה משותפת: "יש בינינו יותר מ-20 שנה של שכנות, חברות, ישיבה זה ליד זה בבית הכנסת וגם כמה שנים של מילואים משותפים. שנינו בחרנו לנסות לשרת את הציבור גם דרך השדה הפוליטי. בחלק מהמקרים ביחד. בשבועות האחרונים הקמנו ביחד את בית ציוני-המילואימניקים, מתוך מטרה ברורה: הקמת ממשלה ציונית, ומאמץ שהיא תהיה רחבה ככל האפשר. אל מול המציאות הפוליטית הסבוכה, כל אחד מאיתנו קיבל החלטה אישית. גם מי שיחפש ממש טוב – לא ימצא שאריות של דם רע".