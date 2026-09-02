מפלגות עוצמה יהודית והליכוד נמצאות בדיונים סופיים לקראת מעברה של חברת הכנסת טלי גוטליב לסיעתו של איתמר בן גביר. הצדדים סוגרים את הפרטים הפרוצדורליים הנוגעים לאופן המעבר, אישור המהלך במישור הסיעתי והשתלבותה הרשמית של גוטליב.
לאחרונה התקיימה שיחה בין גוטליב ליו"ר עוצמה יהודית בן גביר, שמעוניין לצרפה לרשימתו בבחירות הקרובות. "אני ממתין להחלטת ראש הממשלה בנושא גוטליב", אמר אתמול ל-ynet. "לא אעשה צעד אחד לפני זה".
בן גביר מייעד לגוטליב מקום בחמישייה הראשונה של עוצמה יהודית, וככל הנראה מדובר במקום הרביעי ברשימה. מעבר כזה מחייב את גוטליב לעזוב את הליכוד, צעד שעד לאחרונה נראה רחוק - אך לנוכח החרפת הטון שלה כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו בימים האחרונים, האפשרות הזו הפכה לפחות מופרכת.
גוטליב עצמה החריפה אתמול את המתקפה על נתניהו, ואף אמרה בריאיון לרדיו קול ברמה כי ראש הממשלה "נעץ לי סכין בגב". לדבריה, היא "נשכבה על הגדר" למען נתניהו וממשלת הימין, אך חשה שכעת הוא ואנשיו פועלים להזיז אותה הצידה. במפגשים עם פעילי ליכוד בימים האחרונים טענה גוטליב כי נתניהו מתרחק מהקו התקיף נגד מערכת המשפט, וכי סביבתו מבקשת לעצב לליכוד תדמית חדשה ומתונה יותר - תוך דחיקתה שלה, שמזוהה במיוחד עם המאבק בבג"ץ ובמערכת המשפט.
הבוקר, בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, התייחס שר הביטחון ישראל כ"ץ לעימות בינו לבין ח"כ גוטליב ואמר: "היא באה לליכוד, הייתה בליכוד וקיימנו קשר טוב. היא דווקא כל הזמן שיבחה את פעילותי כשר ביטחון, עד שחתמתי על צו חיסיון שלא זה שקבע שיהיה כתב אישום נגדה. בסוף לא היה כתב אישום כי יש לה חסינות. בא ראש השב"כ החדש, אין לי שום ספק לגביו, ואמר 'אתה חייב לחתום - אין לך ברירה' ובעצם אם יהיה משפט אני לא רוצה שייחשפו שמות של אנשי שב"כ. זה הביא אותה לקונפליקט".
על השאלה האם גוטליב מתאימה לליכוד השיב כ"ץ: "קודם כל היא כבר אמרה שהיא רוצה לעזוב את הליכוד, היא כבר אמרה את זה. היא מחכה להצעה, אז אני מניח שראש הממשלה מטפל בזה. בכל מקרה, אני מההתרשמות שלי אף אחד לא הוריד לה קולות, לא יכולים להוריד אנשים עצמאים ואחרים. באשדוד, שם הסניף חזק היא קיבלה מעל 800 קולות".