יו"ר כחול לבן בני גנץ ויו"ר האחדות גלעד ארדן נועדו היום (רביעי) ודנו במגעים לאיחוד בין המפלגות לקראת הבחירות הקרובות. הנחת העבודה שלהם היא שאף אחד מביניהם לא עובר את אחוז החסימה, ולכן כדאי להם לרוץ בבחירות ברשימה אחת. עם זאת, על פי ההערכות, אף אחד מהם לא מוכן לוותר על ההובלה.

גנץ, שקד וארדן. ירוצו ברשימה אחת? ( צלם: ראובן קפוצינסקי, ריאן פרויס, REUTERS/Eduardo Munoz )

היתרון של ארדן בחיבור עם גנץ הוא שלכחול לבן יש הרבה כסף למימון מפלגות. מנגד, גנץ לא מתרומם בסקרים כבר זמן רב, מפלגתו נמצאת בקריסה והח"כים מפעילים עליו לחץ לפעול.

במקביל, גנץ מנהל מגעים גם לצירופה של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד לאיחוד עם ארדן. עם זאת, גורם המעורה בפרטים אמר כי גם לאחר איחוד אפשרי לשתי המפלגות "יהיה קשה לעבור את אחוז החסימה".

מפלגת האחדות מסרה בתגובה: "התקיימה הבוקר פגישה חיובית בין יו"ר 'האחדות', גלעד ארדן, ליו"ר 'כחול לבן', בני גנץ. כפי שאמר ארדן בימים האחרונים, הוא פועל ביתר שאת לטובת איחודים בגוש האחדות. פגישה נוספת בין הצדדים תתקיים בימים הקרובים".

רק אתמול הזהירו גורמים בכחול לבן כי "בני גנץ לוקח את המפלגה לאבדון". כשברקע המסר של היו"ר כי לא ישלים את האצבע ה-61 להקמת ממשלה תחת גדי איזנקוט, הודיעה ח"כ יעל רון בן משה על פרישתה מהמפלגה.