ברקע הדיונים בין הליכוד לבין עוצמה יהודית לאפשר את מעבר ח"כ טלי גוטליב , הליכוד חזרו בהם באופן חריג מעמדה שהעבירו ליו"ר ועדת הבחירות השופט נעם סולברג - כשלפי עמדתם המקורית הח"כית חייבת להתפטר מהכנסת. למהלך זה סירבה גוטליב בשל החשש לאבד את חסינותה מפני כתב אישום. כעת, בליכוד מבקשים לאפשר לה לא להיות מוכרזת כפורשת - שכן ח"כ פורש לא יכול להתמודד בבחירות הקרובות במפלגה שהייתה מיוצגת בכנסת הנוכחית.

גלריה גוטליב. אם תוכרז כפורשת - לא תוכל לעבור ותאבד את חסינותה ( צילום: שלו שלום )

תחילת הסיפור בכך שח"כ איתן גינזבורג פנה לפני כמה ימים ליו"ר ועדת הבחירות בבקשה לדעת האם הוא נדרש להתפטר מהכנסת, ברקע העובדה שהוא ח"כ מכהן מכחול לבן - אך יתמודד לכנסת הבאה מטעם מפלגת ביחד . הכרזה עליו כח"כ פורש עלולה למנוע ממנו להתמודד לכנסת הבא, שכן ביחד נחשבת למפלגה קיימת בשל האיחוד עם יש עתיד.

יועמ"שית הכנסת שגית אפיק, סיעת כחול לבן וגם סיעת יש עתיד העבירו תגובות לשופט סולברג כי לעמדתם המעבר של גינזבורג לא נחשב פרישה מסיעה, שכן ישנו סיכום בין גינזבורג לגנץ שגם אם יעבור לסיעה קיימת אחרת, זה לא יחשב מבחינתם לפרישה. אולם הליכוד, בעמדה חריגה, טען כי גינזבורג חייב להתפטר מהכנסת לפני הגשת הרשימות או שהוא עשוי להיחשב כח"כ פורש.

העמדה של הליכוד ניתנה לפני כמה ימים, אך ביומיים האחרונים כשהשיח על מעברה של גוטליב לעוצמה יהודית גבר - הח"כית חששה כי עמדת הליכוד עשויה לחול גם עליה. שכן גם במקרה זה מדובר במעבר מסיעה מיוצגת בכנסת לסיעה מיוצגת אחרת.

ח"כ גינזבורג. ההתנגדות למעבר שלו - הייתה עלולה לסכל את של גוטליב ( צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ )

על רקע דברים אלה, בליכוד יסכמו כי גוטליב לא תיחשב פורשת, ולצד זאת באופן חריג ישגרו מכתב לסולברג כי הם חוזרים בהם מעמדתם ביחס לגינזבורג. לפי עמדתם החדשה, אין עילה להתערב שכן בשל הסיכום עם גנץ הוא לא נחשב פורש.

אתמול אמר ל-ynet השר ליבטחון לאומי כי "אני ממתין להחלטת ראש הממשלה בנושא גוטליב. לא אעשה צעד אחד לפני זה". בן גביר מייעד לגוטליב מקום בחמישייה הראשונה של עוצמה יהודית, ככל הנראה במקום הרביעי. מעבר כזה מחייב את גוטליב לעזוב את הליכוד, צעד שעד לאחרונה נראה רחוק - אך לנוכח החרפת הטון שלה כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו בימים האחרונים, האפשרות הזו הפכה לפחות מופרכת.