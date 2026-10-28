"אם נצטרף לממשלת שינוי, נוכל לראות שינויים מהותיים ולא רק דיבורים באוויר", כך אמר אמש (שלישי) בריאיון ל-ynet יו"ר רע"מ מנסור עבאס לאחר פרסום המדגמים ש העניקו למפלגתו 7 מנדטים .

מנסור עבאס במטה רע"מ ( צילום: AP Photo/Mahmoud Illean )

אם בתחילת הערב כשהמדגמים הראו על יתרון קל לגוש השינוי, נדמה היה שרע"מ יכולה להפוך לשחקן פוליטי משמעותי במהלך הניסיונות להרכיב את הקואליציה הבאה - הרי שהיפוך המגמה ומעבר היתרון לגוש נתניהו הפכו את הקערה על פיה. בעקבות זאת, הסיכוי לממשלת מיעוט בתמיכה מבחוץ של רע"מ כמעט ונמוג.

עם זאת, היו"ר מנסור עבאס, היה מרוצה מהעלייה המשמעותית בשיעור ההצבעה בחברה הערבית וגם מההשתתפות החריגה של אנשי דת בהצבעה. לדבריו: "קיבלנו שבעה מנדטים לפי הסקרים. אנו מקווים להשיג את המנדט השמיני, כדי להפיל את הממשלה הנוכחית ולהיות חלק ממחנה השינוי, במטרה להיאבק בפשיעה ובאלימות, בהריסת הבתים ובגזענות".

לדבריו: "הדרך עוד ארוכה עד שיהיה לנו קול משפיע ומעמד משמעותי בשטח. עלינו לחולל שינוי בכל המסגרות ולהשקיע את כל המאמצים והמשאבים העומדים לרשותנו כדי להשיג זאת. אנו מודים לציבור הערבי על התמיכה הרחבה ועל העמידה לצדנו, ובמיוחד לתושבי הנגב. השקענו מאמצים רבים כדי להגיע למקום שבו אנו נמצאים כיום, התמודדנו עם אתגרים ושילמנו מחיר. ספגנו ביקורת והתקפות, גם ברמה האישית, אך למרות הכול נמשיך בדרכנו בנחישות".

עבאס הוסיף: "קיבלתי שיחות טלפון רבות לאחר פרסום תוצאות הסקרים, ולא אחשוף את תוכנן. אנחנו רוצים לבחון היטב את המפה הפוליטית, ונקבל שורה של עמדות והחלטות שישרתו את הציבור הערבי". ח"כ וליד טאהא הוסיף: "השגנו הצלחה היסטורית כמפלגה עצמאית. כעת התחלנו בעבודה, ואם נצליח להשיג את המנדט השמיני, כוחנו יהיה משמעותי יותר והדבר ישפיע על הממשלה".